https://ukraina.ru/20230811/1048635246.html

Каким Россия видит послевоенный мир и в каком случае будет вынуждена пойти на компромиссы - Ищенко. Видео

Каким Россия видит послевоенный мир и в каком случае будет вынуждена пойти на компромиссы - Ищенко. Видео - 11.08.2023 Украина.ру

Каким Россия видит послевоенный мир и в каком случае будет вынуждена пойти на компромиссы - Ищенко. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, каким Россия видит послевоенный мир, почему важно отрезать Украину от Украина.ру, 11.08.2023

2023-08-11T13:55

2023-08-11T13:55

2023-08-11T13:55

ростислав ищенко

видео

россия

украина

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киев

сша

нато

черное море

польша

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, каким Россия видит послевоенный мир, почему важно отрезать Украину от Чёрного моря и о том, как российская армия может вновь пойти на Киев: 00:25 – О переговорах с Украиной, заморозке конфликта и надеждах Киева на реванш; 11:30 – Атаки на российские суда в Чёрном море и сценарии отрезания Украины от моря; 13:00 – О размещении Польшей 10 тысяч солдат на польско-белорусской границе и об угрозах для Белоруссии; 20:35 – Каким будет новый поход на Киев?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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