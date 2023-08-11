Каким Россия видит послевоенный мир и в каком случае будет вынуждена пойти на компромиссы - Ищенко. Видео - 11.08.2023 Украина.ру
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Каким Россия видит послевоенный мир и в каком случае будет вынуждена пойти на компромиссы - Ищенко. Видео
Каким Россия видит послевоенный мир и в каком случае будет вынуждена пойти на компромиссы - Ищенко. Видео - 11.08.2023 Украина.ру
Каким Россия видит послевоенный мир и в каком случае будет вынуждена пойти на компромиссы - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, каким Россия видит послевоенный мир, почему важно отрезать Украину от Украина.ру, 11.08.2023
2023-08-11T13:55
2023-08-11T13:55
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
киев
сша
нато
черное море
польша
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, каким Россия видит послевоенный мир, почему важно отрезать Украину от Чёрного моря и о том, как российская армия может вновь пойти на Киев: 00:25 – О переговорах с Украиной, заморозке конфликта и надеждах Киева на реванш; 11:30 – Атаки на российские суда в Чёрном море и сценарии отрезания Украины от моря; 13:00 – О размещении Польшей 10 тысяч солдат на польско-белорусской границе и об угрозах для Белоруссии; 20:35 – Каким будет новый поход на Киев?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, киев, сша, нато, черное море, польша, белоруссия, лукашенко, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, Киев, США, НАТО, Черное море, Польша, Белоруссия, Лукашенко

Каким Россия видит послевоенный мир и в каком случае будет вынуждена пойти на компромиссы - Ищенко. Видео

13:55 11.08.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, каким Россия видит послевоенный мир, почему важно отрезать Украину от Чёрного моря и о том, как российская армия может вновь пойти на Киев:
00:25 – О переговорах с Украиной, заморозке конфликта и надеждах Киева на реванш; 11:30 – Атаки на российские суда в Чёрном море и сценарии отрезания Украины от моря; 13:00 – О размещении Польшей 10 тысяч солдат на польско-белорусской границе и об угрозах для Белоруссии;
20:35 – Каким будет новый поход на Киев?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияУкраинаСВОКиевСШАНАТОЧерное мореПольшаБелоруссияЛукашенко
 
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