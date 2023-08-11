https://ukraina.ru/20230811/1048635246.html
Каким Россия видит послевоенный мир и в каком случае будет вынуждена пойти на компромиссы - Ищенко. Видео
Каким Россия видит послевоенный мир и в каком случае будет вынуждена пойти на компромиссы - Ищенко. Видео - 11.08.2023 Украина.ру
Каким Россия видит послевоенный мир и в каком случае будет вынуждена пойти на компромиссы - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, каким Россия видит послевоенный мир, почему важно отрезать Украину от Украина.ру, 11.08.2023
2023-08-11T13:55
2023-08-11T13:55
2023-08-11T13:55
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
киев
сша
нато
черное море
польша
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, каким Россия видит послевоенный мир, почему важно отрезать Украину от Чёрного моря и о том, как российская армия может вновь пойти на Киев: 00:25 – О переговорах с Украиной, заморозке конфликта и надеждах Киева на реванш; 11:30 – Атаки на российские суда в Чёрном море и сценарии отрезания Украины от моря; 13:00 – О размещении Польшей 10 тысяч солдат на польско-белорусской границе и об угрозах для Белоруссии; 20:35 – Каким будет новый поход на Киев?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, Киев, США, НАТО, Черное море, Польша, Белоруссия, Лукашенко