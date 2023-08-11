Прихожане канонической церкви забаррикадировались в гостинице Киево-Печерской лавры - 11.08.2023 Украина.ру
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Прихожане канонической церкви забаррикадировались в гостинице Киево-Печерской лавры
Прихожане канонической церкви забаррикадировались в гостинице Киево-Печерской лавры - 11.08.2023 Украина.ру
Прихожане канонической церкви забаррикадировались в гостинице Киево-Печерской лавры
Украинских журналистов 11 августа пустили на территорию Киево-Печерской лавры, которую с утра заполонили сотрудники полиции, передает местное издание "Страна.ua"
2023-08-11T13:49
2023-08-11T13:49
лавра
монахи
украина
церковь
прихожане
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"Полицейские предупредили монахов, что мы должны находится на территории лавры, если мы ее покинем, нас обратно не пропустят. Корпуса для жизни монахов пока никто не блокирует, но на территории лавры было очень много паломников со всей Украины, и со вчерашнего вечера они не могут попасть в комнаты, где многие живут уже по несколько лет", - рассказал один из монахов.Прихожане канонической церкви забаррикадировались в 58 корпусе - гостинице на территории лавры.В четверг, 10 августа, суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить. Как заявили в суде представители истца – государственного заповедника, у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры.В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми монастырь пользовался более 30 лет.Со вчерашнего дня власти ограничили доступ в монастырь. А сегодня с 7 часов утра предписано закрыть Нижнюю лавру для всех посетителей - кроме священников, монахов и работников обители.
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лавра, монахи, украина, церковь, прихожане
Лавра, монахи, Украина, церковь, прихожане

Прихожане канонической церкви забаррикадировались в гостинице Киево-Печерской лавры

13:49 11.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМолебен на Владимирской горке в честь 1000-я крещения Киевской Руси
Молебен на Владимирской горке в честь 1000-я крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Украинских журналистов 11 августа пустили на территорию Киево-Печерской лавры, которую с утра заполонили сотрудники полиции, передает местное издание "Страна.ua"
"Полицейские предупредили монахов, что мы должны находится на территории лавры, если мы ее покинем, нас обратно не пропустят. Корпуса для жизни монахов пока никто не блокирует, но на территории лавры было очень много паломников со всей Украины, и со вчерашнего вечера они не могут попасть в комнаты, где многие живут уже по несколько лет", - рассказал один из монахов.
Прихожане канонической церкви забаррикадировались в 58 корпусе - гостинице на территории лавры.

В четверг, 10 августа, суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить. Как заявили в суде представители истца – государственного заповедника, у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры.
В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми монастырь пользовался более 30 лет.
Со вчерашнего дня власти ограничили доступ в монастырь. А сегодня с 7 часов утра предписано закрыть Нижнюю лавру для всех посетителей - кроме священников, монахов и работников обители.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
10:01
Киево-Печерскую лавру заполонила полиция, внутрь никого не пускаютБольшое количество сотрудников полиции находится в Киево-Печерской лавре, на территорию никого не пропускают. Об этом сообщил 11 августа Союз православных журналистов
 
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