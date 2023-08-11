https://ukraina.ru/20230811/1048632998.html

"Парни уезжают": киевлянку возмутило, что подростки массово покидают Украину "на радость мам и бабушек"

"Парни уезжают": киевлянку возмутило, что подростки массово покидают Украину "на радость мам и бабушек" - 11.08.2023 Украина.ру

"Парни уезжают": киевлянку возмутило, что подростки массово покидают Украину "на радость мам и бабушек"

Киевлянка Елена Цисар возмутилась, что молодые люди, которым скоро исполнится 18 лет, массово покидают Украину. Об этом женщина узнала, когда пересекала границу на поезде. Соответствующий пост она разместила на днях в своих соцсетях

2023-08-11T14:56

2023-08-11T14:56

2023-08-11T14:57

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На днях в Верховную Раду внесли законопроект, ограничивающий выезд подростков в возрасте от 16 до 18 лет за границу, и теперь пограничники не выпускают за рубеж украинцев, достигших этого возраста, без документов из военкомата.Заявления о том, что на Украине заканчиваются мужчины в последнее время звучат все чаще. Так, несколько дней назад в сети появилось видео, на котором украинка говорит о том, что "за сутки 500 парней "уходит", военные говорят, если не остановится эта война, парней не будет вообще, их всех уничтожат".Во вторник, 8 августа, сдавшиеся в плен украинские военные заявили, что "на Украине мужики заканчиваются, остаются только те, у кого есть средства" на откуп от военкоматов.Мобилизация на Украине продолжается. Все чаще местные СМИ пишут о том, что на фронт забирают заведомо непригодных для службы людей взамен откупившихся.А на днях в сети завирусилось видео, где молодой украинский мужчина говорит, что все адекватные граждане скоро покинут эту страну.На днях Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.

https://ukraina.ru/20230809/1048579966.html

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