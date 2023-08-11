"Парни уезжают": киевлянку возмутило, что подростки массово покидают Украину "на радость мам и бабушек" - 11.08.2023 Украина.ру
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"Парни уезжают": киевлянку возмутило, что подростки массово покидают Украину "на радость мам и бабушек"
"Парни уезжают": киевлянку возмутило, что подростки массово покидают Украину "на радость мам и бабушек" - 11.08.2023 Украина.ру
"Парни уезжают": киевлянку возмутило, что подростки массово покидают Украину "на радость мам и бабушек"
Киевлянка Елена Цисар возмутилась, что молодые люди, которым скоро исполнится 18 лет, массово покидают Украину. Об этом женщина узнала, когда пересекала границу на поезде. Соответствующий пост она разместила на днях в своих соцсетях
2023-08-11T14:56
2023-08-11T14:57
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На днях в Верховную Раду внесли законопроект, ограничивающий выезд подростков в возрасте от 16 до 18 лет за границу, и теперь пограничники не выпускают за рубеж украинцев, достигших этого возраста, без документов из военкомата.Заявления о том, что на Украине заканчиваются мужчины в последнее время звучат все чаще. Так, несколько дней назад в сети появилось видео, на котором украинка говорит о том, что "за сутки 500 парней "уходит", военные говорят, если не остановится эта война, парней не будет вообще, их всех уничтожат".Во вторник, 8 августа, сдавшиеся в плен украинские военные заявили, что "на Украине мужики заканчиваются, остаются только те, у кого есть средства" на откуп от военкоматов.Мобилизация на Украине продолжается. Все чаще местные СМИ пишут о том, что на фронт забирают заведомо непригодных для службы людей взамен откупившихся.А на днях в сети завирусилось видео, где молодой украинский мужчина говорит, что все адекватные граждане скоро покинут эту страну.На днях Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
https://ukraina.ru/20230809/1048579966.html
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"Парни уезжают": киевлянку возмутило, что подростки массово покидают Украину "на радость мам и бабушек"

14:56 11.08.2023 (обновлено: 14:57 11.08.2023)
 
© AP / Efrem LukatskyКиев военнослужащий украинский
Киев военнослужащий украинский - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Киевлянка Елена Цисар возмутилась, что молодые люди, которым скоро исполнится 18 лет, массово покидают Украину. Об этом женщина узнала, когда пересекала границу на поезде. Соответствующий пост она разместила на днях в своих соцсетях
"В поезде таких ребят много, и они уезжают навсегда. Учиться, работать, жить вне войны. Их выталкивают из страны мамы, бабушки, с ними в сопровождение посылают старших сестер. Чей это выбор, кто управляет этим потоком? Страх, стремление к перспективам, уныние?", - написала Цисар.
На днях в Верховную Раду внесли законопроект, ограничивающий выезд подростков в возрасте от 16 до 18 лет за границу, и теперь пограничники не выпускают за рубеж украинцев, достигших этого возраста, без документов из военкомата.
Заявления о том, что на Украине заканчиваются мужчины в последнее время звучат все чаще. Так, несколько дней назад в сети появилось видео, на котором украинка говорит о том, что "за сутки 500 парней "уходит", военные говорят, если не остановится эта война, парней не будет вообще, их всех уничтожат".
- РИА Новости, 1920, 09.08.2023
9 августа, 10:58
Украинцам предложат "альтернативную" службуВ Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9566 за авторством депутата Георгия Мазурашу. Согласно его задумке, страну должны защищать "мотивированные патриоты", а остальные граждане, подлежащие мобилизации, должны работать в тылу на пользу фронта. Об этом 9 августа сообщило издание "РБК-Украина"
Во вторник, 8 августа, сдавшиеся в плен украинские военные заявили, что "на Украине мужики заканчиваются, остаются только те, у кого есть средства" на откуп от военкоматов.
Мобилизация на Украине продолжается. Все чаще местные СМИ пишут о том, что на фронт забирают заведомо непригодных для службы людей взамен откупившихся.
А на днях в сети завирусилось видео, где молодой украинский мужчина говорит, что все адекватные граждане скоро покинут эту страну.
13:13
"Все уедут отсюда": пользователи поругались из-за громкого заявления молодого украинцаАдекватное население уедет из Украины. Такое заявление на днях сделал украинский мужчина в интервью местным СМИ. Ролик стал настолько популярным в сети, что только комментариев собрал почти 20 тысяч
На днях Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
 
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Заголовок открываемого материала
15:05Зеленский решил уволить всех областных военкомов
14:56"Парни уезжают": киевлянку возмутило, что подростки массово покидают Украину "на радость мам и бабушек"
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