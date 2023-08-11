"Парни уезжают": киевлянку возмутило, что подростки массово покидают Украину "на радость мам и бабушек"
14:56 11.08.2023 (обновлено: 14:57 11.08.2023)
© AP / Efrem LukatskyКиев военнослужащий украинский
© AP / Efrem Lukatsky
Киевлянка Елена Цисар возмутилась, что молодые люди, которым скоро исполнится 18 лет, массово покидают Украину. Об этом женщина узнала, когда пересекала границу на поезде. Соответствующий пост она разместила на днях в своих соцсетях
"В поезде таких ребят много, и они уезжают навсегда. Учиться, работать, жить вне войны. Их выталкивают из страны мамы, бабушки, с ними в сопровождение посылают старших сестер. Чей это выбор, кто управляет этим потоком? Страх, стремление к перспективам, уныние?", - написала Цисар.
На днях в Верховную Раду внесли законопроект, ограничивающий выезд подростков в возрасте от 16 до 18 лет за границу, и теперь пограничники не выпускают за рубеж украинцев, достигших этого возраста, без документов из военкомата.
Заявления о том, что на Украине заканчиваются мужчины в последнее время звучат все чаще. Так, несколько дней назад в сети появилось видео, на котором украинка говорит о том, что "за сутки 500 парней "уходит", военные говорят, если не остановится эта война, парней не будет вообще, их всех уничтожат".
9 августа, 10:58Украинцам предложат "альтернативную" службуВ Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9566 за авторством депутата Георгия Мазурашу. Согласно его задумке, страну должны защищать "мотивированные патриоты", а остальные граждане, подлежащие мобилизации, должны работать в тылу на пользу фронта. Об этом 9 августа сообщило издание "РБК-Украина"
Во вторник, 8 августа, сдавшиеся в плен украинские военные заявили, что "на Украине мужики заканчиваются, остаются только те, у кого есть средства" на откуп от военкоматов.
Мобилизация на Украине продолжается. Все чаще местные СМИ пишут о том, что на фронт забирают заведомо непригодных для службы людей взамен откупившихся.
А на днях в сети завирусилось видео, где молодой украинский мужчина говорит, что все адекватные граждане скоро покинут эту страну.
На днях Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.