"Все уедут отсюда": пользователи поругались из-за громкого заявления молодого украинца - 11.08.2023 Украина.ру
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"Все уедут отсюда": пользователи поругались из-за громкого заявления молодого украинца
"Все уедут отсюда": пользователи поругались из-за громкого заявления молодого украинца - 11.08.2023 Украина.ру
"Все уедут отсюда": пользователи поругались из-за громкого заявления молодого украинца
Адекватное население уедет из Украины. Такое заявление на днях сделал украинский мужчина в интервью местным СМИ. Ролик стал настолько популярным в сети, что только комментариев собрал почти 20 тысяч
2023-08-11T13:13
2023-08-11T13:13
новости
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украина
пользователи
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В комментариях одни пользователи осудили молодого человека, заявив, что ему должно быть стыдно и стоило бы отправиться на фронт. Другие согласились с его высказыванием."Этот парень еще жив?", "Эта власть довела людей до ручки", "Все кто сможет, все уедут, это точно", "Смелый, озвучил мнение многих сейчас. То, что сейчас творится внутри страны - это разочарование для многих", "Я вначале верила в победу и возобновление, но сейчас, согласна с парнем. Ничего в этой стране не изменится. И все равно на каком языке мы начинаем говорить", - отреагировали пользователи сети.Заявления о том, что на Украине заканчиваются мужчины в последнее время звучат все чаще. Так, несколько дней назад в сети появилось видео, на котором украинка говорит о том, что "за сутки 500 парней "уходит", военные говорят, если не остановится эта война, парней не будет вообще, их всех уничтожат".Во вторник, 8 августа, сдавшиеся в плен украинские военные заявили, что "на Украине мужики заканчиваются, остаются только те, у кого есть средства" на откуп от военкоматов.Мобилизация на Украине продолжается. Все чаще местные СМИ пишут о том, что на фронт забирают заведомо непригодных для службы людей взамен откупившихся.На днях Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
https://ukraina.ru/20230809/1048579966.html
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новости, новости украины, украина, пользователи, украинец, заявление
Новости, Новости Украины, Украина, пользователи, украинец, заявление

"Все уедут отсюда": пользователи поругались из-за громкого заявления молодого украинца

13:13 11.08.2023
 
© "Политика страны"
© "Политика страны"
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Адекватное население уедет из Украины. Такое заявление на днях сделал украинский мужчина в интервью местным СМИ. Ролик стал настолько популярным в сети, что только комментариев собрал почти 20 тысяч
"Люди уедут отсюда. Адекватное население, у которых есть средства и как-то адекватно оценивает эту ситуацию, я думаю, все выедут. Ну, я поеду точно. Я вам скажу честно, у меня нет желания сюда возвращаться, потому что смотря на ситуацию, которая творится, какой хаос вокруг", - сказал мужчина.
В комментариях одни пользователи осудили молодого человека, заявив, что ему должно быть стыдно и стоило бы отправиться на фронт. Другие согласились с его высказыванием.
"Этот парень еще жив?", "Эта власть довела людей до ручки", "Все кто сможет, все уедут, это точно", "Смелый, озвучил мнение многих сейчас. То, что сейчас творится внутри страны - это разочарование для многих", "Я вначале верила в победу и возобновление, но сейчас, согласна с парнем. Ничего в этой стране не изменится. И все равно на каком языке мы начинаем говорить", - отреагировали пользователи сети.
- РИА Новости, 1920, 09.08.2023
9 августа, 10:58
Украинцам предложат "альтернативную" службуВ Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9566 за авторством депутата Георгия Мазурашу. Согласно его задумке, страну должны защищать "мотивированные патриоты", а остальные граждане, подлежащие мобилизации, должны работать в тылу на пользу фронта. Об этом 9 августа сообщило издание "РБК-Украина"
Заявления о том, что на Украине заканчиваются мужчины в последнее время звучат все чаще. Так, несколько дней назад в сети появилось видео, на котором украинка говорит о том, что "за сутки 500 парней "уходит", военные говорят, если не остановится эта война, парней не будет вообще, их всех уничтожат".
Во вторник, 8 августа, сдавшиеся в плен украинские военные заявили, что "на Украине мужики заканчиваются, остаются только те, у кого есть средства" на откуп от военкоматов.
Мобилизация на Украине продолжается. Все чаще местные СМИ пишут о том, что на фронт забирают заведомо непригодных для службы людей взамен откупившихся.
Суд украинский герб камера решетка
11:13
Украинец, заявивший о "психологической неготовности" к мобилизации, отправится в тюрьмуГражданина Украины, который отказался от мобилизации из-за "психологической неготовности" и желания выращивать свой огород, в Тернопольской области приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом 11 августа сообщило информационное агентство УНИАН, ссылаясь на данные прокуратуры
На днях Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
 
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