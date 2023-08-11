https://ukraina.ru/20230811/1048631808.html

"Все уедут отсюда": пользователи поругались из-за громкого заявления молодого украинца

"Все уедут отсюда": пользователи поругались из-за громкого заявления молодого украинца - 11.08.2023 Украина.ру

"Все уедут отсюда": пользователи поругались из-за громкого заявления молодого украинца

Адекватное население уедет из Украины. Такое заявление на днях сделал украинский мужчина в интервью местным СМИ. Ролик стал настолько популярным в сети, что только комментариев собрал почти 20 тысяч

2023-08-11T13:13

2023-08-11T13:13

2023-08-11T13:13

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В комментариях одни пользователи осудили молодого человека, заявив, что ему должно быть стыдно и стоило бы отправиться на фронт. Другие согласились с его высказыванием."Этот парень еще жив?", "Эта власть довела людей до ручки", "Все кто сможет, все уедут, это точно", "Смелый, озвучил мнение многих сейчас. То, что сейчас творится внутри страны - это разочарование для многих", "Я вначале верила в победу и возобновление, но сейчас, согласна с парнем. Ничего в этой стране не изменится. И все равно на каком языке мы начинаем говорить", - отреагировали пользователи сети.Заявления о том, что на Украине заканчиваются мужчины в последнее время звучат все чаще. Так, несколько дней назад в сети появилось видео, на котором украинка говорит о том, что "за сутки 500 парней "уходит", военные говорят, если не остановится эта война, парней не будет вообще, их всех уничтожат".Во вторник, 8 августа, сдавшиеся в плен украинские военные заявили, что "на Украине мужики заканчиваются, остаются только те, у кого есть средства" на откуп от военкоматов.Мобилизация на Украине продолжается. Все чаще местные СМИ пишут о том, что на фронт забирают заведомо непригодных для службы людей взамен откупившихся.На днях Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.

https://ukraina.ru/20230809/1048579966.html

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новости, новости украины, украина, пользователи, украинец, заявление