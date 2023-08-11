https://ukraina.ru/20230811/1048631375.html

Украина может отменить безвизовый режим с Израилем

Украина может отменить безвизовый режим с Израилем - 11.08.2023 Украина.ру

Украина может отменить безвизовый режим с Израилем

Правительство Украины рассматривает возможность отмены соглашения о безвизовом режиме с Израилем. Об этом 10 август сообщило издание Kyiv Post

2023-08-11T12:58

2023-08-11T12:58

2023-08-11T12:58

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"Рассмотрение представления планируется в ближайшие недели", — рассказал источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины.По его словам, основной причиной являются "последовательные недружественные действия Израиля в отношении Украины", а также фактическое выражение поддержки России на международной арене.Также Киев планирует инициировать исключение Израиля из переговоров в формате "Рамштайн", на которых обсуждаются поставки военной помощи Украине.Кроме того, украинская сторона напомнила, что правительство Израиля отказалось предоставить военную поддержку Киеву.

https://ukraina.ru/20230729/1048346502.html

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украина, израиль, зарубежье, новости, виза