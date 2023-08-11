Украина может отменить безвизовый режим с Израилем - 11.08.2023 Украина.ру
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Украина может отменить безвизовый режим с Израилем
Украина может отменить безвизовый режим с Израилем - 11.08.2023 Украина.ру
Украина может отменить безвизовый режим с Израилем
Правительство Украины рассматривает возможность отмены соглашения о безвизовом режиме с Израилем. Об этом 10 август сообщило издание Kyiv Post
2023-08-11T12:58
2023-08-11T12:58
украина
израиль
зарубежье
новости
виза
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"Рассмотрение представления планируется в ближайшие недели", — рассказал источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины.По его словам, основной причиной являются "последовательные недружественные действия Израиля в отношении Украины", а также фактическое выражение поддержки России на международной арене.Также Киев планирует инициировать исключение Израиля из переговоров в формате "Рамштайн", на которых обсуждаются поставки военной помощи Украине.Кроме того, украинская сторона напомнила, что правительство Израиля отказалось предоставить военную поддержку Киеву.
https://ukraina.ru/20230729/1048346502.html
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украина, израиль, зарубежье, новости, виза
Украина, Израиль, Зарубежье, Новости, виза

Украина может отменить безвизовый режим с Израилем

12:58 11.08.2023
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкГорода мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Правительство Украины рассматривает возможность отмены соглашения о безвизовом режиме с Израилем. Об этом 10 август сообщило издание Kyiv Post
"Рассмотрение представления планируется в ближайшие недели", — рассказал источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины.
По его словам, основной причиной являются "последовательные недружественные действия Израиля в отношении Украины", а также фактическое выражение поддержки России на международной арене.
Также Киев планирует инициировать исключение Израиля из переговоров в формате "Рамштайн", на которых обсуждаются поставки военной помощи Украине.
Кроме того, украинская сторона напомнила, что правительство Израиля отказалось предоставить военную поддержку Киеву.
Еврейские паломники в Умани - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
29 июля, 11:33
"Хасиды в опасности". Посол Украины бросил Израилю новый упрекТель-Авив должен должен снабдить Украину комплексами защиты от баллистических ракет. С таким требованием к властям Израиля обратился посол Украины в этой стране Евгений Корнийчук, сообщила газета Israel Hayom
 
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