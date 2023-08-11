Украина может отменить безвизовый режим с Израилем
Правительство Украины рассматривает возможность отмены соглашения о безвизовом режиме с Израилем. Об этом 10 август сообщило издание Kyiv Post
"Рассмотрение представления планируется в ближайшие недели", — рассказал источник в Совете национальной безопасности и обороны Украины.
По его словам, основной причиной являются "последовательные недружественные действия Израиля в отношении Украины", а также фактическое выражение поддержки России на международной арене.
Также Киев планирует инициировать исключение Израиля из переговоров в формате "Рамштайн", на которых обсуждаются поставки военной помощи Украине.
Кроме того, украинская сторона напомнила, что правительство Израиля отказалось предоставить военную поддержку Киеву.