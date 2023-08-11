https://ukraina.ru/20230811/1048627277.html

Зеленский заявил об "особом формате" религиозных отношений на Украине

Зеленский заявил об "особом формате" религиозных отношений на Украине - 11.08.2023 Украина.ру

Зеленский заявил об "особом формате" религиозных отношений на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 10 августа принял в Киеве митрополита Халкидонского Эммануила из Константинопольской церкви. Видео встречи опубликовали в телеграм-канале главы государства

2023-08-11T11:20

2023-08-11T11:20

2023-08-11T11:20

владимир зеленский

упц

новости

митрополит

киев

религия

украина

православие

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В мероприятии приняли участие глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак, глава Госэтнополитики Виктор Еленский и замглавы ОП Андрей Сибига.Зеленский назвал Украину "одним из исторических центров христианства", заверил, что "украинцы смогли построить особый формат религиозных отношений в своем доме", где "все сообщества уважаются, все сообщества могут донести свое мнение государству, все сообщества могут участвовать в решении общественно-важных вопросов".При этом за последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.

https://ukraina.ru/20230811/1048621504.html

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владимир зеленский, упц, новости, митрополит, киев, религия, украина, православие