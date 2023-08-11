https://ukraina.ru/20230811/1048627277.html
Зеленский заявил об "особом формате" религиозных отношений на Украине
Зеленский заявил об "особом формате" религиозных отношений на Украине - 11.08.2023 Украина.ру
Зеленский заявил об "особом формате" религиозных отношений на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 10 августа принял в Киеве митрополита Халкидонского Эммануила из Константинопольской церкви. Видео встречи опубликовали в телеграм-канале главы государства
2023-08-11T11:20
2023-08-11T11:20
2023-08-11T11:20
владимир зеленский
упц
новости
митрополит
киев
религия
украина
православие
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В мероприятии приняли участие глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак, глава Госэтнополитики Виктор Еленский и замглавы ОП Андрей Сибига.Зеленский назвал Украину "одним из исторических центров христианства", заверил, что "украинцы смогли построить особый формат религиозных отношений в своем доме", где "все сообщества уважаются, все сообщества могут донести свое мнение государству, все сообщества могут участвовать в решении общественно-важных вопросов".При этом за последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
https://ukraina.ru/20230811/1048621504.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, упц, новости, митрополит, киев, религия, украина, православие
Владимир Зеленский, УПЦ, Новости, митрополит, Киев, религия, Украина, православие
Зеленский заявил об "особом формате" религиозных отношений на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 10 августа принял в Киеве митрополита Халкидонского Эммануила из Константинопольской церкви. Видео встречи опубликовали в телеграм-канале главы государства
В мероприятии приняли участие глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак, глава Госэтнополитики Виктор Еленский и замглавы ОП Андрей Сибига.
"Во время разговора мы уделили внимание духовной независимости нашей страны. Обсудили украинскую "формулу мира", а также вопрос возвращения незаконно депортированных из Украины детей", – сказал Зеленский в видеообращении по итогам встречи.
Зеленский назвал Украину "одним из исторических центров христианства", заверил, что "украинцы смогли построить особый формат религиозных отношений в своем доме", где "все сообщества уважаются, все сообщества могут донести свое мнение государству, все сообщества могут участвовать в решении общественно-важных вопросов".
При этом за последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.