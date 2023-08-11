Зеленский заявил об "особом формате" религиозных отношений на Украине - 11.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230811/1048627277.html
Зеленский заявил об "особом формате" религиозных отношений на Украине
Зеленский заявил об "особом формате" религиозных отношений на Украине - 11.08.2023 Украина.ру
Зеленский заявил об "особом формате" религиозных отношений на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 10 августа принял в Киеве митрополита Халкидонского Эммануила из Константинопольской церкви. Видео встречи опубликовали в телеграм-канале главы государства
2023-08-11T11:20
2023-08-11T11:20
владимир зеленский
упц
новости
митрополит
киев
религия
украина
православие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047397462_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_81a78c7f445dff9407aa226cc583f896.jpg
В мероприятии приняли участие глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак, глава Госэтнополитики Виктор Еленский и замглавы ОП Андрей Сибига.Зеленский назвал Украину "одним из исторических центров христианства", заверил, что "украинцы смогли построить особый формат религиозных отношений в своем доме", где "все сообщества уважаются, все сообщества могут донести свое мнение государству, все сообщества могут участвовать в решении общественно-важных вопросов".При этом за последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
https://ukraina.ru/20230811/1048621504.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/14/1047397462_118:0:1045:695_1920x0_80_0_0_fc3fd7cf38c59d8064b59fb119aeb217.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир зеленский, упц, новости, митрополит, киев, религия, украина, православие
Владимир Зеленский, УПЦ, Новости, митрополит, Киев, религия, Украина, православие

Зеленский заявил об "особом формате" религиозных отношений на Украине

11:20 11.08.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский 10 августа принял в Киеве митрополита Халкидонского Эммануила из Константинопольской церкви. Видео встречи опубликовали в телеграм-канале главы государства
В мероприятии приняли участие глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак, глава Госэтнополитики Виктор Еленский и замглавы ОП Андрей Сибига.

"Во время разговора мы уделили внимание духовной независимости нашей страны. Обсудили украинскую "формулу мира", а также вопрос возвращения незаконно депортированных из Украины детей", – сказал Зеленский в видеообращении по итогам встречи.

Зеленский назвал Украину "одним из исторических центров христианства", заверил, что "украинцы смогли построить особый формат религиозных отношений в своем доме", где "все сообщества уважаются, все сообщества могут донести свое мнение государству, все сообщества могут участвовать в решении общественно-важных вопросов".
При этом за последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
Празднование Рождества в городах России - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
08:42
Власти города в Черниговской области запретили деятельность канонической УПЦВласти города Нежин Черниговской области Украины запретили деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 10 августа сообщил Союз православных журналистов
 
Владимир ЗеленскийУПЦНовостимитрополитКиеврелигияУкраинаправославие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:06Минобороны РФ раскрыло детали пресеченной атаки украинского дрона на западе Москвы
12:05В Польше судят украинца, отправившего в нокаут контролера в автобусе
11:54Польша-Латвия-Литва: Межевич о том, к чему готовится Белоруссия. Видео
11:48И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе Таллина
11:32Москву пытался атаковать беспилотник — Собянин
11:32Украинские журналисты раскрыли аферу своего минобороны с покупкой зимней одежды для ВСУ
11:20Зеленский заявил об "особом формате" религиозных отношений на Украине
11:13Украинец, заявивший о "психологической неготовности" к мобилизации, отправится в тюрьму
11:06"Выбейте нацистов из футбола": греческие фанаты устроили "теплый" прием киевскому "Динамо"
11:02СБУ расследует махинацию с покупкой украинским минобороны вегетарианских сухпайков из Турции
10:48Обучение украинских военных полетам на F-16 затягивается на год - Washington Post
10:37"Доллары для зомби из страны 404": Медведев объяснил бессмысленность помощи Киеву
10:32Ганчев: в ближайшее время линия фронта выровняется для "масштабного наступления на Харьков"
10:08Война нервов: что получится у Парижа и куда лезет Вашингтон - Джаралла. Видео
10:01Киево-Печерскую лавру заполонила полиция, внутрь никого не пускают
09:58Жители новых регионов теперь могут получать права и регистрировать автомобиль через Госуслуги
09:02Константинопольский патриархат, замена для Резникова. Главное на Украине на утро 11 августа
09:00Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление - президент Польши
08:42Власти города в Черниговской области запретили деятельность канонической УПЦ
08:24Посол Антонов раскритиковал заявления Пентагона о кассетных боеприпасах
Лента новостейМолния