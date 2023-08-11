https://ukraina.ru/20230811/1048627105.html

"Выбейте нацистов из футбола": греческие фанаты устроили "теплый" прием киевскому "Динамо"

"Выбейте нацистов из футбола": греческие фанаты устроили "теплый" прием киевскому "Динамо" - 11.08.2023 Украина.ру

"Выбейте нацистов из футбола": греческие фанаты устроили "теплый" прием киевскому "Динамо"

В четверг, 10 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между греческим "Арисом" и киевским "Динамо". При этом основное внимание было приковано не к самому матчу, а содержанию баннеров на греческих трибунах. Об этом написал "Чемпионат.com"

2023-08-11T11:06

2023-08-11T11:06

2023-08-11T11:06

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Фанаты "Ариса" на игре с украинской командой вывесили баннеры с надписями "Разгромите нацистов "Азова"* и "Выбейте нацистов из футбола"."Вот даже греческие болельщики все понимают, а в Киеве и Вашингтоне все делают вид, что белые и пушистые", "Это хороший знак!", "А ведь в этот раз "Арис" действительно выбил нацистов из футбола", - отреагировали пользователи.Украинский клуб уступил со счетом 0:1, единственный мяч за всю игру забил нападающий "Ариса" Луис Пальма, реализовавший пенальти.Киевляне выступают в Лиге конференций впервые в истории. По итогам прошлого сезона команда финишировала на четвертой строчке в Украинской футбольной премьер-лиге и получила путевку в третий по значимости европейский клубный турнир.* –Признан в РФ террористической организацией.

https://ukraina.ru/20230810/1048605167.html

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