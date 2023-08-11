"Выбейте нацистов из футбола": греческие фанаты устроили "теплый" прием киевскому "Динамо" - 11.08.2023 Украина.ру
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"Выбейте нацистов из футбола": греческие фанаты устроили "теплый" прием киевскому "Динамо"
"Выбейте нацистов из футбола": греческие фанаты устроили "теплый" прием киевскому "Динамо" - 11.08.2023 Украина.ру
"Выбейте нацистов из футбола": греческие фанаты устроили "теплый" прием киевскому "Динамо"
В четверг, 10 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между греческим "Арисом" и киевским "Динамо". При этом основное внимание было приковано не к самому матчу, а содержанию баннеров на греческих трибунах. Об этом написал "Чемпионат.com"
2023-08-11T11:06
2023-08-11T11:06
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Фанаты "Ариса" на игре с украинской командой вывесили баннеры с надписями "Разгромите нацистов "Азова"* и "Выбейте нацистов из футбола"."Вот даже греческие болельщики все понимают, а в Киеве и Вашингтоне все делают вид, что белые и пушистые", "Это хороший знак!", "А ведь в этот раз "Арис" действительно выбил нацистов из футбола", - отреагировали пользователи.Украинский клуб уступил со счетом 0:1, единственный мяч за всю игру забил нападающий "Ариса" Луис Пальма, реализовавший пенальти.Киевляне выступают в Лиге конференций впервые в истории. По итогам прошлого сезона команда финишировала на четвертой строчке в Украинской футбольной премьер-лиге и получила путевку в третий по значимости европейский клубный турнир.* –Признан в РФ террористической организацией.
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новости, новости украины, украина, футбол, динамо, греция, греки, болельщики, "азов"
Новости, Новости Украины, Украина, футбол, Динамо, Греция, греки, болельщики, "Азов"

"Выбейте нацистов из футбола": греческие фанаты устроили "теплый" прием киевскому "Динамо"

11:06 11.08.2023
 
© СС0, pixabay.com
© СС0, pixabay.com
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В четверг, 10 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между греческим "Арисом" и киевским "Динамо". При этом основное внимание было приковано не к самому матчу, а содержанию баннеров на греческих трибунах. Об этом написал "Чемпионат.com"
Фанаты "Ариса" на игре с украинской командой вывесили баннеры с надписями "Разгромите нацистов "Азова"* и "Выбейте нацистов из футбола".
© соцсети
© соцсети
"Вот даже греческие болельщики все понимают, а в Киеве и Вашингтоне все делают вид, что белые и пушистые", "Это хороший знак!", "А ведь в этот раз "Арис" действительно выбил нацистов из футбола", - отреагировали пользователи.
Украинский клуб уступил со счетом 0:1, единственный мяч за всю игру забил нападающий "Ариса" Луис Пальма, реализовавший пенальти.
Киевляне выступают в Лиге конференций впервые в истории. По итогам прошлого сезона команда финишировала на четвертой строчке в Украинской футбольной премьер-лиге и получила путевку в третий по значимости европейский клубный турнир.
* –Признан в РФ террористической организацией.
Футбол. РПЛ. Матч Динамо - Краснодар - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Вчера, 13:35
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