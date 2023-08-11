https://ukraina.ru/20230811/1048626179.html
Украинские журналисты раскрыли аферу своего минобороны с покупкой зимней одежды для ВСУ
Украинские журналисты раскрыли аферу своего минобороны с покупкой зимней одежды для ВСУ - 11.08.2023 Украина.ру
Украинские журналисты раскрыли аферу своего минобороны с покупкой зимней одежды для ВСУ
Минобороны Украины сначала затянуло сроки закупок зимней экипировки для ВСУ, а потом, "превратило" тонкие "камуфляжные" куртки в "зимние воздухозащитные". Об этом 11 августа написало украинское издание zn.ua
2023-08-11T11:32
2023-08-11T11:32
2023-08-11T11:32
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По информации журналистов, в 2022 году военное ведомство затянуло покупку зимней одежды для украинских войск, заказав его только с приближением холодов.В итоге турецкая фирма Vector avia hava araçlari поставила Украине 233 тысячи курток на 20 миллионов долларов и 202 тысячи штанов на 13 миллионов долларов только в октябре-декабре."Тогда сразу был жирный намек на то, что это неспроста. Мол, если закупку качественной и дешевой украинской формы саботируют, то это кому-то выгодно", - прокомментировали авторы статьи историю с заключением контракта.Свое внимание журналисты обратили и на другую деталь - качество одежды, поставленной ВСУ. Авторы расследования отметили, что на этом афера с поставкой одежды не закончилась, и между турецкой и украинской таможнями куртки не только "магически превратились" в зимние, но и стали дороже почти на 60 долларов. При этом вся партия прибавила примерно 280 тысяч долларов.
https://ukraina.ru/20230811/1048621043.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, украина, одежда, зима, всу, афера
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Украинские журналисты раскрыли аферу своего минобороны с покупкой зимней одежды для ВСУ
Минобороны Украины сначала затянуло сроки закупок зимней экипировки для ВСУ, а потом, "превратило" тонкие "камуфляжные" куртки в "зимние воздухозащитные". Об этом 11 августа написало украинское издание zn.ua
По информации журналистов, в 2022 году военное ведомство затянуло покупку зимней одежды для украинских войск, заказав его только с приближением холодов.
В итоге турецкая фирма Vector avia hava araçlari поставила Украине 233 тысячи курток на 20 миллионов долларов и 202 тысячи штанов на 13 миллионов долларов только в октябре-декабре.
"Тогда сразу был жирный намек на то, что это неспроста. Мол, если закупку качественной и дешевой украинской формы саботируют, то это кому-то выгодно", - прокомментировали авторы статьи историю с заключением контракта.
Свое внимание журналисты обратили и на другую деталь - качество одежды, поставленной ВСУ.
"Куртки от турок шли по 86 долларов. Другой поставщик из Болгарии вез для Минобороны из Китая куртки по 95 долларов. Но проблема в том, что из Турции действительно ехали не зимние куртки, а летние или просто из дерьмо-ткани. По нашим данным, средний вес китайских курток составил 2 кг. А турецкой – 1,1 кг. Это очень похоже на разницу между летним жакетиком и теплой зимней курткой", - говорится в публикации.
Авторы расследования отметили, что на этом афера с поставкой одежды не закончилась, и между турецкой и украинской таможнями куртки не только "магически превратились" в зимние, но и стали дороже почти на 60 долларов. При этом вся партия прибавила примерно 280 тысяч долларов.