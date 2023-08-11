https://ukraina.ru/20230811/1048625920.html

Обучение украинских военных полетам на F-16 затягивается на год - Washington Post

Обучение украинских военных полетам на F-16 затягивается на год - Washington Post - 11.08.2023 Украина.ру

Обучение украинских военных полетам на F-16 затягивается на год - Washington Post

Тренировки для украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16 могут затянуться до лета следующего года. Об этом сообщило 11 августа издание The Washington Post

2023-08-11T10:48

2023-08-11T10:48

2023-08-11T10:48

f-16

новости

учеба

тренировки

украина

пилоты

зарубежье

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"Ожидается, что первая группа из шести украинских пилотов не завершит обучение на F-16 до лета следующего года", — заявили высокопоставленные правительственные и военные чиновники Украины.По данным издания, основная причина - серия задержек со стороны западных партнёров в реализации программы обучения.Как сообщало издание Politico, Вооруженные силы Украины не могут начать обучение из-за низкого уровня английского языка пилотов.До этого президент страны Владимир Зеленский анонсировал обучение пилотированию F-16 в августе. Запад обещал поставить истребители только в случае, если украинские пилоты научатся на них летать. Сейчас у Украины нет воздушного преимущества перед Россией.

https://ukraina.ru/20230805/1048498420.html

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f-16, новости, учеба, тренировки, украина, пилоты, зарубежье