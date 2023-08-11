Обучение украинских военных полетам на F-16 затягивается на год - Washington Post
© CC0, PixabayF-16
© CC0, Pixabay
Тренировки для украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16 могут затянуться до лета следующего года. Об этом сообщило 11 августа издание The Washington Post
"Ожидается, что первая группа из шести украинских пилотов не завершит обучение на F-16 до лета следующего года", — заявили высокопоставленные правительственные и военные чиновники Украины.
По данным издания, основная причина - серия задержек со стороны западных партнёров в реализации программы обучения.
Как сообщало издание Politico, Вооруженные силы Украины не могут начать обучение из-за низкого уровня английского языка пилотов.
До этого президент страны Владимир Зеленский анонсировал обучение пилотированию F-16 в августе. Запад обещал поставить истребители только в случае, если украинские пилоты научатся на них летать. Сейчас у Украины нет воздушного преимущества перед Россией.
5 августа, 11:51Politico: Низкий уровень английского мешает пилотам ВСУ начать обучение на F-16Только восемь украинских пилотов свободно владеют английским и готовы приступить к обучению на американском истребителе F-16. Об этом сообщили журналисты Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией