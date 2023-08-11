Обучение украинских военных полетам на F-16 затягивается на год - Washington Post - 11.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230811/1048625920.html
Обучение украинских военных полетам на F-16 затягивается на год - Washington Post
Обучение украинских военных полетам на F-16 затягивается на год - Washington Post - 11.08.2023 Украина.ру
Обучение украинских военных полетам на F-16 затягивается на год - Washington Post
Тренировки для украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16 могут затянуться до лета следующего года. Об этом сообщило 11 августа издание The Washington Post
2023-08-11T10:48
2023-08-11T10:48
f-16
новости
учеба
тренировки
украина
пилоты
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036758177_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a729f0c250f9d9e5f64f41ebd800ba98.jpg
"Ожидается, что первая группа из шести украинских пилотов не завершит обучение на F-16 до лета следующего года", — заявили высокопоставленные правительственные и военные чиновники Украины.По данным издания, основная причина - серия задержек со стороны западных партнёров в реализации программы обучения.Как сообщало издание Politico, Вооруженные силы Украины не могут начать обучение из-за низкого уровня английского языка пилотов.До этого президент страны Владимир Зеленский анонсировал обучение пилотированию F-16 в августе. Запад обещал поставить истребители только в случае, если украинские пилоты научатся на них летать. Сейчас у Украины нет воздушного преимущества перед Россией.
https://ukraina.ru/20230805/1048498420.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036758177_200:0:1691:1118_1920x0_80_0_0_1b889e6a32f14aa9646277544bf0b5be.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
f-16, новости, учеба, тренировки, украина, пилоты, зарубежье
F-16, Новости, учеба, тренировки, Украина, пилоты, Зарубежье

Обучение украинских военных полетам на F-16 затягивается на год - Washington Post

10:48 11.08.2023
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
Читать в
Тренировки для украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16 могут затянуться до лета следующего года. Об этом сообщило 11 августа издание The Washington Post
"Ожидается, что первая группа из шести украинских пилотов не завершит обучение на F-16 до лета следующего года", — заявили высокопоставленные правительственные и военные чиновники Украины.
По данным издания, основная причина - серия задержек со стороны западных партнёров в реализации программы обучения.
Как сообщало издание Politico, Вооруженные силы Украины не могут начать обучение из-за низкого уровня английского языка пилотов.
До этого президент страны Владимир Зеленский анонсировал обучение пилотированию F-16 в августе. Запад обещал поставить истребители только в случае, если украинские пилоты научатся на них летать. Сейчас у Украины нет воздушного преимущества перед Россией.
F-16
5 августа, 11:51
Politico: Низкий уровень английского мешает пилотам ВСУ начать обучение на F-16Только восемь украинских пилотов свободно владеют английским и готовы приступить к обучению на американском истребителе F-16. Об этом сообщили журналисты Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией
 
F-16НовостиучебатренировкиУкраинапилотыЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:06Минобороны РФ раскрыло детали пресеченной атаки украинского дрона на западе Москвы
12:05В Польше судят украинца, отправившего в нокаут контролера в автобусе
11:54Польша-Латвия-Литва: Межевич о том, к чему готовится Белоруссия. Видео
11:48И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе Таллина
11:32Москву пытался атаковать беспилотник — Собянин
11:32Украинские журналисты раскрыли аферу своего минобороны с покупкой зимней одежды для ВСУ
11:20Зеленский заявил об "особом формате" религиозных отношений на Украине
11:13Украинец, заявивший о "психологической неготовности" к мобилизации, отправится в тюрьму
11:06"Выбейте нацистов из футбола": греческие фанаты устроили "теплый" прием киевскому "Динамо"
11:02СБУ расследует махинацию с покупкой украинским минобороны вегетарианских сухпайков из Турции
10:48Обучение украинских военных полетам на F-16 затягивается на год - Washington Post
10:37"Доллары для зомби из страны 404": Медведев объяснил бессмысленность помощи Киеву
10:32Ганчев: в ближайшее время линия фронта выровняется для "масштабного наступления на Харьков"
10:08Война нервов: что получится у Парижа и куда лезет Вашингтон - Джаралла. Видео
10:01Киево-Печерскую лавру заполонила полиция, внутрь никого не пускают
09:58Жители новых регионов теперь могут получать права и регистрировать автомобиль через Госуслуги
09:02Константинопольский патриархат, замена для Резникова. Главное на Украине на утро 11 августа
09:00Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление - президент Польши
08:42Власти города в Черниговской области запретили деятельность канонической УПЦ
08:24Посол Антонов раскритиковал заявления Пентагона о кассетных боеприпасах
Лента новостейМолния