Киево-Печерскую лавру заполонила полиция, внутрь никого не пускают - 11.08.2023 Украина.ру
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Киево-Печерскую лавру заполонила полиция, внутрь никого не пускают
Киево-Печерскую лавру заполонила полиция, внутрь никого не пускают - 11.08.2023 Украина.ру
Киево-Печерскую лавру заполонила полиция, внутрь никого не пускают
Большое количество сотрудников полиции находится в Киево-Печерской лавре, на территорию никого не пропускают. Об этом сообщил 11 августа Союз православных журналистов
2023-08-11T10:01
2023-08-11T10:01
лавра
киево-печерская лавра
упц
новости
верующие
полиция
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Правоохранители блокируют все гостиничные корпуса лавры.Издание "Страна.ua" также подтвердило, что правоохранители выводят верующих УПЦ с территории лавры.Накануне временно исполняющий обязанности гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко пригрозил разгонять прихожан канонической Украинской православной церкви с территории монастыря водой из пожарных шлангов.В четверг суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить. Как заявили в суде представители истца – государственного заповедника, у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры.В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми монастырь пользовался более 30 лет.
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лавра, киево-печерская лавра, упц, новости, верующие, полиция
Лавра, Киево-Печерская лавра, УПЦ, Новости, верующие, полиция

Киево-Печерскую лавру заполонила полиция, внутрь никого не пускают

10:01 11.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Большое количество сотрудников полиции находится в Киево-Печерской лавре, на территорию никого не пропускают. Об этом сообщил 11 августа Союз православных журналистов
Правоохранители блокируют все гостиничные корпуса лавры.

"На территории обители, согласно предписанию администрации Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", сейчас могут находиться только священники, монахи и работники обители. Поэтому в монастырь никого не пускают, а прихожан, которые не проживают и не работают в лавре, просто выкидывают за ворота", - говорится в материале союза.

Издание "Страна.ua" также подтвердило, что правоохранители выводят верующих УПЦ с территории лавры.
Накануне временно исполняющий обязанности гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко пригрозил разгонять прихожан канонической Украинской православной церкви с территории монастыря водой из пожарных шлангов.
В четверг суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить. Как заявили в суде представители истца – государственного заповедника, у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры.
В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми монастырь пользовался более 30 лет.
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