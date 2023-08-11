https://ukraina.ru/20230811/1048622416.html
Киево-Печерскую лавру заполонила полиция, внутрь никого не пускают
Киево-Печерскую лавру заполонила полиция, внутрь никого не пускают - 11.08.2023 Украина.ру
Киево-Печерскую лавру заполонила полиция, внутрь никого не пускают
Большое количество сотрудников полиции находится в Киево-Печерской лавре, на территорию никого не пропускают. Об этом сообщил 11 августа Союз православных журналистов
2023-08-11T10:01
2023-08-11T10:01
2023-08-11T10:01
лавра
киево-печерская лавра
упц
новости
верующие
полиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102710/59/1027105940_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_5c105836c5ccb7df411607552fb37331.jpg
Правоохранители блокируют все гостиничные корпуса лавры.Издание "Страна.ua" также подтвердило, что правоохранители выводят верующих УПЦ с территории лавры.Накануне временно исполняющий обязанности гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко пригрозил разгонять прихожан канонической Украинской православной церкви с территории монастыря водой из пожарных шлангов.В четверг суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить. Как заявили в суде представители истца – государственного заповедника, у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры.В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми монастырь пользовался более 30 лет.
https://ukraina.ru/20230811/1048621504.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102710/59/1027105940_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b4cb0e290d0bd00f7ade07ecf2738f3a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
лавра, киево-печерская лавра, упц, новости, верующие, полиция
Лавра, Киево-Печерская лавра, УПЦ, Новости, верующие, полиция
Киево-Печерскую лавру заполонила полиция, внутрь никого не пускают
Большое количество сотрудников полиции находится в Киево-Печерской лавре, на территорию никого не пропускают. Об этом сообщил 11 августа Союз православных журналистов
Правоохранители блокируют все гостиничные корпуса лавры.
"На территории обители, согласно предписанию администрации Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", сейчас могут находиться только священники, монахи и работники обители. Поэтому в монастырь никого не пускают, а прихожан, которые не проживают и не работают в лавре, просто выкидывают за ворота", - говорится в материале союза.
Издание "Страна.ua" также подтвердило, что правоохранители выводят верующих УПЦ с территории лавры.
Накануне временно исполняющий обязанности гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко пригрозил разгонять прихожан канонической Украинской православной церкви с территории монастыря водой из пожарных шлангов.
В четверг суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить. Как заявили в суде представители истца – государственного заповедника, у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры.
В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми монастырь пользовался более 30 лет.