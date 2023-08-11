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Киево-Печерскую лавру заполонила полиция, внутрь никого не пускают

Киево-Печерскую лавру заполонила полиция, внутрь никого не пускают - 11.08.2023 Украина.ру

Киево-Печерскую лавру заполонила полиция, внутрь никого не пускают

Большое количество сотрудников полиции находится в Киево-Печерской лавре, на территорию никого не пропускают. Об этом сообщил 11 августа Союз православных журналистов

2023-08-11T10:01

2023-08-11T10:01

2023-08-11T10:01

лавра

киево-печерская лавра

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полиция

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Правоохранители блокируют все гостиничные корпуса лавры.Издание "Страна.ua" также подтвердило, что правоохранители выводят верующих УПЦ с территории лавры.Накануне временно исполняющий обязанности гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко пригрозил разгонять прихожан канонической Украинской православной церкви с территории монастыря водой из пожарных шлангов.В четверг суд в Киеве удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, монахов после этого могут выселить. Как заявили в суде представители истца – государственного заповедника, у монахов "нет оснований пребывать и проживать в помещениях" Киево-Печерской лавры.В среду хозяйственный суд Киева также отклонил иск монастыря УПЦ Киево-Печерская лавра к заповеднику о признании недействительным разрыв договора аренды помещений. Полный текст решения суда будет доступен сторонам дела 17-18 августа. Таким образом, суд первой инстанции признал, что госзаповедник законно разорвал с монастырем договор аренды помещений, которыми монастырь пользовался более 30 лет.

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лавра, киево-печерская лавра, упц, новости, верующие, полиция