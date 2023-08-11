https://ukraina.ru/20230811/1048621808.html

Константинопольский патриархат, замена для Резникова. Главное на Украине на утро 11 августа

Константинопольский патриархат, замена для Резникова. Главное на Украине на утро 11 августа - 11.08.2023 Украина.ру

Константинопольский патриархат, замена для Резникова. Главное на Украине на утро 11 августа

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителем Константинопольского патриархата митрополитом Халкедонским Эммануилом. На Украине ищут замену для министра обороны Алексея Резникова, сообщили СМИ

2023-08-11T09:02

2023-08-11T09:02

2023-08-11T09:35

эксклюзив

хроники

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Встреча с митрополитом Эммануилом состоялась 10 августа. О ней в своём вечернем обращении рассказал сам Зеленский.«Из сегодняшних встреч, о которых стоит и можно сказать публично, — говорил с представителем Вселенского (Константинопольского. — Ред.) патриархата митрополитом Эммануилом. Работаем на всех уровнях и со всеми субъектами глобальных отношений, чтобы реализовать "Формулу мира"», — заявил Зеленский.В частности, по его словам, Константинопольский патриархат планируют привлечь к вопросу об эвакуированных детях. Насколько результативная будет такая работа с условием ряда проблем в отношениях с Русской православной церковью, которые создал сам же Константинопольский патриархат, Зеленский не сообщил.Он также заявил, что Украина "один из исторических центров христианства, и так будет и дальше"."Украинцы смогли построить особый формат религиозных отношений в своем доме: в нашей стране действует Совет церквей и религиозных организаций, который гарантирует, что все сообщества уважаются, все сообщества могут донести своё мнение государству, все сообщества могут участвовать в решении общественно важных вопросов", - также сказал Зеленский.По его словам, Украина "никогда не допустит, чтобы какое-либо из украинских религиозных сообществ" могла использовать Россия. Эти слова могут быть намёком на продолжение гонений на Украинскую православную церковь, которая является автономной церковью и обладает самостоятельностью. В отличие от неё созданная в том числе и при участии лидера Константинопольского патриархата Димитриоса Архондониса также известного как Варфоломей "Православная церковь Украины" во многих вопросах зависима от внешнего центра — Фанара (квартал в Стамбуле, где расположены органы управления Константинопольским патриархатом)."Украина выстоит, сохранит независимость – все аспекты независимости, в том числе и духовную. И я благодарен всем в мире, кто поддерживает в этом наше государство, наших людей", - завершил часть, посвящённую церкви, в своём вечернем выступлении Зеленский.При встрече же он заявил митрополиту Эммануилу, что визит последнего является "очень важным сигналом поддержки Украины"."Я очень ценю тот диалог, который мы продолжили с Его Святейшеством Вселенским патриархом Варфоломеем во время моего недавнего визита в Турцию. Это было очень важно", – заявил президент.Он передал Архондонису приглашение посетить Украину.В ответ митрополит Эммануил передал привет от лидера Константинопольского патриархата."Мы очень сильно поддерживаем вас в этот тяжёлый момент. Вы можете быть уверены в нашей поддержке и во всем, что мы можем сделать от имени Вселенского патриархата", - отметил он.Примечательно, что Эммаунил также побывал в Киево-Печерской лавре, в том числе и в захваченных у Украинской православной церкви храмах — Успенском соборе и Трапезной церкви. В тот же день и.о. директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко поддержал идею разогнать защищающих монастырь от комиссии заповедника при помощи воды из водомёта. При этом украинские полицейские воспрепятствовали возвращению паломников, которые жили в гостинице на территории Лавры, в их обитель. Полицейские предложили людям ночевать в храме преподобного Агапита Печерского.В УПЦ в ответ указали, что в храме нет ни кроватей, ни гигиенических условий для этого.Также полиция заблокировали доступ паломников к личным вещам, которые остались у некоторых прихожан в гостинице.Ранее о том, что Константинопольский патриархат претендует на Киево-Печерскую лавру заявил украинский бизнесмен, дьякон канонической Украинской православной церкви, бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский."Ответственность за происходящее лежит в первую очередь на высшем руководстве страны и Вселенском Патриархе Варфоломее, который желает заполучить Лавру себе в Ставропигию. То есть над Лаврой планируется установление иностранной юрисдикции и украинские власти готовы этому содействовать. Этот вопрос уже рассматривался Священным Синодом Вселенской Церкви. Не случайно ли активизация силовых действий по захвату Лавры началась накануне встречи Владимира Зеленского и патриарха Варфоломея?" - писал он у себя в соцсетях.Утром 11 августа в Киево-Печерскую лавру снова прибыла полиция.Ожидается, что в 11:00 на территории Лавры пресс-конференцию проведёт директор Заповедника.Украинские СМИ же сообщают, что давление на УПЦ ужесточится."Наш источник сообщает, что репрессии и давление на УПЦ увеличиваются по причине того, что время войны подходит к концу (тренд в массах меняется), истерия и агрессия остывают, включается разум, а значит ОП необходимо успеть зачистить всех неудобных, в том числе и в религиозном кейсе. Задача Ермака удержать монопольную власть, иначе им придёт полный конец", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Вполне возможно, сегодня монахов прогонят ещё из нескольких корпусов.Замена для РезниковаЗеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны, cообщили источники издания "Украинская правда". По данным этого СМИ, есть как минимум два кандидата."Отставка Резникова снова на рассмотрении: по данным УП, она перешла из теоретически возможной в практически возможную", - сообщило издание."Украинская правда" напомнила, что Резникова пытались отправить в отставку в феврале после ряда коррупционных скандалов. Кандидатом на его должность был начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.При этом Резников хотел работать министром юстиции, однако идти на должность министра стратегических отраслей промышленности он идти не согласился. Таким образом, отставка Резникова не состоялась.Сегодня, как сообщило издание, Зеленский снова ищет кандидатов на замену Резникову. Он провёл переговоры с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым и с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным.Сам же Резников был бы не против возглавить посольство Украины в Великобритании. При этом изданию неизвестно, согласно ли руководство Украины сделать Резникова послом."Остров забирает своих агентов к себе, под дипломатическую неприкосновенность, чтобы США не добрались. Симптоматично, что с новым местом для Резникова определились быстрее, чем с его сменщиком, не смотря на ключевую позицию (Ми-6 немного спалились)", - прокомментировал новости о грядущей отставке Резникова популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой канал - "Резидент" - отметил, что за прошедшие с февраля месяцы вся информация о коррупции в Минобороны могла быть уничтожена.

https://ukraina.ru/20230810/1048616391.html

https://ukraina.ru/20230810/1048604433.html

https://ukraina.ru/20230810/1048599105.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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