Константинопольский патриархат, замена для Резникова. Главное на Украине на утро 11 августа - 11.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230811/1048621808.html
Константинопольский патриархат, замена для Резникова. Главное на Украине на утро 11 августа
Константинопольский патриархат, замена для Резникова. Главное на Украине на утро 11 августа - 11.08.2023 Украина.ру
Константинопольский патриархат, замена для Резникова. Главное на Украине на утро 11 августа
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителем Константинопольского патриархата митрополитом Халкедонским Эммануилом. На Украине ищут замену для министра обороны Алексея Резникова, сообщили СМИ
2023-08-11T09:02
2023-08-11T09:35
эксклюзив
хроники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0b/1048621647_0:20:1021:594_1920x0_80_0_0_8d2fc736fd44deb4e76abf7437f3fef1.jpg.webp
Встреча с митрополитом Эммануилом состоялась 10 августа. О ней в своём вечернем обращении рассказал сам Зеленский.«Из сегодняшних встреч, о которых стоит и можно сказать публично, — говорил с представителем Вселенского (Константинопольского. — Ред.) патриархата митрополитом Эммануилом. Работаем на всех уровнях и со всеми субъектами глобальных отношений, чтобы реализовать "Формулу мира"», — заявил Зеленский.В частности, по его словам, Константинопольский патриархат планируют привлечь к вопросу об эвакуированных детях. Насколько результативная будет такая работа с условием ряда проблем в отношениях с Русской православной церковью, которые создал сам же Константинопольский патриархат, Зеленский не сообщил.Он также заявил, что Украина "один из исторических центров христианства, и так будет и дальше"."Украинцы смогли построить особый формат религиозных отношений в своем доме: в нашей стране действует Совет церквей и религиозных организаций, который гарантирует, что все сообщества уважаются, все сообщества могут донести своё мнение государству, все сообщества могут участвовать в решении общественно важных вопросов", - также сказал Зеленский.По его словам, Украина "никогда не допустит, чтобы какое-либо из украинских религиозных сообществ" могла использовать Россия. Эти слова могут быть намёком на продолжение гонений на Украинскую православную церковь, которая является автономной церковью и обладает самостоятельностью. В отличие от неё созданная в том числе и при участии лидера Константинопольского патриархата Димитриоса Архондониса также известного как Варфоломей "Православная церковь Украины" во многих вопросах зависима от внешнего центра — Фанара (квартал в Стамбуле, где расположены органы управления Константинопольским патриархатом)."Украина выстоит, сохранит независимость – все аспекты независимости, в том числе и духовную. И я благодарен всем в мире, кто поддерживает в этом наше государство, наших людей", - завершил часть, посвящённую церкви, в своём вечернем выступлении Зеленский.При встрече же он заявил митрополиту Эммануилу, что визит последнего является "очень важным сигналом поддержки Украины"."Я очень ценю тот диалог, который мы продолжили с Его Святейшеством Вселенским патриархом Варфоломеем во время моего недавнего визита в Турцию. Это было очень важно", – заявил президент.Он передал Архондонису приглашение посетить Украину.В ответ митрополит Эммануил передал привет от лидера Константинопольского патриархата."Мы очень сильно поддерживаем вас в этот тяжёлый момент. Вы можете быть уверены в нашей поддержке и во всем, что мы можем сделать от имени Вселенского патриархата", - отметил он.Примечательно, что Эммаунил также побывал в Киево-Печерской лавре, в том числе и в захваченных у Украинской православной церкви храмах — Успенском соборе и Трапезной церкви. В тот же день и.о. директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко поддержал идею разогнать защищающих монастырь от комиссии заповедника при помощи воды из водомёта. При этом украинские полицейские воспрепятствовали возвращению паломников, которые жили в гостинице на территории Лавры, в их обитель. Полицейские предложили людям ночевать в храме преподобного Агапита Печерского.В УПЦ в ответ указали, что в храме нет ни кроватей, ни гигиенических условий для этого.Также полиция заблокировали доступ паломников к личным вещам, которые остались у некоторых прихожан в гостинице.Ранее о том, что Константинопольский патриархат претендует на Киево-Печерскую лавру заявил украинский бизнесмен, дьякон канонической Украинской православной церкви, бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский."Ответственность за происходящее лежит в первую очередь на высшем руководстве страны и Вселенском Патриархе Варфоломее, который желает заполучить Лавру себе в Ставропигию. То есть над Лаврой планируется установление иностранной юрисдикции и украинские власти готовы этому содействовать. Этот вопрос уже рассматривался Священным Синодом Вселенской Церкви. Не случайно ли активизация силовых действий по захвату Лавры началась накануне встречи Владимира Зеленского и патриарха Варфоломея?" - писал он у себя в соцсетях.Утром 11 августа в Киево-Печерскую лавру снова прибыла полиция.Ожидается, что в 11:00 на территории Лавры пресс-конференцию проведёт директор Заповедника.Украинские СМИ же сообщают, что давление на УПЦ ужесточится."Наш источник сообщает, что репрессии и давление на УПЦ увеличиваются по причине того, что время войны подходит к концу (тренд в массах меняется), истерия и агрессия остывают, включается разум, а значит ОП необходимо успеть зачистить всех неудобных, в том числе и в религиозном кейсе. Задача Ермака удержать монопольную власть, иначе им придёт полный конец", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Вполне возможно, сегодня монахов прогонят ещё из нескольких корпусов.Замена для РезниковаЗеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны, cообщили источники издания "Украинская правда". По данным этого СМИ, есть как минимум два кандидата."Отставка Резникова снова на рассмотрении: по данным УП, она перешла из теоретически возможной в практически возможную", - сообщило издание."Украинская правда" напомнила, что Резникова пытались отправить в отставку в феврале после ряда коррупционных скандалов. Кандидатом на его должность был начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.При этом Резников хотел работать министром юстиции, однако идти на должность министра стратегических отраслей промышленности он идти не согласился. Таким образом, отставка Резникова не состоялась.Сегодня, как сообщило издание, Зеленский снова ищет кандидатов на замену Резникову. Он провёл переговоры с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым и с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным.Сам же Резников был бы не против возглавить посольство Украины в Великобритании. При этом изданию неизвестно, согласно ли руководство Украины сделать Резникова послом."Остров забирает своих агентов к себе, под дипломатическую неприкосновенность, чтобы США не добрались. Симптоматично, что с новым местом для Резникова определились быстрее, чем с его сменщиком, не смотря на ключевую позицию (Ми-6 немного спалились)", - прокомментировал новости о грядущей отставке Резникова популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой канал - "Резидент" - отметил, что за прошедшие с февраля месяцы вся информация о коррупции в Минобороны могла быть уничтожена.
https://ukraina.ru/20230810/1048616391.html
https://ukraina.ru/20230810/1048604433.html
https://ukraina.ru/20230810/1048599105.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0b/1048621647_0:0:853:639_1920x0_80_0_0_104299b2038a209b891c6b3dd6c2a20e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Константинопольский патриархат, замена для Резникова. Главное на Украине на утро 11 августа

09:02 11.08.2023 (обновлено: 09:35 11.08.2023)
 
© ФотоЭммануил, Сергей Думенко (Эпифаний) и Авраамий (Лотыш)
Эммануил, Сергей Думенко (Эпифаний) и Авраамий (Лотыш) - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителем Константинопольского патриархата митрополитом Халкедонским Эммануилом. На Украине ищут замену для министра обороны Алексея Резникова, сообщили СМИ
Встреча с митрополитом Эммануилом состоялась 10 августа. О ней в своём вечернем обращении рассказал сам Зеленский.
«Из сегодняшних встреч, о которых стоит и можно сказать публично, — говорил с представителем Вселенского (Константинопольского. — Ред.) патриархата митрополитом Эммануилом. Работаем на всех уровнях и со всеми субъектами глобальных отношений, чтобы реализовать "Формулу мира"», — заявил Зеленский.
В частности, по его словам, Константинопольский патриархат планируют привлечь к вопросу об эвакуированных детях. Насколько результативная будет такая работа с условием ряда проблем в отношениях с Русской православной церковью, которые создал сам же Константинопольский патриархат, Зеленский не сообщил.
Он также заявил, что Украина "один из исторических центров христианства, и так будет и дальше".
"Украинцы смогли построить особый формат религиозных отношений в своем доме: в нашей стране действует Совет церквей и религиозных организаций, который гарантирует, что все сообщества уважаются, все сообщества могут донести своё мнение государству, все сообщества могут участвовать в решении общественно важных вопросов", - также сказал Зеленский.
спецподразделение ГУР МОУ Шаманбат (Шаман) - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Вчера, 18:15
Охота на генералов, решение дать Taurus. Итоги 10 августа на УкраинеВоенная разведка Украины заявила, что её батальон якобы осуществляет диверсии на территории России. Немецкие СМИ сообщили о том, что правительство Германии готово предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus
По его словам, Украина "никогда не допустит, чтобы какое-либо из украинских религиозных сообществ" могла использовать Россия. Эти слова могут быть намёком на продолжение гонений на Украинскую православную церковь, которая является автономной церковью и обладает самостоятельностью. В отличие от неё созданная в том числе и при участии лидера Константинопольского патриархата Димитриоса Архондониса также известного как Варфоломей "Православная церковь Украины" во многих вопросах зависима от внешнего центра — Фанара (квартал в Стамбуле, где расположены органы управления Константинопольским патриархатом).
"Украина выстоит, сохранит независимость – все аспекты независимости, в том числе и духовную. И я благодарен всем в мире, кто поддерживает в этом наше государство, наших людей", - завершил часть, посвящённую церкви, в своём вечернем выступлении Зеленский.
При встрече же он заявил митрополиту Эммануилу, что визит последнего является "очень важным сигналом поддержки Украины".
"Я очень ценю тот диалог, который мы продолжили с Его Святейшеством Вселенским патриархом Варфоломеем во время моего недавнего визита в Турцию. Это было очень важно", – заявил президент.
Он передал Архондонису приглашение посетить Украину.
В ответ митрополит Эммануил передал привет от лидера Константинопольского патриархата.
"Мы очень сильно поддерживаем вас в этот тяжёлый момент. Вы можете быть уверены в нашей поддержке и во всем, что мы можем сделать от имени Вселенского патриархата", - отметил он.
- РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Вчера, 13:02
Суд над Дубинским, коридор для судов, обстрел. Главное на Украине на 13:00 10 августаВоенно-морские силы Украины объявили коридоры для судов, идущих в украинские порты. В Киеве суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому. Украинские военные продолжают наносить удары по территории Украины
Примечательно, что Эммаунил также побывал в Киево-Печерской лавре, в том числе и в захваченных у Украинской православной церкви храмах — Успенском соборе и Трапезной церкви. В тот же день и.о. директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко поддержал идею разогнать защищающих монастырь от комиссии заповедника при помощи воды из водомёта. При этом украинские полицейские воспрепятствовали возвращению паломников, которые жили в гостинице на территории Лавры, в их обитель. Полицейские предложили людям ночевать в храме преподобного Агапита Печерского.
В УПЦ в ответ указали, что в храме нет ни кроватей, ни гигиенических условий для этого.
Также полиция заблокировали доступ паломников к личным вещам, которые остались у некоторых прихожан в гостинице.
Ранее о том, что Константинопольский патриархат претендует на Киево-Печерскую лавру заявил украинский бизнесмен, дьякон канонической Украинской православной церкви, бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский.
"Ответственность за происходящее лежит в первую очередь на высшем руководстве страны и Вселенском Патриархе Варфоломее, который желает заполучить Лавру себе в Ставропигию. То есть над Лаврой планируется установление иностранной юрисдикции и украинские власти готовы этому содействовать. Этот вопрос уже рассматривался Священным Синодом Вселенской Церкви. Не случайно ли активизация силовых действий по захвату Лавры началась накануне встречи Владимира Зеленского и патриарха Варфоломея?" - писал он у себя в соцсетях.
Утром 11 августа в Киево-Печерскую лавру снова прибыла полиция.
Ожидается, что в 11:00 на территории Лавры пресс-конференцию проведёт директор Заповедника.
Украинские СМИ же сообщают, что давление на УПЦ ужесточится.
"Наш источник сообщает, что репрессии и давление на УПЦ увеличиваются по причине того, что время войны подходит к концу (тренд в массах меняется), истерия и агрессия остывают, включается разум, а значит ОП необходимо успеть зачистить всех неудобных, в том числе и в религиозном кейсе. Задача Ермака удержать монопольную власть, иначе им придёт полный конец", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Вполне возможно, сегодня монахов прогонят ещё из нескольких корпусов.
Резников на фоне бронемашины Senator - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Вчера, 09:41
Атака беспилотников, броневики из Канады, новые деньги. Главное на Украине на утро 10 августаМинобороны России сообщило об уничтожении украинских беспилотников над регионам России. Канада поставила Украине обещанные бронемашины. Администрация президента США Джо Байдена хочет выделить ещё больше денег для Украины
Замена для Резникова
Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны, cообщили источники издания "Украинская правда". По данным этого СМИ, есть как минимум два кандидата.
"Отставка Резникова снова на рассмотрении: по данным УП, она перешла из теоретически возможной в практически возможную", - сообщило издание.
"Украинская правда" напомнила, что Резникова пытались отправить в отставку в феврале после ряда коррупционных скандалов. Кандидатом на его должность был начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
При этом Резников хотел работать министром юстиции, однако идти на должность министра стратегических отраслей промышленности он идти не согласился. Таким образом, отставка Резникова не состоялась.
Сегодня, как сообщило издание, Зеленский снова ищет кандидатов на замену Резникову. Он провёл переговоры с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым и с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным.
Сам же Резников был бы не против возглавить посольство Украины в Великобритании. При этом изданию неизвестно, согласно ли руководство Украины сделать Резникова послом.
"Остров забирает своих агентов к себе, под дипломатическую неприкосновенность, чтобы США не добрались. Симптоматично, что с новым местом для Резникова определились быстрее, чем с его сменщиком, не смотря на ключевую позицию (Ми-6 немного спалились)", - прокомментировал новости о грядущей отставке Резникова популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
Другой канал - "Резидент" - отметил, что за прошедшие с февраля месяцы вся информация о коррупции в Минобороны могла быть уничтожена.
 
ЭксклюзивХроники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:02Константинопольский патриархат, замена для Резникова. Главное на Украине на утро 11 августа
09:00Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление - президент Польши
08:42Власти города в Черниговской области запретили деятельность канонической УПЦ
08:24Посол Антонов раскритиковал заявления Пентагона о кассетных боеприпасах
08:10"Вашингтон затягивает конфликт": посол Антонов о новом запросе Байдена на финансирование Украины
08:00Недоминистр иностранных дел Александр Шульгин
07:55Байден запросил у Конгресса дополнительные миллиарды для Украины
07:43"Противник кусается": российские военные рассказали о напряженной обстановке под Соледаром
07:23Зеленский ищет замену министру обороны Резникову — СМИ
07:14"Нет шансов": Балицкий заявил об отсутствии будущего у Украины
06:15Аналитик объяснил, как Варшава использует фактор "Вагнера" для наращивания армии в приграничье
06:00Не только "Вагнером". Эксперт о том, чем ответит Белоруссия на гибридную агрессию Польши и Украины
05:50Политолог объяснил, что сделает Запад, когда окончательно выдохнется наступление ВСУ
05:45Военный эксперт предположил, что будет, если Сырский и Залужный станут воевать по советским лекалам
05:30Военный эксперт раскрыл, как ВСУ будут мстить за Купянск ракетными ударами по Белгороду и Воронежу
05:16Фиктивная реальность. Псевдопрорыв на фронте и оплата услуг неподконтрольной Украине Запорожской АЭС
05:15Полковник Алехин о том, почему Сырский еще "латает дыры" в Купянске, но Киев уже объявил эвакуацию
05:00Эксперт раскрыл, как Польша и Украина готовят "гибридных" экстремистов для мятежа в Белоруссии
04:56Украинские гастарбайтеры в Польше и Чехии. Союзники выжимают соки из украинцев
04:50"За Севастополь ответите". Военный эксперт рассказал, когда Черноморский флот предъявит счёт Зеленскому
Лента новостейМолния