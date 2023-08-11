https://ukraina.ru/20230811/1048621043.html

Байден запросил у Конгресса дополнительные миллиарды для Украины

Байден запросил у Конгресса дополнительные миллиарды для Украины - 11.08.2023 Украина.ру

Байден запросил у Конгресса дополнительные миллиарды для Украины

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 8,5 миллиарда долларов на помощь Украине и другим странам. Об этом говорится в обнародованном 10 августа письме главы государства спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти

2023-08-11T07:55

2023-08-11T07:55

2023-08-11T07:55

сша

джо байден

зарубежье

украина

помощь

миллиарды

новости

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Там сказано, что 7,3 миллиарда долларов предполагается направить на оказание "экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и другим затронутым (конфликтом – ред.) странам и их населению".Еще миллиард из дополнительных бюджетных средств глава государства намерен задействовать "в целях укрепления стратегических партнерств США с развивающимися странами".Помимо этого, Байден запросил дополнительные $200 миллионов для оказания помощи странам Африки.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230809/1048589329.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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сша, джо байден, зарубежье, украина, помощь, миллиарды, новости