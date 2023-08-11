Байден запросил у Конгресса дополнительные миллиарды для Украины - 11.08.2023 Украина.ру
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Байден запросил у Конгресса дополнительные миллиарды для Украины
Байден запросил у Конгресса дополнительные миллиарды для Украины - 11.08.2023 Украина.ру
Байден запросил у Конгресса дополнительные миллиарды для Украины
Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 8,5 миллиарда долларов на помощь Украине и другим странам. Об этом говорится в обнародованном 10 августа письме главы государства спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти
2023-08-11T07:55
2023-08-11T07:55
сша
джо байден
зарубежье
украина
помощь
миллиарды
новости
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Там сказано, что 7,3 миллиарда долларов предполагается направить на оказание "экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и другим затронутым (конфликтом – ред.) странам и их населению".Еще миллиард из дополнительных бюджетных средств глава государства намерен задействовать "в целях укрепления стратегических партнерств США с развивающимися странами".Помимо этого, Байден запросил дополнительные $200 миллионов для оказания помощи странам Африки.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, джо байден, зарубежье, украина, помощь, миллиарды, новости
США, Джо Байден, Зарубежье, Украина, помощь, миллиарды, Новости

Байден запросил у Конгресса дополнительные миллиарды для Украины

07:55 11.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 8,5 миллиарда долларов на помощь Украине и другим странам. Об этом говорится в обнародованном 10 августа письме главы государства спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти
Там сказано, что 7,3 миллиарда долларов предполагается направить на оказание "экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и другим затронутым (конфликтом – ред.) странам и их населению".
Еще миллиард из дополнительных бюджетных средств глава государства намерен задействовать "в целях укрепления стратегических партнерств США с развивающимися странами".
Помимо этого, Байден запросил дополнительные $200 миллионов для оказания помощи странам Африки.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаги США и Украины
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СШАДжо БайденЗарубежьеУкраинапомощьмиллиардыНовости
 
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