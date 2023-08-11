https://ukraina.ru/20230811/1048621043.html
Байден запросил у Конгресса дополнительные миллиарды для Украины
Байден запросил у Конгресса дополнительные миллиарды для Украины - 11.08.2023 Украина.ру
Байден запросил у Конгресса дополнительные миллиарды для Украины
Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 8,5 миллиарда долларов на помощь Украине и другим странам. Об этом говорится в обнародованном 10 августа письме главы государства спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти
2023-08-11T07:55
2023-08-11T07:55
2023-08-11T07:55
сша
джо байден
зарубежье
украина
помощь
миллиарды
новости
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Там сказано, что 7,3 миллиарда долларов предполагается направить на оказание "экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и другим затронутым (конфликтом – ред.) странам и их населению".Еще миллиард из дополнительных бюджетных средств глава государства намерен задействовать "в целях укрепления стратегических партнерств США с развивающимися странами".Помимо этого, Байден запросил дополнительные $200 миллионов для оказания помощи странам Африки.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ukraina.ru/20230809/1048589329.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, джо байден, зарубежье, украина, помощь, миллиарды, новости
США, Джо Байден, Зарубежье, Украина, помощь, миллиарды, Новости
Байден запросил у Конгресса дополнительные миллиарды для Украины
Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 8,5 миллиарда долларов на помощь Украине и другим странам. Об этом говорится в обнародованном 10 августа письме главы государства спикеру Палаты представителей США Кевину Маккарти
Там сказано, что 7,3 миллиарда долларов предполагается направить на оказание "экономической, гуманитарной и военной помощи Украине и другим затронутым (конфликтом – ред.) странам и их населению".
Еще миллиард из дополнительных бюджетных средств глава государства намерен задействовать "в целях укрепления стратегических партнерств США с развивающимися странами".
Помимо этого, Байден запросил дополнительные $200 миллионов для оказания помощи странам Африки.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.