Красный атаман Черняк - 11.08.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20230811/1048563239.html
Красный атаман Черняк
Красный атаман Черняк - 11.08.2023 Украина.ру
Красный атаман Черняк
Военно-политические деятели времён Гражданской войны – оригиналы, авантюристы, самоучки, представляют сейчас интерес не только лишь исторический. Сейчас время больших перемен и работы социальных лифтов в режиме бешеного принтера. Так что опыт того периода – бесценен.
2023-08-11T17:30
2023-08-11T17:30
история
история
история украины
гражданская война
1919 г
щорс
большевики
красные
атаманы
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11 августа 1919 года при невыясненных обстоятельствах расстался с жизнью Тимофей Черняк – один из первых красных атаманов, сподвижник легендарного комдива Николая Щорса. Загадочная смерть обоих красных командиров в течение месяца породила массу подозрений.Будущий красный комбриг родился в 1891 году в небольшом селе Воробьевка Черниговской губернии в обычной крестьянской семье. О ранних годах Черняка ничего не известно, за исключением того, что в нулевые годы он перебрался в Костобобров, где работал грузчиком на сахарном заводе, а оттуда переехал в Харьков.Известно, что в годы Первой мировой Черняк служил в армии. Одно из его немногих дошедших до нас фото — военного времени, в унтер-офицерской форме. В ряде источников сообщается, что Черняк был георгиевским кавалером, что не подтверждается архивными данными. После Февральской революции он получил повышение. Судя по всему, активно участвовавший в деятельности солдатских комитетов Черняк был произведён в прапорщики именно за эти заслуги.По некоторым данным, он служил в 19-м Костромском пехотном полку, где чуть ранее служил рядовым другой примечательный персонаж гражданской войны — будущий красный маршал Василий Блюхер. Правда, тот был списан по ранению.В армии Черняк начал симпатизировать большевикам и, вернувшись домой после революции, активно участвовал в установлении советской власти. В частности, он был назначен первым революционным комендантом Новгород-Северска. С установлением гетманской власти Черняк ушел в подполье.Организовав из сподвижников вооруженный отряд, он стал его атаманом. Промышляли они нападениями на небольшие отряды державной варты (полиции), которые, как правило, не могли оказать серьезного сопротивления. Заодно производились налёты на богатые имения. В общем, типичная история для того времени. Упоминания о Черняке даже сохранились в гетманских архивах:"Чиновник Осведомительного отдела Департамента державной варты Полетика доносит, что банды повстанцев из Нежинского уезда перебрались в Черниговский уезд. 7-го августа банды были в Дроздовке и Куликовке. Банды принудительно вербуют в свои шайки людей, оставляют своих агентов.По агентурным данным, во главе банд стоят: прапорщик Черняк и сельский учитель Весёлый. Штаб банды находится в селе Веркиевке Нежинского уезда".После того как на помощь варте стали привлекать немецкие отряды, повстанцы начали постепенно уходить на нейтральную территорию на границе гетманата и РСФСР. Стекавшиеся туда автономные вооруженные группы во главе с батьками-атаманами привечались большевиками, которые рассчитывали использовать их в дальнейшем.Туда же ушел и отряд Черняка. Он был доукомплектован и развёрнут в 3-й Новгород-Северский полк, включенный в состав 1-й повстанческой дивизии. Командирами полков были красные атаманы Черняк, Боженко и знаменитый впоследствии Щорс. Однако начальником дивизии был назначен царский подполковник Крапивянский, в феврале 1917 года переметнувшийся к большевикам.Пока ожидался уход немцев, дивизию решили перебросить на Дон для борьбы с казаками, что вызвало, однако, сильное недовольство личного состава и значительное сокращение его численности. В итоге дивизия сократилась до двух бригад и подверглась переформированию.Наконец, после падения гетманского режима и ухода немцев дивизия была переименована в 1-ю украинскую советскую дивизию и двинулась на Киев. Полк Черняка отрядили штурмовать Конотоп, который был успешно взят.После триумфального шествия красных войск и проведенных мобилизаций полк Черняка был развёрнут в бригаду, которая некоторое время все еще входила в состав 1-й дивизии под командованием Щорса.Бригада Черняка успешно наступала в западном направлении и даже захватила Ровно, но это стало её последним успехом.Украину накрыл т.н. зеленый потоп, один красный атаман за другим начинал бунтовать против строгой дисциплины РККА, грабительских действий продотрядов и "беспредела" ЧК. К этому добавилось и успешное наступление белых.В августе 1919 года в связи с обстановкой на фронте началось новое переформирование дивизии. Но Черняк до этого не дожил.11 августа он был убит при невыясненных обстоятельствах прямо в штабе в Здолбунове. Никакого расследования, судя по всему, даже не проводилось, что весьма странно. Поэтому и версии гибели разнятся.По одной версии, Черняк пал жертвой военнопленных-галичан, которых включили в состав одного из полков. Они якобы ворвались в штаб и подняли комбрига на штыки.По другой версии, он пал жертвой неких загадочных "петлюровских лазутчиков" (эта версия была популярна в советское время), якобы каким-то образом пробравшихся в штаб.Гибель Черняка особенно подозрительна потому, что в августе 1919 года с интервалом в три недели погибли почти все красные атаманы знаменитой дивизии.Через 10 дней при не менее странных обстоятельствах умер комбриг той же дивизии Боженко, по официальной версии, отравленный очередными неуловимыми петлюровскими лазутчиками. Еще через девять дней погиб командир дивизии Щорс, а обстоятельства его смерти настолько туманны, что им посвящены целые книги.Определённой популярностью пользуется гипотеза, что все эти бывшие повстанческие атаманы, превратившееся в красных командиров, были ликвидированы по приказу Троцкого.После серии восстаний большевики сильно не доверяли "атаманщине" и, столкнувшись с неудачами на фронте, ожидали новой волны восстаний. Чтобы предотвратить их, по приказу Троцкого якобы и были приняты превентивные меры против потенциально нелояльных командиров.Впрочем, однозначных доказательств в пользу этой версии все же нет.
https://ukraina.ru/20230606/1046878668.html
https://ukraina.ru/20230205/1043192453.html
https://ukraina.ru/20200731/1028411398.html
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Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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история, история украины, гражданская война, 1919 г, щорс, большевики, красные, атаманы
История, История, история Украины, гражданская война, 1919 г, Щорс, большевики, красные, атаманы

Красный атаман Черняк

17:30 11.08.2023
 
© Тамара ЕгороваЩорс и Боженко входят в Киев/Егорова Тамара Ивановна
Щорс и Боженко входят в Киев/Егорова Тамара Ивановна
© Тамара Егорова
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Евгений Антонюк
публицист
Все материалы
Военно-политические деятели времён Гражданской войны – оригиналы, авантюристы, самоучки, представляют сейчас интерес не только лишь исторический. Сейчас время больших перемен и работы социальных лифтов в режиме бешеного принтера. Так что опыт того периода – бесценен.
11 августа 1919 года при невыясненных обстоятельствах расстался с жизнью Тимофей Черняк – один из первых красных атаманов, сподвижник легендарного комдива Николая Щорса. Загадочная смерть обоих красных командиров в течение месяца породила массу подозрений.
Будущий красный комбриг родился в 1891 году в небольшом селе Воробьевка Черниговской губернии в обычной крестьянской семье. О ранних годах Черняка ничего не известно, за исключением того, что в нулевые годы он перебрался в Костобобров, где работал грузчиком на сахарном заводе, а оттуда переехал в Харьков.
Известно, что в годы Первой мировой Черняк служил в армии. Одно из его немногих дошедших до нас фото — военного времени, в унтер-офицерской форме. В ряде источников сообщается, что Черняк был георгиевским кавалером, что не подтверждается архивными данными. После Февральской революции он получил повышение. Судя по всему, активно участвовавший в деятельности солдатских комитетов Черняк был произведён в прапорщики именно за эти заслуги.
По некоторым данным, он служил в 19-м Костромском пехотном полку, где чуть ранее служил рядовым другой примечательный персонаж гражданской войны — будущий красный маршал Василий Блюхер. Правда, тот был списан по ранению.
В армии Черняк начал симпатизировать большевикам и, вернувшись домой после революции, активно участвовал в установлении советской власти. В частности, он был назначен первым революционным комендантом Новгород-Северска. С установлением гетманской власти Черняк ушел в подполье.
Щорс
6 июня, 08:00История
"Щорс идёт под знаменем - красный командир..."
Организовав из сподвижников вооруженный отряд, он стал его атаманом. Промышляли они нападениями на небольшие отряды державной варты (полиции), которые, как правило, не могли оказать серьезного сопротивления. Заодно производились налёты на богатые имения. В общем, типичная история для того времени. Упоминания о Черняке даже сохранились в гетманских архивах:
"Чиновник Осведомительного отдела Департамента державной варты Полетика доносит, что банды повстанцев из Нежинского уезда перебрались в Черниговский уезд. 7-го августа банды были в Дроздовке и Куликовке. Банды принудительно вербуют в свои шайки людей, оставляют своих агентов.
По агентурным данным, во главе банд стоят: прапорщик Черняк и сельский учитель Весёлый. Штаб банды находится в селе Веркиевке Нежинского уезда".
После того как на помощь варте стали привлекать немецкие отряды, повстанцы начали постепенно уходить на нейтральную территорию на границе гетманата и РСФСР. Стекавшиеся туда автономные вооруженные группы во главе с батьками-атаманами привечались большевиками, которые рассчитывали использовать их в дальнейшем.
Туда же ушел и отряд Черняка. Он был доукомплектован и развёрнут в 3-й Новгород-Северский полк, включенный в состав 1-й повстанческой дивизии. Командирами полков были красные атаманы Черняк, Боженко и знаменитый впоследствии Щорс. Однако начальником дивизии был назначен царский подполковник Крапивянский, в феврале 1917 года переметнувшийся к большевикам.
Пока ожидался уход немцев, дивизию решили перебросить на Дон для борьбы с казаками, что вызвало, однако, сильное недовольство личного состава и значительное сокращение его численности. В итоге дивизия сократилась до двух бригад и подверглась переформированию.
Наконец, после падения гетманского режима и ухода немцев дивизия была переименована в 1-ю украинскую советскую дивизию и двинулась на Киев. Полк Черняка отрядили штурмовать Конотоп, который был успешно взят.
- РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 08:08История
Штурм Киева. Год 1919-й
После триумфального шествия красных войск и проведенных мобилизаций полк Черняка был развёрнут в бригаду, которая некоторое время все еще входила в состав 1-й дивизии под командованием Щорса.
Бригада Черняка успешно наступала в западном направлении и даже захватила Ровно, но это стало её последним успехом.
Украину накрыл т.н. зеленый потоп, один красный атаман за другим начинал бунтовать против строгой дисциплины РККА, грабительских действий продотрядов и "беспредела" ЧК. К этому добавилось и успешное наступление белых.
В августе 1919 года в связи с обстановкой на фронте началось новое переформирование дивизии. Но Черняк до этого не дожил.
11 августа он был убит при невыясненных обстоятельствах прямо в штабе в Здолбунове. Никакого расследования, судя по всему, даже не проводилось, что весьма странно. Поэтому и версии гибели разнятся.
По одной версии, Черняк пал жертвой военнопленных-галичан, которых включили в состав одного из полков. Они якобы ворвались в штаб и подняли комбрига на штыки.
По другой версии, он пал жертвой неких загадочных "петлюровских лазутчиков" (эта версия была популярна в советское время), якобы каким-то образом пробравшихся в штаб.
Гибель Черняка особенно подозрительна потому, что в августе 1919 года с интервалом в три недели погибли почти все красные атаманы знаменитой дивизии.
Через 10 дней при не менее странных обстоятельствах умер комбриг той же дивизии Боженко, по официальной версии, отравленный очередными неуловимыми петлюровскими лазутчиками. Еще через девять дней погиб командир дивизии Щорс, а обстоятельства его смерти настолько туманны, что им посвящены целые книги.
Лев Троцкий
31 июля 2020, 16:07
«Прочь российских и жидовских Петлюр!» За что Троцкий расстрелял Шарыя31 июля 1919 года в Кременчуге перед расстрельной командой предстал 20-летний юноша, по которому явно вздыхала не одна украинская дивчина. Однако внешность его была обманчива. Ещё совсем недавно ему подчинялась целая бригада, а расстреливали его по личному приказу не кого-нибудь, а самого председателя Реввоенсовета (РВС) Льва Троцкого
Определённой популярностью пользуется гипотеза, что все эти бывшие повстанческие атаманы, превратившееся в красных командиров, были ликвидированы по приказу Троцкого.
После серии восстаний большевики сильно не доверяли "атаманщине" и, столкнувшись с неудачами на фронте, ожидали новой волны восстаний. Чтобы предотвратить их, по приказу Троцкого якобы и были приняты превентивные меры против потенциально нелояльных командиров.
Впрочем, однозначных доказательств в пользу этой версии все же нет.
 
ИсторияИсторияистория Украиныгражданская война1919 гЩорсбольшевикикрасныеатаманы
 
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