https://ukraina.ru/20230810/1048616826.html

Что происходит на Харьковском направлении, Зеленский угрожает флоту. О чём говорили эксперты 10 августа

Что происходит на Харьковском направлении, Зеленский угрожает флоту. О чём говорили эксперты 10 августа - 10.08.2023 Украина.ру

Что происходит на Харьковском направлении, Зеленский угрожает флоту. О чём говорили эксперты 10 августа

Украина.ру, 10.08.2023

2023-08-10T19:00

2023-08-10T19:00

2023-08-10T19:00

эксклюзив

юрий баранчик

польша

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Сырский готовит оборонуРанее командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что посетил позиции ВСУ на Купянском направлении. Военачальник отметил, что вместе с командирами принимает все необходимые оперативные решения в районе.Фактически Сырский сейчас командует всем Харьковским направлением, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Во-первых, Сырский — далеко не дурак, отмечает эксперт. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, которое считалось элитой советских вооруженных сил. Эти традиции оно сохраняет до сих пор. Сырского готовили основательно. Это воспитанник старой советской школы военного искусства.Более того, и Сырский, и Залужный – военачальники с мозгами. Они поняли, что натовские стандарты не работают. Они не показали свою эффективность в ходе "контрнаступа".«Во-вторых, Сырский действительно находится в Купянске. Он постоянно проводит там совещания с командирами, которые разрабатывают оперативные планы. Украинское командование и их кураторы в Пентагоне поняли, что именно на Купянском и Харьковском направлении сейчас развиваются главные события.Поэтому Сырского бросили на удержание этого плацдарма. Неслучайно Киев там объявил эвакуацию и отселяет народ.Я уже говорил, что с самого начала наступления на Запорожском направлении противник почти сразу же стал укреплять оборону под Купянском. По сути Сырский эти 1,5 месяца выстроить несколько линий обороны.Первую линию наши войска в некоторых местах уже прорвали. Мы находимся в 8-10 километрах от города. Поэтому ВСУ спешно пытаются укрепить вторую и третью линию. Для этого туда они направили польских и американских специалистов в инженерно-саперном деле, чтобы грамотно установить минные поля, фортификационные сооружения и ловушки.Особенно враг уделяет внимание обороне на противоположном берегу Оскола», — сообщил Алехин.Отдельно он рассказал о Купянске как важной точке на военной карте.«Он завязан на Изюме и Балаклее. Это крупные узловые центры Харьковской области. В оперативно-тактическом и стратегическом отношении эти три города завязаны на Харьков.Вновь обращусь к истории Великой Отечественной войны. Где немцы устроили нам котел при первом наступлении на Харьков в 1942 году? Барвенково. А где в 1943 году после Курской дуги шли тяжелые бои? В этом же районе.Поэтому если сейчас ВС РФ нанесут удар севернее Харькова в этом направлении или через Мерефу в сторону Днепропетровска, они отсекут Донбасс.Понятно, что ВСУ не прекратят наступать на Запорожье. Но нам удалось нащупать у противника слабые места. Поэтому они направили Сырского латать дырки в обороне. Поэтому Купянско-Харьковское направлении приобретает приоритетное значение для хода предстоящей осенней кампании», — пояснил военный эксперт.Угрозы ЗелинскогоВ интервью латиноамериканским СМИ президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Чёрном море.Капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин рассказал, какие средства есть у противника для атаки кораблей Черноморского флота, помимо безэкипажных дронов.По словам Дандыкина, после недавней атаки безэкипажными катерами еще больше будет усилена защита Новороссийска и Севастополя. В том числе и на подходе к Крымскому мосту приняты жесткие меры к рыбакам и гражданским судам.Основные надежды в Киеве, отмечает эксперт, возлагают на ракеты. Это те же авиационные ракеты Storm Shadow, которые на свою беду им передали французы, накликав беду в Африке.«Недавно были нанесены удары по аэродромам на Западной Украине, где скорее всего эти ракеты находились. Судя по всему, удары были успешные, но какие-то экземпляры еще остались. Но до подхода F-16, которые должны нести эти ракеты, время еще есть», — сообщил Дандыкин.Он уверен, что со стороны Зеленского – это бравада. При этом эксперт признаёт, что ситуация остаётся непростой, потому что часть побережья Черного моря, где расположены Измаил, Одесса, Николаев, Очаков, находится под контролем киевского режима.«Тем не менее Черноморский флот – главный игрок в акватории Черного моря. Это удары "Калибрами", "Ониксами" из береговых ракетных комплексов "Бастион", это одни из лучших соединений на сухопутном фронте, 810-я бригада морской пехоты и бригада береговой обороны, морская авиация.Количество расстрелянных черноморцами надводных дронов — тоже показатель.У черноморцев есть свой счет к киевскому режиму, и в ближайшее время это скажется, в том числе и на море. Зеленскому нужно думать о (том, чтобы не повторить) судьбу Саакашвили, а не о том, как уничтожить корабли Черноморского флота», — заявил Дандыкин.Кроме того, уверен он, России нужно контролировать все порты на той стороне: Одесса, Измаил, Николаев, Очаков.«Оттуда запускают морские беспилотники, эти порты обслуживали зерновую сделку, которая приносила прибыль Украине и использовалась в чисто военных целях.Сейчас наши находятся на Кинбурнской косе, идут боевые действия. Многое будет зависеть от того, какие события развернутся на 800-километровом сухопутном фронте», — сообщил эксперт.Гибнут русские и украинцы, а Запад никак не страдаетСейчас США и Великобритания фактически заперли Россию в боевых действиях на Украине. А мы не пытаемся масштабировать этот конфликт, хотя это стоило бы сделать, считает политолог Юрий Баранчик.Гибнут русские и украинцы, поясняет он, разрушается инфраструктура на Украине и в России. Противник стал наносить гораздо больше ударов по "старой" российской территории, чем год назад. Постоянно обстреливаются Белгородская и Курская область. На Москву почти каждый день летят дроны.«При этом США и Великобритания не несут никаких издержек. У них не взрывают газопроводы, у них целые заправки. Они ведут войну в комфортных для себя условиях. Я считаю, что это неправильно.Поэтому надо сделать так, чтобы Запад нес прямые потери в людях, инфраструктуре и боевой технике. В этом случае население западных стран будет сильнее давить на политические элиты, чтобы конфликт как можно быстрее закончился», — заявил Баранчик.Удар можно нанести, продолжает он, например, по подводной инфраструктуре, связывающую Британию с Норвегией. Там пролегает масса газопроводов и интернет-кабелей. Прерывание интернет-соединения однозначно нанесёт удар по Сити в Лондоне, где происходит значительная часть финансовых операций.Отключение даже на неделю этого финансового центра от источников информации нанесло бы серьезный удар по фирмам, которые там базируются.Что касается ситуации на фронте, наступление ВСУ захлебнулось, отмечает Баранчик, а России нужно выходить как минимум на линию Днепра.«Если мы это сделаем, мы можем попытаться заключить договор с Польшей, Венгрией и Румынией о разделе Украины. Это отвечает нашим интересам, потому что страна будет демилитаризована и режим поменяется.Так что этот сценарий надо рассматривать», — сказал политолог.

https://ukraina.ru/20230810/1048612141.html

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https://ukraina.ru/20230810/1048592351.html

https://ukraina.ru/20230810/1048605870.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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