https://ukraina.ru/20230810/1048616391.html

Охота на генералов, решение дать Taurus. Итоги 10 августа на Украине

Охота на генералов, решение дать Taurus. Итоги 10 августа на Украине - 10.08.2023 Украина.ру

Охота на генералов, решение дать Taurus. Итоги 10 августа на Украине

Разведка Украины призналась в том, что её батальон осуществляет диверсии на территории России. Немецкие СМИ сообщили о том, что правительство Германии готово предоставить

2023-08-10T18:15

2023-08-10T18:15

2023-08-10T18:15

хроники

эксклюзив

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Батальон "Шаман" совершает диверсии на территории России, признал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов."То, что спецподразделения ГУР МО работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость", — заявил он в эфире телемарафона.Ранее в публикации британской газеты The Times говорилось о том, что бойцы "Шамана" не менее года совершают диверсии на территории России, в частности на инфраструктурных объектах. Также издание сообщило, что теперь перед "Шаманом" стоит задача убийства российских генералов.Издание пообщалось с бойцом под позывным "Интеллект", который сообщил, что за полтора года выполнил свыше десятка успешных операций "по обнулению командиров российской армии".Также издание сообщило, что подчас бойцы "Шамана" сопровождают забрасываемых на территорию России диверсантов."По данным "Интеллекта", самыми эффективными оказываются группы из шести солдат. Иногда бойцы "Шамана" используют для своих заданий вертолёты Black Hawk, но большую часть операций военные проводят на своих ногах. Также бойцы спецбатальона применяют для решения боевых задач дроны-камикадзе. Военный отметил, что ключом успеха операции является хорошая предыдущая разведка", - писало издание.Также, по словам "Интеллекта", зачастую ГУР якобы покупает данные о российских высших офицерах.Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов в одном из интервью заявил, что у Украины есть аналог израильской спецслужбы "Моссад", который занимается внесудебными расправами над врагами украинского государства."Если вы спрашиваете о "Моссаде", который известен тем, что ликвидирует врагов своего государства, то мы это делали и будем делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует", - заявил Буданов 14 июля.За два месяца до этого — 8 мая — на YouTube-канале ГУР МОУ появилась видеопрезентация подразделения, которое было названо "Шаманбат". Среди прочего в ней было показано использование вертолёта Black Hawk, производимого Норвегией миниатюрного дрона Black Hornet, также состоящего на вооружении такого подразделения ГУР МОУ, как KRAKEN, а также применение FPV-дрона по российским военным и удар по катеру. Также на видео бойцы наносили на стену стилизованное изображение черепа.За год с лишним до этого — 18 марта 2022 года — на YouTube-канале государственного украинского агентства "Укрінформ", а также на канале "Военного телевидения Украины" появилось интервью с командиром подразделения под позывным "Шаман". На его плече была нашивка с таким же изображением черепа, какое в вышедшем год спустя видеоролике наносили на стену бойцы ГУР МОУ."Шаман" заявил, что в его подразделении есть более заслуженные и легендарные люди, чем он. Он назвал позывные "Философ", "Кадэ", "Витязь".Говоря об уважении к врагу "Шаман" отметил, что у него его нет."Когда они переступили линию (границу — Ред.), направили оружие в мою сторону, разговора об уважении не будет никого. Будет просто холодный расчёт", - подчеркнул он.При этом "Шаман" отметил, что большого желания идти на Москву у него нет."Хочу ли я идти воевать в Москву? Честно говоря, у меня большого желания нет. Я не собираюсь уничтожать их до последнего колена всех. Они сами прекрасно с этим справятся. Это просто болото, в которое не хочется вступать ногами. Я не хотел бы прийти к ним домой просто с оружием в руках. Это, по моему мнению, постыдный поступок. Но буду ли я их убивать всех, кто остался здесь? Да, до последнего. Все, кто пришёл сюда с оружием в руках, на территорию Украины, они должны погибнуть. Это однозначно!" - заявил "Шаман".Судя по публикации The Times, взгляды командира подразделения за минувшие полтора года изменились.Решение по TaurusПравительство Германии может вскоре принять решение о предоставлении Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 км, сообщило немецкое издание t-online.Издание сослалось на источники в правящей Социал-демократической партии. Те утверждают, что правительство Германии планирует объявить о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus "в ближайшее время"."Сейчас канцелярия работает над решением этого вопроса с важнейшим союзником Германии и крупнейшим сторонником Украины - Соединёнными Штатами Америки", - указано в публикации.Кроме того, источники издания в правительственных кругах сообщили, что в люфтваффе также одобрили поставки Taurus. По информации t-online, на прошлой неделе офис канцлера Германии получил презентацию от Минобороны Германии с данными по ракетам: их наличие у бундесвера, рисками, которые могут возникнуть при передаче Украине, а также их эффективности.Как отмечает t-online, решение Германии может привести не только к получению ВСУ дальнобойных ракет Taurus, но и "откроет двери" для поставок на Украину дальнобойных американских ракет ATACMS. Как подтвердили t-online несколько социал-демократов, скоординированный подход, особенно с США, является необходимым условием для того, чтобы канцлер согласился на новые системы вооружений для Украины.Ранее немецкие СМИ напротив сообщали, что Германия опасалась передавать Украине дальнобойные ракеты. Так, по информации издания Bild, в Берлине опасались, Киев может использовать Taurus для ударов по российской территории. Кроме того, опасение вызывало и то, что у бундесвера есть только 150 ракет, готовых к развёртыванию.Однако, как утверждало издание Bild, количество пригодных к применению Taurus в Германии на самом деле больше, ведь более 300 крылатых ракет уже прошли капитальный ремонт в консорциуме по производству вооружений MBDA и готовы к использованию.По информации издания, капитальный ремонт проводят каждые 10 лет, а на более, чем 300 Taurus уже обновили пломбы и усовершенствовали GPS-навигацию для лучшей защиты крылатой ракеты.Позже, 7 августа, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал предоставить Украине Taurus."Хотелось бы рядом со Storm Shadow и Scalp (дальнобойные ракеты, переданные Украине Великобританией и Францией соответственно - Ред.) увидеть и немецкую ракету. Сейчас дискуссия идет касаемо крылатой ракеты Taurus. Какое решение будет принято немецким правительством - надеюсь, оно будет в пользу Украины", - отметил Игнат.По его словам, западные дальнобойные ракеты довольно эффективны для ударов по российским складам оружия, по переправам и по мостам.

https://ukraina.ru/20230810/1048604433.html

https://ukraina.ru/20230810/1048599105.html

https://ukraina.ru/20230809/1048593294.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив