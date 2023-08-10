https://ukraina.ru/20230810/1048615281.html

ВСУ обстреляли Брянскую область, есть жертвы

ВСУ обстреляли Брянскую область, есть жертвы - 10.08.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Брянскую область, есть жертвы

В результате обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области погиб один мужчина. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Александр Богомаз 10 августа.

2023-08-10T17:38

2023-08-10T17:38

2023-08-10T17:38

новости

брянская область

обстрелы

губернатор

всу

украина

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Двое местных жителей получили ранения. По словам губернатора, они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь."В результате обстрела имеются повреждения имущества сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - отметил Богомаз.Как сообщало издание Украина.ру. в конце июля украинский беспилотник повредил здание управления полиции в Трубчевском районе Брянской области. Пострадавших не было.

https://ukraina.ru/20230730/1048355234.html

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новости, брянская область, обстрелы, губернатор, всу, украина