ВСУ обстреляли Брянскую область, есть жертвы - 10.08.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Брянскую область, есть жертвы
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть жертвы - 10.08.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Брянскую область, есть жертвы
В результате обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области погиб один мужчина. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Александр Богомаз 10 августа.
2023-08-10T17:38
2023-08-10T17:38
новости
брянская область
обстрелы
губернатор
всу
украина
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Двое местных жителей получили ранения. По словам губернатора, они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь."В результате обстрела имеются повреждения имущества сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - отметил Богомаз.Как сообщало издание Украина.ру. в конце июля украинский беспилотник повредил здание управления полиции в Трубчевском районе Брянской области. Пострадавших не было.
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новости, брянская область, обстрелы, губернатор, всу, украина
Новости, Брянская область, обстрелы, губернатор, ВСУ, Украина

ВСУ обстреляли Брянскую область, есть жертвы

17:38 10.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам инвестиционной привлекательности регионов
Президент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам инвестиционной привлекательности регионов - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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В результате обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области погиб один мужчина. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Александр Богомаз 10 августа.
Двое местных жителей получили ранения. По словам губернатора, они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"В результате обстрела имеются повреждения имущества сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - отметил Богомаз.
Как сообщало издание Украина.ру. в конце июля украинский беспилотник повредил здание управления полиции в Трубчевском районе Брянской области. Пострадавших не было.
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День второй - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
30 июля, 13:24
ВСУ ударили по свиноводческому комплексу в Брянской области, три человека пострадали - губернатор ВСУ нанесли удар по Климовскому району Брянской области, снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса, пострадали 3 человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале 30 июля
 
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