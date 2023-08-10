ВСУ обстреляли Брянскую область, есть жертвы
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам инвестиционной привлекательности регионов
В результате обстрела села Чаусы Погарского района Брянской области погиб один мужчина. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Александр Богомаз 10 августа.
Двое местных жителей получили ранения. По словам губернатора, они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"В результате обстрела имеются повреждения имущества сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - отметил Богомаз.
Как сообщало издание Украина.ру. в конце июля украинский беспилотник повредил здание управления полиции в Трубчевском районе Брянской области. Пострадавших не было.
30 июля, 13:24ВСУ ударили по свиноводческому комплексу в Брянской области, три человека пострадали - губернатор ВСУ нанесли удар по Климовскому району Брянской области, снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса, пострадали 3 человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале 30 июля