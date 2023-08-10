https://ukraina.ru/20230810/1048614942.html

"Шабаш ведьм": Ротару отказалась от приглашения Вайкуле из-за Пугачевой

"Шабаш ведьм": Ротару отказалась от приглашения Вайкуле из-за Пугачевой - 10.08.2023 Украина.ру

"Шабаш ведьм": Ротару отказалась от приглашения Вайкуле из-за Пугачевой

Латвийская певица Лайма Вайкуле пригласила свою украинскую коллегу Софию Ротару на свой проукраинский фестиваль в Юрмале. Исполнительница отказалась по двум причинам, одна из которых Пугачева, объяснил продюсер артистки Сергей Лавров. Об этом 10 августа написала "Правда.ру"

2023-08-10T17:41

2023-08-10T17:41

2023-08-10T17:41

новости

ротару

алла пугачева

вайкуле

приглашение

отказ

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По словам Лаврова, Ротару приняла правильное решение, так как, во-первых, должна была избежать публичных разговоров о политике, а во-вторых - не хотела встречаться с Аллой Пугачевой.Он добавил, что сейчас Ротару сейчас живет на родине и у нее все хорошо.Отношения Пугачевой и Ротару всю жизнь были натянутыми. Певицы конкурировали, однако в нескольких совместных проектах все поучаствовали. Например, осенью 2021 года они записали для трибьют-альбома группы "Тату" песню "Нас не догонят".Все последние годы Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ.При этом от предложений выступить в России артистка не отказывалась, приезжая на концерты, юбилеи и корпоративы вплоть до 2022 года, а ее 51-летний сын Руслан Евдокименко и 27-летний внук Анатолий Евдокименко сбежали с Украины, чтобы не попасть под мобилизацию.Примерно такую же точку зрения обнародовала и Алла Пугачева после начала российской спецоперации на Украине. Она назвала россиян рабами и уехала жить в Израиль.

https://ukraina.ru/20211108/1032614200.html

https://ukraina.ru/20230725/1048229386.html

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новости, ротару, алла пугачева, вайкуле, приглашение, отказ