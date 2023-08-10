"Шабаш ведьм": Ротару отказалась от приглашения Вайкуле из-за Пугачевой
Латвийская певица Лайма Вайкуле пригласила свою украинскую коллегу Софию Ротару на свой проукраинский фестиваль в Юрмале. Исполнительница отказалась по двум причинам, одна из которых Пугачева, объяснил продюсер артистки Сергей Лавров. Об этом 10 августа написала "Правда.ру"
По словам Лаврова, Ротару приняла правильное решение, так как, во-первых, должна была избежать публичных разговоров о политике, а во-вторых - не хотела встречаться с Аллой Пугачевой.
"Она (Ротару - Ред.) просто держит нейтралитет. Не лезет ни в какие передряги, не поехала на этот шабаш ведьм в Юрмалу, где Лайма Вайкуле баловала свое тщеславие, пиарила себя за счет Пугачевой", - сказал продюсер.
Он добавил, что сейчас Ротару сейчас живет на родине и у нее все хорошо.
Отношения Пугачевой и Ротару всю жизнь были натянутыми. Певицы конкурировали, однако в нескольких совместных проектах все поучаствовали. Например, осенью 2021 года они записали для трибьют-альбома группы "Тату" песню "Нас не догонят".
8 ноября 2021, 11:59«Нас не догонят»: Пугачева и Ротару воскресили «Тату»На просторах интернета появился трибьют-альбом, то есть пластинка, целиком состоящая из каверов, группы «Тату» «200 по встречной». Одну из песен дуэтом записали российская певица Алла Пугачева и ее украинская коллега София Ротару. Соответствующий ролик на днях был размещен на YouTube-канале t.A.T.u. Music
Все последние годы Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ.
При этом от предложений выступить в России артистка не отказывалась, приезжая на концерты, юбилеи и корпоративы вплоть до 2022 года, а ее 51-летний сын Руслан Евдокименко и 27-летний внук Анатолий Евдокименко сбежали с Украины, чтобы не попасть под мобилизацию.
Примерно такую же точку зрения обнародовала и Алла Пугачева после начала российской спецоперации на Украине. Она назвала россиян рабами и уехала жить в Израиль.
25 июля, 07:52Фестиваль иноагентов в Юрмале. Зачем Лайма Вайкуле объявила себя племянницей эсэсовцаВ Юрмале с 26 по 30 июля пройдет широко разрекламированный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Афиша обещает зрителям встречу с "самыми востребованными звёздами эстрады, легендарными мировыми музыкантами". Кто же они? Кто выйдет на сцену концертного зала "Дзинтари"? И для кого будут петь "звёзды эстрады"? Это пока самый непонятный вопрос.