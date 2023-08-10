https://ukraina.ru/20230810/1048614391.html
"Дальше - клиническая смерть": Казарновская предсказала срок окончания конфликта на Украине
"Дальше - клиническая смерть": Казарновская предсказала срок окончания конфликта на Украине - 10.08.2023 Украина.ру
"Дальше - клиническая смерть": Казарновская предсказала срок окончания конфликта на Украине
Конфликт на Украине был разожжен по тому же сценарию, что и войны в Корее, Вьетнаме и Югославии. На этот раз Киев превратили в "плацдарм негатива и агрессии", но совсем скоро сценаристов ждет разочарование. Такое заявление в интервью проекту "Так сказать" 10 августа сделала оперная певица Любовь Казарновская
2023-08-10T17:35
2023-08-10T17:35
2023-08-10T17:35
новости
любовь казарновская
конфликт
украина
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По ее мнению, конфликт на Украине был спровоцирован не Украиной или Россией, а некоей "третьей силой, которая подогрела украинскую власть до такой степени, что люди начали испытывать мощное давление, которое закончилось взрывом"."Конфликт был доведен до такой степени, что это была уже температура 41, дальше — клиническая смерть. Я помню и войну в Корее, и во Вьетнаме, и в Югославии. Все примерно по одному сценарию: установить порядок глобального управления людьми на планете, сократить население, разделить и властвовать", - сказала певица.Она добавила, что если бы конфликт был только между Киевом и Москвой, он давно был бы разрешен. Против России сейчас воюет весь мир, добавила Казарновская, однако даже в этом случае, все скоро закончится.
https://ukraina.ru/20230810/1048607745.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, любовь казарновская, конфликт, украина
"Дальше - клиническая смерть": Казарновская предсказала срок окончания конфликта на Украине
Конфликт на Украине был разожжен по тому же сценарию, что и войны в Корее, Вьетнаме и Югославии. На этот раз Киев превратили в "плацдарм негатива и агрессии", но совсем скоро сценаристов ждет разочарование. Такое заявление в интервью проекту "Так сказать" 10 августа сделала оперная певица Любовь Казарновская
По ее мнению, конфликт на Украине был спровоцирован не Украиной или Россией, а некоей "третьей силой, которая подогрела украинскую власть до такой степени, что люди начали испытывать мощное давление, которое закончилось взрывом".
"Конфликт был доведен до такой степени, что это была уже температура 41, дальше — клиническая смерть. Я помню и войну в Корее, и во Вьетнаме, и в Югославии. Все примерно по одному сценарию: установить порядок глобального управления людьми на планете, сократить население, разделить и властвовать", - сказала певица.
Она добавила, что если бы конфликт был только между Киевом и Москвой, он давно был бы разрешен. Против России сейчас воюет весь мир, добавила Казарновская, однако даже в этом случае, все скоро закончится.
"Предчувствие у меня одно: конфликт должен разрешиться в ближайшее время. Но от уровня сознания, от нашей духовной работы зависит то, как скоро прекратится все, что происходит, а все предпосылки к этому есть. После тьмы обязательно наступает свет", - заявила артистка.