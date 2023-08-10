https://ukraina.ru/20230810/1048613330.html

Сын экс-депутата Рады заказал коллегу отца - ГБР

Сын экс-депутата Рады заказал коллегу отца - ГБР - 10.08.2023 Украина.ру

Сын экс-депутата Рады заказал коллегу отца - ГБР

На Украине задержали бывшего депутата Жмеринского городского совета Винницкой области, который, по версии следствия, заказал убийство своего коллеги из местного совета. Об этом 10 августа сообщили в Государственном бюро расследований

2023-08-10T16:45

2023-08-10T16:45

2023-08-10T16:45

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"Подозреваемый действовал в интересах своего отца – бывшего народного депутата Украины VII созыва, члена фракции Партии регионов, а сегодня – действующего депутата Жмеринского горсовета от "ОПЗЖ", - говорится в публикации.По информации украинских журналистов, отец задержанного давно уехал из страны, и его интересы в регионе представлял его сын, который и "порешал" конфликт с другим депутатом, возникший на фоне отвода земельных участков под строительство.В качестве способа решения проблемы сын парламентария избрал убийство и заказал исполнителей, которые должны были устранить члена постоянной земельной комиссии Жмеринского горсовета за 8,5 тысяч долларов (почти 830 тысяч рублей).Заказчику убийства грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества."Очевидный заказ на этого ОПЗЖиста, не иначе", - отреагировал один из пользователей сети.

https://ukraina.ru/20230810/1048606706.html

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