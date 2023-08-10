https://ukraina.ru/20230810/1048613220.html

В городе на Западной Украине зачистят упоминания об Олимпиаде-80

В городе на Западной Украине зачистят упоминания об Олимпиаде-80 - 10.08.2023 Украина.ру

В городе на Западной Украине зачистят упоминания об Олимпиаде-80

К уничтожению приговорен и олимпийский мишка, нарисованный на фасаде спортивной школы

2023-08-10T16:50

2023-08-10T16:50

2023-08-10T16:50

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Депутаты Червоноградского совета (Львовская область) на заседании 10 августа проголосовали за демонтаж символов коммунистической эпохи на памятниках, которые находятся на территории муниципалитета. Об этом сообщил телеграм-канал Червоноградского городского совета.Речь идет о братской могиле советских воинов-пограничников в селе Междуречье, памятнике советским партизанам-наумовцам и мирным жителям села Завоне, которые погибли от рук немецко-фашистских захватчиков 6 марта 1944 года, мемориальном комплексе "Вечный огонь" в Червонограде.В сообщении отмечается, что работы по демонтажу "символов коммунистического режима" будет выполнять коммунальное предприятие "Коммунальщик".Городские власти не пощадят даже графическую композицию "Олимпиада-80" на стене здания детско-юношеской спортивной школы №1 в Червонограде. Ее уберут в ходе работ по утеплению фасада.

https://ukraina.ru/20230807/1048531177.html

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новости, украина, львовская область, мемориалы