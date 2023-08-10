В городе на Западной Украине зачистят упоминания об Олимпиаде-80 - 10.08.2023 Украина.ру
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В городе на Западной Украине зачистят упоминания об Олимпиаде-80
В городе на Западной Украине зачистят упоминания об Олимпиаде-80 - 10.08.2023 Украина.ру
В городе на Западной Украине зачистят упоминания об Олимпиаде-80
К уничтожению приговорен и олимпийский мишка, нарисованный на фасаде спортивной школы
2023-08-10T16:50
2023-08-10T16:50
новости
украина
львовская область
мемориалы
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Депутаты Червоноградского совета (Львовская область) на заседании 10 августа проголосовали за демонтаж символов коммунистической эпохи на памятниках, которые находятся на территории муниципалитета. Об этом сообщил телеграм-канал Червоноградского городского совета.Речь идет о братской могиле советских воинов-пограничников в селе Междуречье, памятнике советским партизанам-наумовцам и мирным жителям села Завоне, которые погибли от рук немецко-фашистских захватчиков 6 марта 1944 года, мемориальном комплексе "Вечный огонь" в Червонограде.В сообщении отмечается, что работы по демонтажу "символов коммунистического режима" будет выполнять коммунальное предприятие "Коммунальщик".Городские власти не пощадят даже графическую композицию "Олимпиада-80" на стене здания детско-юношеской спортивной школы №1 в Червонограде. Ее уберут в ходе работ по утеплению фасада.
https://ukraina.ru/20230807/1048531177.html
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новости, украина, львовская область, мемориалы
Новости, Украина, Львовская область, мемориалы

В городе на Западной Украине зачистят упоминания об Олимпиаде-80

16:50 10.08.2023
 
© Фото : CC0, PixabayСерп молот звезда
Серп молот звезда - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
К уничтожению приговорен и олимпийский мишка, нарисованный на фасаде спортивной школы
Депутаты Червоноградского совета (Львовская область) на заседании 10 августа проголосовали за демонтаж символов коммунистической эпохи на памятниках, которые находятся на территории муниципалитета. Об этом сообщил телеграм-канал Червоноградского городского совета.
Речь идет о братской могиле советских воинов-пограничников в селе Междуречье, памятнике советским партизанам-наумовцам и мирным жителям села Завоне, которые погибли от рук немецко-фашистских захватчиков 6 марта 1944 года, мемориальном комплексе "Вечный огонь" в Червонограде.
В сообщении отмечается, что работы по демонтажу "символов коммунистического режима" будет выполнять коммунальное предприятие "Коммунальщик".
Городские власти не пощадят даже графическую композицию "Олимпиада-80" на стене здания детско-юношеской спортивной школы №1 в Червонограде. Ее уберут в ходе работ по утеплению фасада.
- РИА Новости, 1920, 07.08.2023
7 августа, 15:03
Львовские архитекторы придумали, чем заменить "Родину-мать" в КиевеАрхитекторы из Львова предложили демонтировать монумент "Родина-мать" в Киеве, а на его месте установить росток. Предложение разместила группа архитекторов на своей страничке Guess Line Architects в Facebook*
 
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16:50В городе на Западной Украине зачистят упоминания об Олимпиаде-80
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