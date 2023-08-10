В городе на Западной Украине зачистят упоминания об Олимпиаде-80
© Фото : CC0, PixabayСерп молот звезда
© Фото : CC0, Pixabay
К уничтожению приговорен и олимпийский мишка, нарисованный на фасаде спортивной школы
Депутаты Червоноградского совета (Львовская область) на заседании 10 августа проголосовали за демонтаж символов коммунистической эпохи на памятниках, которые находятся на территории муниципалитета. Об этом сообщил телеграм-канал Червоноградского городского совета.
Речь идет о братской могиле советских воинов-пограничников в селе Междуречье, памятнике советским партизанам-наумовцам и мирным жителям села Завоне, которые погибли от рук немецко-фашистских захватчиков 6 марта 1944 года, мемориальном комплексе "Вечный огонь" в Червонограде.
В сообщении отмечается, что работы по демонтажу "символов коммунистического режима" будет выполнять коммунальное предприятие "Коммунальщик".
Городские власти не пощадят даже графическую композицию "Олимпиада-80" на стене здания детско-юношеской спортивной школы №1 в Червонограде. Ее уберут в ходе работ по утеплению фасада.