ВСУ не выдержат "перемалывания", устроенного Россией: что говорили об Украине в мире 10 августа - 10.08.2023 Украина.ру
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ВСУ не выдержат "перемалывания", устроенного Россией: что говорили об Украине в мире 10 августа
ВСУ не выдержат "перемалывания", устроенного Россией: что говорили об Украине в мире 10 августа - 10.08.2023 Украина.ру
ВСУ не выдержат "перемалывания", устроенного Россией: что говорили об Украине в мире 10 августа
Украина.ру, 10.08.2023
2023-08-10T17:46
2023-08-10T17:46
эксклюзив
всу
германия
украина
москва
беспилотники
олаф шольц
владимир зеленский
сша
f-16
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Украинская армия не прорвёт российскую оборонуГлава попечительского совета фонда "Защищённое общество", венгерский военно-политический эксперт Ласло Фёльди уверен, что ВСУ не смогут преодолеть линию обороны, выстроенную ВС РФ, и взять под свой контроль районы, на которых закрепились российские войска."Эту территорию заняла Россия, там выстроили очень серьёзную систему обороны, которую нельзя прорвать, хотя и пытаются. [Освобождённая Россией территория], где, кстати, в большинстве русские по национальности люди, практически невозвратима. Она не может снова оказаться в Украине", - заявил он в комментарии РИА Новости.В связи с этим якобы мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, – это нонсенс, там нечего обсуждать, отметил эксперт. А консультации, прошедшие в Саудовской Аравии 5-6 августа, на которых изначально планировали обсуждать как раз "формулу мира" украинского лидера, собственно переговорами о мире и не были, поскольку без России обсуждать урегулирование конфликта невозможно."Собрались представители нескольких стран и обсуждают одну тему, которая началась 1,5 года назад и непосредственно касается двух стран: России и Украины, - а косвенно, понятно, и других. Совершенно понятно, что большая часть участников сочла, что так заниматься этим вопросом нельзя, поэтому и не было документа по итогам", - сказал Фёльди.По его словам, общественное мнение в Западной Европе по поводу ситуации на Украине начинает меняться. Рядовые граждане и разумные политики отчётливо видят, что уровень жизни страшно падает, потому что деньги направляют не на социальную поддержку населения, инвестиции и развитие, а тратят на оружие, которое уничтожается на Украине. Это совершенно контрпродуктивно со всех точек зрения.Тем не менее, Запад продолжит оказывать военную помощь Киеву, считает Фёльди, только в меньших объёмах, могут даже передать истребители, но они не изменят положение на фронте."Я думаю, что если США разумно подумают, то не отправят F-16, потому что если они тоже не достигнут результата, то встанет вопрос, а на что вообще способен американский военный потенциал", - добавил эксперт.СВО стала настоящей антирекламой для вооружений стран НАТО, поскольку ВС РФ с лёгкостью их уничтожают, а целому ряду российских разработок Западу противопоставить нечего.Ещё 2-3 года войны Россия выдержит, а Украина - нетПохожей точки зрения придерживается руководитель отдела внешней политики венгерской газеты Magyar Nemzet Габор Штир. Он считает, что, даже если осенью после ухудшения погодных условий станет очевиден провал контрнаступления ВСУ, сокращения военной помощи Украине до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября 2024 года, не произойдёт."Запад должен сохранить лицо. Если перестанет давать оружие, там будут проблемы. Запад меньше давать не хочет, у них на это нет воли, а сильно больше не может", - сказал журналист.При этом зарубежные партнёры не хотят давать Киеву гораздо более эффективное оружие, поскольку ВСУ применяет его для атак по территории РФ, когда ему на фоне отсутствия успехов на поле боя нужен медийный эффект, добавляет Штир."Я верю западным, подчеркну, экспертам, которые говорят, что Россия 2-3 года спокойно может продолжать в том же сегодняшнем темпе СВО. Я не верю, что Украина 2-3 года это выдержит. У России - стратегия "перемалывания": кто устанет раньше, у кого не будет живой силы и техники. Техника у Украины будет - Запад даст новую, но техники недостаточно, чтобы прорвать российский фронт. А в живой силе у России - намного больше запас, чем у Украины", - заявил он.Получение немецких крылатых ракет только подстегнёт Украину атаковать территорию РФСреди немецких политиков крепнет мнение, что необходимо оказать давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца, чтобы он передал Украине крылатые ракеты Taurus дальностью полёта до 500 км, о чём лично просил Зеленский в ходе майского визита в Берлин.Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер объявил о намерении выступить с подобной парламентской инициативой. Он хочет, чтобы оппозиционный блок ХДС/ХСС, а также входящие в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и Союз-90"/"Зелёные" вместе призвали главу правительства к поставке вооружений Киеву.Однако не все парламентарии поддерживают эту идею. Депутат Бундестага от оппозиционной Левой партии Севим Дагделен призвала Шольца ни в коем случае не поддаваться давлению со стороны Украины и представителей собственной партии (СДПГ), поскольку поставки Taurus только укрепят решимость украинских властей следовать "опасной цели не допустить проведения мирных переговоров до полного отвоевания Крыма, поставленной президентом Зеленским"."[Уверенность представителей правительственной коалиции в том, что] Украина сможет себя контролировать и не наносить этим оружием удары по целям в России, просто-напросто наивна. В конце концов, Украина уже наносит удары по российской территории, о чём свидетельствуют недавние атаки беспилотников на Москву", - заявила она.Более того, передача Украине немецких крылатых ракет с радиусом действия 500 км, которые могут поражать российские города далеко за пределами границы, привела бы к дальнейшей опасной эскалации и ощутимо подтолкнула бы Германию к прямой войне с Россией, предупреждает Дагделен.Большинство населения страны также выступает против отправки дальнобойных ракет Taurus ВСУ. Такой позиции придерживаются 66% участников опроса, проведённого институтом общественного мнения Forsa по заказу телеканала N-TV с 4 по 7 августа, 28% считают, что Германия должна выполнить требования Украины.
https://ukraina.ru/20230809/1048562680.html
https://ukraina.ru/20230810/1048605870.html
https://ukraina.ru/20230810/1048592351.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, всу, германия, украина, москва, беспилотники, олаф шольц, владимир зеленский, сша, f-16, контрнаступление
Эксклюзив, ВСУ, Германия, Украина, Москва, беспилотники, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, США, F-16, контрнаступление

ВСУ не выдержат "перемалывания", устроенного Россией: что говорили об Украине в мире 10 августа

17:46 10.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР
Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Украинская армия не прорвёт российскую оборону
Глава попечительского совета фонда "Защищённое общество", венгерский военно-политический эксперт Ласло Фёльди уверен, что ВСУ не смогут преодолеть линию обороны, выстроенную ВС РФ, и взять под свой контроль районы, на которых закрепились российские войска.
"Эту территорию заняла Россия, там выстроили очень серьёзную систему обороны, которую нельзя прорвать, хотя и пытаются. [Освобождённая Россией территория], где, кстати, в большинстве русские по национальности люди, практически невозвратима. Она не может снова оказаться в Украине", - заявил он в комментарии РИА Новости.
В связи с этим якобы мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, – это нонсенс, там нечего обсуждать, отметил эксперт.
А консультации, прошедшие в Саудовской Аравии 5-6 августа, на которых изначально планировали обсуждать как раз "формулу мира" украинского лидера, собственно переговорами о мире и не были, поскольку без России обсуждать урегулирование конфликта невозможно.
"Собрались представители нескольких стран и обсуждают одну тему, которая началась 1,5 года назад и непосредственно касается двух стран: России и Украины, - а косвенно, понятно, и других.
Совершенно понятно, что большая часть участников сочла, что так заниматься этим вопросом нельзя, поэтому и не было документа по итогам", - сказал Фёльди.
По его словам, общественное мнение в Западной Европе по поводу ситуации на Украине начинает меняться. Рядовые граждане и разумные политики отчётливо видят, что уровень жизни страшно падает, потому что деньги направляют не на социальную поддержку населения, инвестиции и развитие, а тратят на оружие, которое уничтожается на Украине.
Это совершенно контрпродуктивно со всех точек зрения.
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Тем не менее, Запад продолжит оказывать военную помощь Киеву, считает Фёльди, только в меньших объёмах, могут даже передать истребители, но они не изменят положение на фронте.
"Я думаю, что если США разумно подумают, то не отправят F-16, потому что если они тоже не достигнут результата, то встанет вопрос, а на что вообще способен американский военный потенциал", - добавил эксперт.
СВО стала настоящей антирекламой для вооружений стран НАТО, поскольку ВС РФ с лёгкостью их уничтожают, а целому ряду российских разработок Западу противопоставить нечего.
Ещё 2-3 года войны Россия выдержит, а Украина - нет
Похожей точки зрения придерживается руководитель отдела внешней политики венгерской газеты Magyar Nemzet Габор Штир.
Он считает, что, даже если осенью после ухудшения погодных условий станет очевиден провал контрнаступления ВСУ, сокращения военной помощи Украине до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября 2024 года, не произойдёт.
"Запад должен сохранить лицо. Если перестанет давать оружие, там будут проблемы. Запад меньше давать не хочет, у них на это нет воли, а сильно больше не может", - сказал журналист.
При этом зарубежные партнёры не хотят давать Киеву гораздо более эффективное оружие, поскольку ВСУ применяет его для атак по территории РФ, когда ему на фоне отсутствия успехов на поле боя нужен медийный эффект, добавляет Штир.
"Я верю западным, подчеркну, экспертам, которые говорят, что Россия 2-3 года спокойно может продолжать в том же сегодняшнем темпе СВО. Я не верю, что Украина 2-3 года это выдержит.
У России - стратегия "перемалывания": кто устанет раньше, у кого не будет живой силы и техники. Техника у Украины будет - Запад даст новую, но техники недостаточно, чтобы прорвать российский фронт. А в живой силе у России - намного больше запас, чем у Украины", - заявил он.
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Получение немецких крылатых ракет только подстегнёт Украину атаковать территорию РФ
Среди немецких политиков крепнет мнение, что необходимо оказать давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца, чтобы он передал Украине крылатые ракеты Taurus дальностью полёта до 500 км, о чём лично просил Зеленский в ходе майского визита в Берлин.
Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер объявил о намерении выступить с подобной парламентской инициативой.
Он хочет, чтобы оппозиционный блок ХДС/ХСС, а также входящие в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и Союз-90"/"Зелёные" вместе призвали главу правительства к поставке вооружений Киеву.
Однако не все парламентарии поддерживают эту идею. Депутат Бундестага от оппозиционной Левой партии Севим Дагделен призвала Шольца ни в коем случае не поддаваться давлению со стороны Украины и представителей собственной партии (СДПГ), поскольку поставки Taurus только укрепят решимость украинских властей следовать "опасной цели не допустить проведения мирных переговоров до полного отвоевания Крыма, поставленной президентом Зеленским".
"[Уверенность представителей правительственной коалиции в том, что] Украина сможет себя контролировать и не наносить этим оружием удары по целям в России, просто-напросто наивна. В конце концов, Украина уже наносит удары по российской территории, о чём свидетельствуют недавние атаки беспилотников на Москву", - заявила она.
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Более того, передача Украине немецких крылатых ракет с радиусом действия 500 км, которые могут поражать российские города далеко за пределами границы, привела бы к дальнейшей опасной эскалации и ощутимо подтолкнула бы Германию к прямой войне с Россией, предупреждает Дагделен.
Большинство населения страны также выступает против отправки дальнобойных ракет Taurus ВСУ. Такой позиции придерживаются 66% участников опроса, проведённого институтом общественного мнения Forsa по заказу телеканала N-TV с 4 по 7 августа, 28% считают, что Германия должна выполнить требования Украины.
 
ЭксклюзивВСУГерманияУкраинаМосквабеспилотникиОлаф ШольцВладимир ЗеленскийСШАF-16контрнаступление
 
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17:46ВСУ не выдержат "перемалывания", устроенного Россией: что говорили об Украине в мире 10 августа
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