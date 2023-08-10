Должен ли ЦБ вмешаться в ситуацию с курсом рубля - Ищенко. Видео - 10.08.2023 Украина.ру
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Должен ли ЦБ вмешаться в ситуацию с курсом рубля - Ищенко. Видео
Должен ли ЦБ вмешаться в ситуацию с курсом рубля - Ищенко. Видео - 10.08.2023 Украина.ру
Должен ли ЦБ вмешаться в ситуацию с курсом рубля - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, с чем связана девальвация рубля и должен ли Центробанк вмешаться в валютный рынок. Украина.ру, 10.08.2023
2023-08-10T16:03
2023-08-10T16:03
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
рубль
курс
экономика
санкции
валюта
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, с чем связана девальвация рубля и должен ли Центробанк вмешаться в валютный рынок. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, рубль, курс, экономика, санкции, валюта, сша, набиуллина, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, рубль, курс, экономика, санкции, валюта, США, Набиуллина

Должен ли ЦБ вмешаться в ситуацию с курсом рубля - Ищенко. Видео

16:03 10.08.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, с чем связана девальвация рубля и должен ли Центробанк вмешаться в валютный рынок.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияУкраинаСВОрублькурсэкономикасанкциивалютаСШАНабиуллина
 
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