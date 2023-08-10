https://ukraina.ru/20230810/1048611911.html

Должен ли ЦБ вмешаться в ситуацию с курсом рубля - Ищенко. Видео

Должен ли ЦБ вмешаться в ситуацию с курсом рубля - Ищенко. Видео - 10.08.2023 Украина.ру

Должен ли ЦБ вмешаться в ситуацию с курсом рубля - Ищенко. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, с чем связана девальвация рубля и должен ли Центробанк вмешаться в валютный рынок. Украина.ру, 10.08.2023

2023-08-10T16:03

2023-08-10T16:03

2023-08-10T16:03

ростислав ищенко

видео

россия

украина

сво

рубль

курс

экономика

санкции

валюта

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, с чем связана девальвация рубля и должен ли Центробанк вмешаться в валютный рынок. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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