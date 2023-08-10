https://ukraina.ru/20230810/1048611911.html
Должен ли ЦБ вмешаться в ситуацию с курсом рубля - Ищенко. Видео
Должен ли ЦБ вмешаться в ситуацию с курсом рубля - Ищенко. Видео - 10.08.2023 Украина.ру
Должен ли ЦБ вмешаться в ситуацию с курсом рубля - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, с чем связана девальвация рубля и должен ли Центробанк вмешаться в валютный рынок. Украина.ру, 10.08.2023
2023-08-10T16:03
2023-08-10T16:03
2023-08-10T16:03
ростислав ищенко
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рубль
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экономика
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валюта
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, с чем связана девальвация рубля и должен ли Центробанк вмешаться в валютный рынок. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
2023
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Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, рубль, курс, экономика, санкции, валюта, США, Набиуллина
Должен ли ЦБ вмешаться в ситуацию с курсом рубля - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге объяснил, с чем связана девальвация рубля и должен ли Центробанк вмешаться в валютный рынок.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko