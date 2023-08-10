В Киеве назвали выборы во время военного положения несправедливыми - 10.08.2023 Украина.ру
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В Киеве назвали выборы во время военного положения несправедливыми
В Киеве назвали выборы во время военного положения несправедливыми - 10.08.2023 Украина.ру
В Киеве назвали выборы во время военного положения несправедливыми
Проведение выборов на Украине во время военного положения невозможно, так как это было бы несправедливо по отношению к тем гражданам, которые не смогут принять участие в голосовании. Такое мнение10 августа в интервью изданию "Украинская правда" высказал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.
2023-08-10T15:49
2023-08-10T15:49
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Государство должно обеспечить возможность участия в избирательном процессе для всех своих граждан, считает он. "Сложно представить", как будут голосовать военнослужащие на фронте или беженцы, которые находятся за пределами Украины, отметил Данилов.В конце июля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что проведение парламентских выборов на Украине во время военного положения не запрещено конституцией.
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новости, выборы, снбо, украина
Новости, выборы, СНБО, Украина

В Киеве назвали выборы во время военного положения несправедливыми

15:49 10.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВторой тур региональных выборов на Украине
Второй тур региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Проведение выборов на Украине во время военного положения невозможно, так как это было бы несправедливо по отношению к тем гражданам, которые не смогут принять участие в голосовании. Такое мнение10 августа в интервью изданию "Украинская правда" высказал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.
Государство должно обеспечить возможность участия в избирательном процессе для всех своих граждан, считает он. "Сложно представить", как будут голосовать военнослужащие на фронте или беженцы, которые находятся за пределами Украины, отметил Данилов.
"В условиях военного положения, согласно конституции, выборы невозможны. В то же время мы можем слышать от некоторых представителей украинской власти о том, что "запрета проводить выборы во время военного положения нет". Здесь много возникает вопросов, на которые надо давать ответы", - сказал он.
В конце июля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что проведение парламентских выборов на Украине во время военного положения не запрещено конституцией.
Верховная Рада - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 14:39
Верховная Рада продлила военное положение, парламентские выборы в октябре не состоятся Верховная Рада Украины продлила действие военного положения, в связи с чем перенесены и выборы в парламент, сообщил депутат Ярослав Железняк в своём телеграм-канале 27 июля
 
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