В Киеве назвали выборы во время военного положения несправедливыми
Проведение выборов на Украине во время военного положения невозможно, так как это было бы несправедливо по отношению к тем гражданам, которые не смогут принять участие в голосовании. Такое мнение10 августа в интервью изданию "Украинская правда" высказал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.
Государство должно обеспечить возможность участия в избирательном процессе для всех своих граждан, считает он. "Сложно представить", как будут голосовать военнослужащие на фронте или беженцы, которые находятся за пределами Украины, отметил Данилов.
"В условиях военного положения, согласно конституции, выборы невозможны. В то же время мы можем слышать от некоторых представителей украинской власти о том, что "запрета проводить выборы во время военного положения нет". Здесь много возникает вопросов, на которые надо давать ответы", - сказал он.
В конце июля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что проведение парламентских выборов на Украине во время военного положения не запрещено конституцией.