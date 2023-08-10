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В Киеве назвали выборы во время военного положения несправедливыми

В Киеве назвали выборы во время военного положения несправедливыми - 10.08.2023 Украина.ру

В Киеве назвали выборы во время военного положения несправедливыми

Проведение выборов на Украине во время военного положения невозможно, так как это было бы несправедливо по отношению к тем гражданам, которые не смогут принять участие в голосовании. Такое мнение10 августа в интервью изданию "Украинская правда" высказал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

2023-08-10T15:49

2023-08-10T15:49

2023-08-10T15:49

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Государство должно обеспечить возможность участия в избирательном процессе для всех своих граждан, считает он. "Сложно представить", как будут голосовать военнослужащие на фронте или беженцы, которые находятся за пределами Украины, отметил Данилов.В конце июля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что проведение парламентских выборов на Украине во время военного положения не запрещено конституцией.

https://ukraina.ru/20230727/1048304952.html

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новости, выборы, снбо, украина