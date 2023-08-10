https://ukraina.ru/20230810/1048610597.html

Дело екатеринбуржца, обматерившего ребенка за Z на шапке, возвращается в суд

Дело екатеринбуржца, обматерившего ребенка за Z на шапке, возвращается в суд - 10.08.2023 Украина.ру

Дело екатеринбуржца, обматерившего ребенка за Z на шапке, возвращается в суд

Решение суда по делу 56-летнего Александра Неустроева, оскорбившего в Екатеринбурге 11-летнего сына участника СВО из-за буквы Z на шапке, будет обжаловано. Об этом 10 августа сообщила Генпрокуратура

2023-08-10T15:09

2023-08-10T15:09

2023-08-10T15:09

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В среду, 9 августа, стало известно, что суд оштрафовал Неустроева на семь тысяч рублей, посчитав, что мужчина очень "деятельно раскаялся".Депутат Государственной думы Александр Хинштейн возмутился таким результатом рассмотрения дела, заявив, что "это просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, — и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика".Депутат пообещал направить обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это сомнительное решение."Никогда не был сторонником внесудебных методов расправы, но, честное слово, просто чешутся руки против этого мерзавца. Тем более, что отец — сегодня далеко и не может по-мужски поговорить с ним. Нападать на ребенка — способна только конечная нелюдь. А с нелюдьми — бессмысленно обращаться по-человечески", - пояснил свою позицию Хинштейн.В Генпрокуратуре изучили материалы дела и отметили, что в судебном процессе имелись существенные нарушения. В ведомстве подчеркнули, что дело не могло быть прекращено, "поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации".

https://ukraina.ru/20230809/1048591471.html

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