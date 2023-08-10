Дело екатеринбуржца, обматерившего ребенка за Z на шапке, возвращается в суд - 10.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230810/1048610597.html
Дело екатеринбуржца, обматерившего ребенка за Z на шапке, возвращается в суд
Дело екатеринбуржца, обматерившего ребенка за Z на шапке, возвращается в суд - 10.08.2023 Украина.ру
Дело екатеринбуржца, обматерившего ребенка за Z на шапке, возвращается в суд
Решение суда по делу 56-летнего Александра Неустроева, оскорбившего в Екатеринбурге 11-летнего сына участника СВО из-за буквы Z на шапке, будет обжаловано. Об этом 10 августа сообщила Генпрокуратура
2023-08-10T15:09
2023-08-10T15:09
новости
суд
дело
z
шапка
мат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048610113_0:2:900:508_1920x0_80_0_0_61f8e1f475eff054f96dbcd586cbef4d.jpg
В среду, 9 августа, стало известно, что суд оштрафовал Неустроева на семь тысяч рублей, посчитав, что мужчина очень "деятельно раскаялся".Депутат Государственной думы Александр Хинштейн возмутился таким результатом рассмотрения дела, заявив, что "это просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, — и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика".Депутат пообещал направить обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это сомнительное решение."Никогда не был сторонником внесудебных методов расправы, но, честное слово, просто чешутся руки против этого мерзавца. Тем более, что отец — сегодня далеко и не может по-мужски поговорить с ним. Нападать на ребенка — способна только конечная нелюдь. А с нелюдьми — бессмысленно обращаться по-человечески", - пояснил свою позицию Хинштейн.В Генпрокуратуре изучили материалы дела и отметили, что в судебном процессе имелись существенные нарушения. В ведомстве подчеркнули, что дело не могло быть прекращено, "поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации".
https://ukraina.ru/20230809/1048591471.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048610113_111:0:790:509_1920x0_80_0_0_543cf99494191b8b8d2a70e9531d8bc2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, суд, дело, z, шапка, мат
Новости, Суд, дело, Z, шапка, мат

Дело екатеринбуржца, обматерившего ребенка за Z на шапке, возвращается в суд

15:09 10.08.2023
 
Читать в
Решение суда по делу 56-летнего Александра Неустроева, оскорбившего в Екатеринбурге 11-летнего сына участника СВО из-за буквы Z на шапке, будет обжаловано. Об этом 10 августа сообщила Генпрокуратура
В среду, 9 августа, стало известно, что суд оштрафовал Неустроева на семь тысяч рублей, посчитав, что мужчина очень "деятельно раскаялся".
Депутат Государственной думы Александр Хинштейн возмутился таким результатом рассмотрения дела, заявив, что "это просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, — и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика".
Депутат пообещал направить обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это сомнительное решение.
"Никогда не был сторонником внесудебных методов расправы, но, честное слово, просто чешутся руки против этого мерзавца. Тем более, что отец — сегодня далеко и не может по-мужски поговорить с ним. Нападать на ребенка — способна только конечная нелюдь. А с нелюдьми — бессмысленно обращаться по-человечески", - пояснил свою позицию Хинштейн.
Открытие мемориальной доски кинодраматургу В. Ежову - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Вчера, 17:20
"Просто руки чешутся": Хинштейн возмущен мягким приговором мужчине, напавшему на мальчика из-за буквы ZДепутат Госдумы намерен обратиться в Генпрокуратуру и опротестовать решение суда
В Генпрокуратуре изучили материалы дела и отметили, что в судебном процессе имелись существенные нарушения. В ведомстве подчеркнули, что дело не могло быть прекращено, "поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации".
 
НовостиСудделоZшапкамат
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:50В городе на Западной Украине зачистят упоминания об Олимпиаде-80
16:45Сын экс-депутата Рады заказал коллегу отца - ГБР
16:43Исключения из права. Россия не должна скатиться к самосудам
16:03Должен ли ЦБ вмешаться в ситуацию с курсом рубля - Ищенко. Видео
15:49В Киеве назвали выборы во время военного положения несправедливыми
15:11До Купянска российским военным осталось 7 километров – телеграм-каналы
15:09Дело екатеринбуржца, обматерившего ребенка за Z на шапке, возвращается в суд
14:57Алексей Зубец: Россия выйдет на границы новых регионов весной 2024 года, а затем экономика Украины рухнет
14:49Представитель ГУР Юсов: батальон "Шаман" проводит диверсии в РФ
14:41Украинские депутаты приостановили продажу сигарет и алкоголя
14:39Верующие не дали минкульту Украины опечатать корпуса Киево-Печерской лавры
14:36"Безумно жаль и стыдно": Любовь Казарновская высказалась о поведении Марии Максаковой*
14:31Как контролировать Украину и пресечь беспорядки в Чёрном море – Фёдоров. Видео
14:07Юрий Баранчик: Россия готова погнать ВСУ до Днепра, дистанционно побить Польшу и выдавить США из Тайваня
13:58Простым людям война не нужна. А кому нужна? В Киеве начинают прозревать
13:52Еще минус два: депутатов Гунько и Торохтия исключили из фракции "Слуга народа"
13:43Гладков сообщил об уничтожении в Белгородской области БПЛА самолетного типа
13:38В Купянском районе объявлена обязательная эвакуация
13:35Норвежский футболист "Динамо" сбежал из России после атаки дронов на "Москва-Сити"
13:32Главу Белгород-Днестровского райсовета Мельниченко задержали сотрудники СБУ
Лента новостейМолния