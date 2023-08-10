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Дело екатеринбуржца, обматерившего ребенка за Z на шапке, возвращается в суд
Дело екатеринбуржца, обматерившего ребенка за Z на шапке, возвращается в суд - 10.08.2023 Украина.ру
Дело екатеринбуржца, обматерившего ребенка за Z на шапке, возвращается в суд
Решение суда по делу 56-летнего Александра Неустроева, оскорбившего в Екатеринбурге 11-летнего сына участника СВО из-за буквы Z на шапке, будет обжаловано. Об этом 10 августа сообщила Генпрокуратура
2023-08-10T15:09
2023-08-10T15:09
2023-08-10T15:09
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В среду, 9 августа, стало известно, что суд оштрафовал Неустроева на семь тысяч рублей, посчитав, что мужчина очень "деятельно раскаялся".Депутат Государственной думы Александр Хинштейн возмутился таким результатом рассмотрения дела, заявив, что "это просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, — и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика".Депутат пообещал направить обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это сомнительное решение."Никогда не был сторонником внесудебных методов расправы, но, честное слово, просто чешутся руки против этого мерзавца. Тем более, что отец — сегодня далеко и не может по-мужски поговорить с ним. Нападать на ребенка — способна только конечная нелюдь. А с нелюдьми — бессмысленно обращаться по-человечески", - пояснил свою позицию Хинштейн.В Генпрокуратуре изучили материалы дела и отметили, что в судебном процессе имелись существенные нарушения. В ведомстве подчеркнули, что дело не могло быть прекращено, "поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации".
https://ukraina.ru/20230809/1048591471.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, суд, дело, z, шапка, мат
Дело екатеринбуржца, обматерившего ребенка за Z на шапке, возвращается в суд
Решение суда по делу 56-летнего Александра Неустроева, оскорбившего в Екатеринбурге 11-летнего сына участника СВО из-за буквы Z на шапке, будет обжаловано. Об этом 10 августа сообщила Генпрокуратура
В среду, 9 августа, стало известно, что суд оштрафовал Неустроева на семь тысяч рублей, посчитав, что мужчина очень "деятельно раскаялся".
Депутат Государственной думы Александр Хинштейн возмутился таким результатом рассмотрения дела, заявив, что "это просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, — и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика".
Депутат пообещал направить обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это сомнительное решение.
"Никогда не был сторонником внесудебных методов расправы, но, честное слово, просто чешутся руки против этого мерзавца. Тем более, что отец — сегодня далеко и не может по-мужски поговорить с ним. Нападать на ребенка — способна только конечная нелюдь. А с нелюдьми — бессмысленно обращаться по-человечески", - пояснил свою позицию Хинштейн.
В Генпрокуратуре изучили материалы дела и отметили, что в судебном процессе имелись существенные нарушения. В ведомстве подчеркнули, что дело не могло быть прекращено, "поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации".