До Купянска российским военным осталось 7 километров – телеграм-каналы - 10.08.2023 Украина.ру
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До Купянска российским военным осталось 7 километров – телеграм-каналы
До Купянска российским военным осталось 7 километров – телеграм-каналы - 10.08.2023 Украина.ру
До Купянска российским военным осталось 7 километров – телеграм-каналы
До Купянска российским военным осталось всего 7 километров – город и объекты ВСУ око него находятся в зоне поражения артиллерии ВС РФ. Об этом сообщил Телеграм-канал Военная хроника 10 августа
2023-08-10T15:11
2023-08-10T15:11
новости
купянское направление
купянск
вс рф
спецоперация
харьковская область
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"Подразделения ВС РФ в ходе наступления вплотную приблизились к Синьковке — одному из последних населённых пунктов перед Купянском в Харьковской области", - пишет канал.Параллельно российские войска продвинулись в сторону Каменки и Двуречной на северо-востоке Харьковской области, что заставило ВСУ растянуть силы и ослабить оборону на этих направлениях.Также последние четыре недели российская авиация активно работала по приграничным объектам ВСУ – складам с топливом и боеприпасами."Спустя несколько недель воздушных ударов по позициям ВСУ в Купянском районе практически все подразделения украинской армии начали испытывать нехватку боеприпасов". – отмечается в публикации Военной хроники.Как сообщало издание Украина.ру, украинские власти объявили в Купянском районе Харьковской области обязательную эвакуацию.
https://ukraina.ru/20230810/1048606448.html
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новости, купянское направление, купянск, вс рф, спецоперация, харьковская область
Новости, Купянское направление, Купянск, ВС РФ, Спецоперация, Харьковская область

До Купянска российским военным осталось 7 километров – телеграм-каналы

15:11 10.08.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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До Купянска российским военным осталось всего 7 километров – город и объекты ВСУ око него находятся в зоне поражения артиллерии ВС РФ. Об этом сообщил Телеграм-канал Военная хроника 10 августа
"Подразделения ВС РФ в ходе наступления вплотную приблизились к Синьковке — одному из последних населённых пунктов перед Купянском в Харьковской области", - пишет канал.
Параллельно российские войска продвинулись в сторону Каменки и Двуречной на северо-востоке Харьковской области, что заставило ВСУ растянуть силы и ослабить оборону на этих направлениях.
Также последние четыре недели российская авиация активно работала по приграничным объектам ВСУ – складам с топливом и боеприпасами.
"Спустя несколько недель воздушных ударов по позициям ВСУ в Купянском районе практически все подразделения украинской армии начали испытывать нехватку боеприпасов". – отмечается в публикации Военной хроники.
Как сообщало издание Украина.ру, украинские власти объявили в Купянском районе Харьковской области обязательную эвакуацию.
- РИА Новости, 1920, 10.08.2023
13:38
В Купянском районе объявлена обязательная эвакуацияОбязательная эвакуация объявлена в Купянском районе Харьковской области. Соответствующее распоряжение подписал 10 августа исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич
 
НовостиКупянское направлениеКупянскВС РФСпецоперацияХарьковская область
 
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