https://ukraina.ru/20230810/1048610472.html

До Купянска российским военным осталось 7 километров – телеграм-каналы

До Купянска российским военным осталось 7 километров – телеграм-каналы - 10.08.2023 Украина.ру

До Купянска российским военным осталось 7 километров – телеграм-каналы

До Купянска российским военным осталось всего 7 километров – город и объекты ВСУ око него находятся в зоне поражения артиллерии ВС РФ. Об этом сообщил Телеграм-канал Военная хроника 10 августа

2023-08-10T15:11

2023-08-10T15:11

2023-08-10T15:11

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купянск

вс рф

спецоперация

харьковская область

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"Подразделения ВС РФ в ходе наступления вплотную приблизились к Синьковке — одному из последних населённых пунктов перед Купянском в Харьковской области", - пишет канал.Параллельно российские войска продвинулись в сторону Каменки и Двуречной на северо-востоке Харьковской области, что заставило ВСУ растянуть силы и ослабить оборону на этих направлениях.Также последние четыре недели российская авиация активно работала по приграничным объектам ВСУ – складам с топливом и боеприпасами."Спустя несколько недель воздушных ударов по позициям ВСУ в Купянском районе практически все подразделения украинской армии начали испытывать нехватку боеприпасов". – отмечается в публикации Военной хроники.Как сообщало издание Украина.ру, украинские власти объявили в Купянском районе Харьковской области обязательную эвакуацию.

https://ukraina.ru/20230810/1048606448.html

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новости, купянское направление, купянск, вс рф, спецоперация, харьковская область