До Купянска российским военным осталось 7 километров – телеграм-каналы
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
До Купянска российским военным осталось всего 7 километров – город и объекты ВСУ око него находятся в зоне поражения артиллерии ВС РФ. Об этом сообщил Телеграм-канал Военная хроника 10 августа
"Подразделения ВС РФ в ходе наступления вплотную приблизились к Синьковке — одному из последних населённых пунктов перед Купянском в Харьковской области", - пишет канал.
Параллельно российские войска продвинулись в сторону Каменки и Двуречной на северо-востоке Харьковской области, что заставило ВСУ растянуть силы и ослабить оборону на этих направлениях.
Также последние четыре недели российская авиация активно работала по приграничным объектам ВСУ – складам с топливом и боеприпасами.
"Спустя несколько недель воздушных ударов по позициям ВСУ в Купянском районе практически все подразделения украинской армии начали испытывать нехватку боеприпасов". – отмечается в публикации Военной хроники.
Как сообщало издание Украина.ру, украинские власти объявили в Купянском районе Харьковской области обязательную эвакуацию.