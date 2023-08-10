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Представитель ГУР Юсов: батальон "Шаман" проводит диверсии в РФ

Представитель ГУР Юсов: батальон "Шаман" проводит диверсии в РФ - 10.08.2023 Украина.ру

Представитель ГУР Юсов: батальон "Шаман" проводит диверсии в РФ

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов признал, что батальон "Шаман", входящий в состав спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России. Такое заявление он сделал 10 августа в в эфире телемарафона, оттранслировавшегося украинскими каналами

2023-08-10T14:49

2023-08-10T14:49

2023-08-10T14:49

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"То, что спецподразделения ГУР работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость", - заявил Юсов.Ранее британская газета Times писала, что члены батальона ГУР уже больше года совершают диверсионные рейды на инфраструктурные объекты в России, а теперь поставили своей целью убийство старших офицеров ВС РФ.В начале июля начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил причастность своих сотрудников к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России.Кстати, Буданов известен и другими громкими высказываниями, вот некоторые из них:- ГУР организовала убийства медийных россиян, и продолжит убивать русских в любой точке мира;- Крымчане - люди "с измененной психикой", которые подлежат "физическому уничтожению";- Киев "ведет работу" с российскими оппозиционерами.Также после потери украинскими боевиками Артемовска Буданов предложил российским военным сдаваться, обещая жизнь, трехразовое питание и звонки домой.ФСБ периодически отчитывается о задержании в разных регионах РФ диверсантов. Чаще всего они действуют по инструкциям, получаемым от СБУ. Часть злоумышленников уже предстала перед судом, им грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ukraina.ru/20230706/1047838902.html

https://ukraina.ru/20230717/1048071632.html

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