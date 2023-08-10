Представитель ГУР Юсов: батальон "Шаман" проводит диверсии в РФ - 10.08.2023 Украина.ру
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Представитель ГУР Юсов: батальон "Шаман" проводит диверсии в РФ
Представитель ГУР Юсов: батальон "Шаман" проводит диверсии в РФ - 10.08.2023 Украина.ру
Представитель ГУР Юсов: батальон "Шаман" проводит диверсии в РФ
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов признал, что батальон "Шаман", входящий в состав спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России. Такое заявление он сделал 10 августа в в эфире телемарафона, оттранслировавшегося украинскими каналами
2023-08-10T14:49
2023-08-10T14:49
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"То, что спецподразделения ГУР работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость", - заявил Юсов.Ранее британская газета Times писала, что члены батальона ГУР уже больше года совершают диверсионные рейды на инфраструктурные объекты в России, а теперь поставили своей целью убийство старших офицеров ВС РФ.В начале июля начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил причастность своих сотрудников к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России.Кстати, Буданов известен и другими громкими высказываниями, вот некоторые из них:- ГУР организовала убийства медийных россиян, и продолжит убивать русских в любой точке мира;- Крымчане - люди "с измененной психикой", которые подлежат "физическому уничтожению";- Киев "ведет работу" с российскими оппозиционерами.Также после потери украинскими боевиками Артемовска Буданов предложил российским военным сдаваться, обещая жизнь, трехразовое питание и звонки домой.ФСБ периодически отчитывается о задержании в разных регионах РФ диверсантов. Чаще всего они действуют по инструкциям, получаемым от СБУ. Часть злоумышленников уже предстала перед судом, им грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ukraina.ru/20230706/1047838902.html
https://ukraina.ru/20230717/1048071632.html
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новости, новости украины, украина, гур моу, главное управление разведки украины (гур), диверсии, россия
Новости, Новости Украины, Украина, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), диверсии, Россия

Представитель ГУР Юсов: батальон "Шаман" проводит диверсии в РФ

14:49 10.08.2023
 
© Укринформ
© Укринформ
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Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов признал, что батальон "Шаман", входящий в состав спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России. Такое заявление он сделал 10 августа в в эфире телемарафона, оттранслировавшегося украинскими каналами
"То, что спецподразделения ГУР работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость", - заявил Юсов.
Ранее британская газета Times писала, что члены батальона ГУР уже больше года совершают диверсионные рейды на инфраструктурные объекты в России, а теперь поставили своей целью убийство старших офицеров ВС РФ.
Кирилл Буданов
6 июля, 10:25
Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в РоссииНачальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью The Times, в котором в частности, ответил на вопрос о причастности своего ведомства к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России
В начале июля начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил причастность своих сотрудников к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России.
Кстати, Буданов известен и другими громкими высказываниями, вот некоторые из них:
- ГУР организовала убийства медийных россиян, и продолжит убивать русских в любой точке мира;
- Крымчане - люди "с измененной психикой", которые подлежат "физическому уничтожению";
- Киев "ведет работу" с российскими оппозиционерами.
Также после потери украинскими боевиками Артемовска Буданов предложил российским военным сдаваться, обещая жизнь, трехразовое питание и звонки домой.
Александр Михайлов интервью - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
17 июля, 17:19
Александр Михайлов: Попытки диверсий на пути в Крым продолжатся – нужно искать "пятую колонну"Генерал-майор ФСБ в запасе, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов объяснил, как будут защищать Крымский мост и что нужно делать, чтобы остановить диверсии ВСУ на гражданских объектах России
ФСБ периодически отчитывается о задержании в разных регионах РФ диверсантов. Чаще всего они действуют по инструкциям, получаемым от СБУ. Часть злоумышленников уже предстала перед судом, им грозит до 20 лет лишения свободы.
 
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14:49Представитель ГУР Юсов: батальон "Шаман" проводит диверсии в РФ
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