Представитель ГУР Юсов: батальон "Шаман" проводит диверсии в РФ
© Укринформ
© Укринформ
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов признал, что батальон "Шаман", входящий в состав спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России. Такое заявление он сделал 10 августа в в эфире телемарафона, оттранслировавшегося украинскими каналами
"То, что спецподразделения ГУР работают эффективно, и не только на линии фронта, но и за линией фронта, это так, это не новость", - заявил Юсов.
Ранее британская газета Times писала, что члены батальона ГУР уже больше года совершают диверсионные рейды на инфраструктурные объекты в России, а теперь поставили своей целью убийство старших офицеров ВС РФ.
6 июля, 10:25Буданов ответил на вопрос о причастности ГУР к подрыву "Северных потоков" и убийствам в РоссииНачальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью The Times, в котором в частности, ответил на вопрос о причастности своего ведомства к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России
В начале июля начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил причастность своих сотрудников к подрыву "Северных потоков" и резонансным убийствам в России.
Кстати, Буданов известен и другими громкими высказываниями, вот некоторые из них:
- ГУР организовала убийства медийных россиян, и продолжит убивать русских в любой точке мира;
- Крымчане - люди "с измененной психикой", которые подлежат "физическому уничтожению";
- Киев "ведет работу" с российскими оппозиционерами.
Также после потери украинскими боевиками Артемовска Буданов предложил российским военным сдаваться, обещая жизнь, трехразовое питание и звонки домой.
17 июля, 17:19Александр Михайлов: Попытки диверсий на пути в Крым продолжатся – нужно искать "пятую колонну"Генерал-майор ФСБ в запасе, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов объяснил, как будут защищать Крымский мост и что нужно делать, чтобы остановить диверсии ВСУ на гражданских объектах России
ФСБ периодически отчитывается о задержании в разных регионах РФ диверсантов. Чаще всего они действуют по инструкциям, получаемым от СБУ. Часть злоумышленников уже предстала перед судом, им грозит до 20 лет лишения свободы.