https://ukraina.ru/20230810/1048607745.html
"Безумно жаль и стыдно": Любовь Казарновская высказалась о поведении Марии Максаковой*
"Безумно жаль и стыдно": Любовь Казарновская высказалась о поведении Марии Максаковой* - 10.08.2023 Украина.ру
"Безумно жаль и стыдно": Любовь Казарновская высказалась о поведении Марии Максаковой*
Говоря гадости о своих российских коллегах и России в целом певица Мария Максакова занимается антироссийской пропагандой и продажей своей личности. Такое заявление в интервью проекту "Так сказать" 10 августа сделала оперная певица Любовь Казарновская
2023-08-10T14:36
2023-08-10T14:36
2023-08-10T14:36
новости
максакова
любовь казарновская
певица
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"Если говорить о ее и профессиональной и человеческой жизни, то, конечно, это вызывает очень много вопросов. И совершенно понятно, что, уехав туда (на Украину - Ред.), у нее только один путь – вот такой, для ее человеческого и профессионального статуса, потому что больше пригодности для нее, видимо, быть не может. Вот одно могу сказать – мне этого человека безумно жаль, что в семье ее, что в профессиональными ее статусе, что в человеческом... Стыдно, мне стыдно за таких людей", - сказала Казарновская.Оперная певица Мария Максакова* – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.Максакова* после произошедшего решила остаться жить в Киеве вместе с их общим малолетним сыном. У певицы есть также двое детей от первого брака с бизнесменом Владимиром Тюриным. Однако ни экс-супруг, ни старшие дочь с сыном не хотят общаться с артисткой.За многочисленные оскорбления в адрес России и россиян 5 мая 2023 года Минюст признал Максакову* иностранным агентом.Однако даже из Киева певица продолжает поливать грязью Россию и россиян. В последний раз она оскорбила с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова, заявив, что "теперь сон стоит в длинной очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками".*-Иноагент.
https://ukraina.ru/20230607/1046989255.html
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новости, максакова, любовь казарновская, певица, украина
"Безумно жаль и стыдно": Любовь Казарновская высказалась о поведении Марии Максаковой*
Говоря гадости о своих российских коллегах и России в целом певица Мария Максакова занимается антироссийской пропагандой и продажей своей личности. Такое заявление в интервью проекту "Так сказать" 10 августа сделала оперная певица Любовь Казарновская
"Если говорить о ее и профессиональной и человеческой жизни, то, конечно, это вызывает очень много вопросов. И совершенно понятно, что, уехав туда (на Украину - Ред.), у нее только один путь – вот такой, для ее человеческого и профессионального статуса, потому что больше пригодности для нее, видимо, быть не может. Вот одно могу сказать – мне этого человека безумно жаль, что в семье ее, что в профессиональными ее статусе, что в человеческом... Стыдно, мне стыдно за таких людей", - сказала Казарновская.
Оперная певица Мария Максакова* – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.
Максакова* после произошедшего решила остаться жить в Киеве вместе с их общим малолетним сыном. У певицы есть также двое детей от первого брака с бизнесменом Владимиром Тюриным. Однако ни экс-супруг, ни старшие дочь с сыном не хотят общаться с артисткой.
За многочисленные оскорбления в адрес России и россиян 5 мая 2023 года Минюст признал Максакову* иностранным агентом.
Однако даже из Киева певица продолжает поливать грязью Россию и россиян. В последний раз она оскорбила с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова, заявив, что "теперь сон стоит в длинной очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками".