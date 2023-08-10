"Безумно жаль и стыдно": Любовь Казарновская высказалась о поведении Марии Максаковой* - 10.08.2023 Украина.ру
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"Безумно жаль и стыдно": Любовь Казарновская высказалась о поведении Марии Максаковой*
"Безумно жаль и стыдно": Любовь Казарновская высказалась о поведении Марии Максаковой* - 10.08.2023 Украина.ру
"Безумно жаль и стыдно": Любовь Казарновская высказалась о поведении Марии Максаковой*
Говоря гадости о своих российских коллегах и России в целом певица Мария Максакова занимается антироссийской пропагандой и продажей своей личности. Такое заявление в интервью проекту "Так сказать" 10 августа сделала оперная певица Любовь Казарновская
2023-08-10T14:36
2023-08-10T14:36
новости
максакова
любовь казарновская
певица
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"Если говорить о ее и профессиональной и человеческой жизни, то, конечно, это вызывает очень много вопросов. И совершенно понятно, что, уехав туда (на Украину - Ред.), у нее только один путь – вот такой, для ее человеческого и профессионального статуса, потому что больше пригодности для нее, видимо, быть не может. Вот одно могу сказать – мне этого человека безумно жаль, что в семье ее, что в профессиональными ее статусе, что в человеческом... Стыдно, мне стыдно за таких людей", - сказала Казарновская.Оперная певица Мария Максакова* – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.Максакова* после произошедшего решила остаться жить в Киеве вместе с их общим малолетним сыном. У певицы есть также двое детей от первого брака с бизнесменом Владимиром Тюриным. Однако ни экс-супруг, ни старшие дочь с сыном не хотят общаться с артисткой.За многочисленные оскорбления в адрес России и россиян 5 мая 2023 года Минюст признал Максакову* иностранным агентом.Однако даже из Киева певица продолжает поливать грязью Россию и россиян. В последний раз она оскорбила с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова, заявив, что "теперь сон стоит в длинной очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками".*-Иноагент.
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новости, максакова, любовь казарновская, певица, украина
Новости, Максакова, Любовь Казарновская, певица, Украина

"Безумно жаль и стыдно": Любовь Казарновская высказалась о поведении Марии Максаковой*

14:36 10.08.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Говоря гадости о своих российских коллегах и России в целом певица Мария Максакова занимается антироссийской пропагандой и продажей своей личности. Такое заявление в интервью проекту "Так сказать" 10 августа сделала оперная певица Любовь Казарновская
"Если говорить о ее и профессиональной и человеческой жизни, то, конечно, это вызывает очень много вопросов. И совершенно понятно, что, уехав туда (на Украину - Ред.), у нее только один путь – вот такой, для ее человеческого и профессионального статуса, потому что больше пригодности для нее, видимо, быть не может. Вот одно могу сказать – мне этого человека безумно жаль, что в семье ее, что в профессиональными ее статусе, что в человеческом... Стыдно, мне стыдно за таких людей", - сказала Казарновская.
Оперная певица Мария Максакова* – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.
Максакова* после произошедшего решила остаться жить в Киеве вместе с их общим малолетним сыном. У певицы есть также двое детей от первого брака с бизнесменом Владимиром Тюриным. Однако ни экс-супруг, ни старшие дочь с сыном не хотят общаться с артисткой.
За многочисленные оскорбления в адрес России и россиян 5 мая 2023 года Минюст признал Максакову* иностранным агентом.
Однако даже из Киева певица продолжает поливать грязью Россию и россиян. В последний раз она оскорбила с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова, заявив, что "теперь сон стоит в длинной очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками".
Пресс-конференция М. Максаковой в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
7 июня, 12:39
"Протезирование березовыми пеньками": Поплавская поставила на место Максакову*, унизившую КостомароваБеглая оперная певица и иноагент Мария Максакова оскорбила с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Актриса Яна Поплавская вступилась за него, отметив, что исполнительница еще ответит за свои бесчеловечные слова. Об этом 7 июня написал "Стархит"
*-Иноагент.
 
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