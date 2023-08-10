Верующие не дали минкульту Украины опечатать корпуса Киево-Печерской лавры - 10.08.2023 Украина.ру
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Верующие не дали минкульту Украины опечатать корпуса Киево-Печерской лавры
Верующие не дали минкульту Украины опечатать корпуса Киево-Печерской лавры - 10.08.2023 Украина.ру
Верующие не дали минкульту Украины опечатать корпуса Киево-Печерской лавры
Верующие не позволили комиссии Министерства культуры Украины опечатать корпуса Киево-Печерской лавры. Об этом 10 августа сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на видео, предоставленное очевидцами
2023-08-10T14:39
2023-08-10T14:39
новости
киево-печерская лавра
министерство культуры
прихожане
упц
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На видеозаписи представитель Министерства, покидая лавру, говорит, что ведомство уже давно предупредило верующих о возвращении домов и гостиничных объектов заповеднику."Сегодня этого не произошло. Мы видим людей, которые не представляются и препятствуют работе заповедника", – цитирует агентство слова представителя украинского министерства.По рассказам очевидцев, комиссия не смогла опечатать ни одного корпуса монастыря.Хозяйственный суд Киева рассматривал иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным. Иск монастыря к заповеднику был отклонен 9 августа. Несмотря на то, что решений еще не было принято, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.Гонения на каноническую Украинскую православную церкоь (УПЦ) начались при пятом президенте Украины Петре Порошенко. При нынешнем главен государства, Владимире Зеленском, они не только продолжились, но и многократно усилились.
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новости, киево-печерская лавра, министерство культуры, прихожане, упц
Новости, Киево-Печерская лавра, Министерство культуры, прихожане, УПЦ

Верующие не дали минкульту Украины опечатать корпуса Киево-Печерской лавры

14:39 10.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКиево-Печерская Лавра
Киево-Печерская Лавра - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Верующие не позволили комиссии Министерства культуры Украины опечатать корпуса Киево-Печерской лавры. Об этом 10 августа сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на видео, предоставленное очевидцами
На видеозаписи представитель Министерства, покидая лавру, говорит, что ведомство уже давно предупредило верующих о возвращении домов и гостиничных объектов заповеднику.
"Сегодня этого не произошло. Мы видим людей, которые не представляются и препятствуют работе заповедника", – цитирует агентство слова представителя украинского министерства.
По рассказам очевидцев, комиссия не смогла опечатать ни одного корпуса монастыря.
Хозяйственный суд Киева рассматривал иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным. Иск монастыря к заповеднику был отклонен 9 августа. Несмотря на то, что решений еще не было принято, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
Гонения на каноническую Украинскую православную церкоь (УПЦ) начались при пятом президенте Украины Петре Порошенко. При нынешнем главен государства, Владимире Зеленском, они не только продолжились, но и многократно усилились.
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