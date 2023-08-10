https://ukraina.ru/20230810/1048607479.html

Верующие не дали минкульту Украины опечатать корпуса Киево-Печерской лавры

Верующие не дали минкульту Украины опечатать корпуса Киево-Печерской лавры - 10.08.2023 Украина.ру

Верующие не дали минкульту Украины опечатать корпуса Киево-Печерской лавры

Верующие не позволили комиссии Министерства культуры Украины опечатать корпуса Киево-Печерской лавры. Об этом 10 августа сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на видео, предоставленное очевидцами

2023-08-10T14:39

2023-08-10T14:39

2023-08-10T14:39

новости

киево-печерская лавра

министерство культуры

прихожане

упц

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На видеозаписи представитель Министерства, покидая лавру, говорит, что ведомство уже давно предупредило верующих о возвращении домов и гостиничных объектов заповеднику."Сегодня этого не произошло. Мы видим людей, которые не представляются и препятствуют работе заповедника", – цитирует агентство слова представителя украинского министерства.По рассказам очевидцев, комиссия не смогла опечатать ни одного корпуса монастыря.Хозяйственный суд Киева рассматривал иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным. Иск монастыря к заповеднику был отклонен 9 августа. Несмотря на то, что решений еще не было принято, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.Гонения на каноническую Украинскую православную церкоь (УПЦ) начались при пятом президенте Украины Петре Порошенко. При нынешнем главен государства, Владимире Зеленском, они не только продолжились, но и многократно усилились.

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новости, киево-печерская лавра, министерство культуры, прихожане, упц