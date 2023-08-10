Норвежский футболист "Динамо" сбежал из России после атаки дронов на "Москва-Сити"
Легионер-полузащитник футбольного клуба "Ростов", выступавший на правах аренды за московский клуб "Динамо", норвежец Матиас Норманн направил в оба клуба заявление о расторжении контрактов. Портал Sport24 в четверг, 10 августа, сообщил, что такое решение спортсмен принял после атаки дронов на "Москву-Сити"
"Норманн направил в клубы "Ростов" и "Динамо" заявление о расторжении контракта. Он уехал из страны в связи с ситуацией с дронами в "Москва-Сити". Будем обращаться в суд", - подтвердил информацию генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка отметил, что звонил футболисту, когда тот не пришел на тренировку, но тот не взял трубку, а позже стало известно о его решении.
"Мы с ним не общались по этому поводу, он мне ничего не говорил. Я узнал о его решении через клуб. В общем, это его жизнь, я ничего плохого ему не желаю. Он выбрал свой путь, — сказал Личка.
Вчера, 17:26Афроукраинский депутат отреагировал на шутку о "десяти негритятах" в РадеГендиректор издательства "Фолио" Александр Красовицкий пошутил, что история с последними увольнениями в Верховной Раде напоминает сюжет книги "Десять негритят". Темнокожий украинский депутат Жан Беленюк в соцсетях ответил: "Ничего не знаю. Я собираюсь выжить"