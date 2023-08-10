Норвежский футболист "Динамо" сбежал из России после атаки дронов на "Москва-Сити" - 10.08.2023 Украина.ру
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Норвежский футболист "Динамо" сбежал из России после атаки дронов на "Москва-Сити"
Норвежский футболист "Динамо" сбежал из России после атаки дронов на "Москва-Сити" - 10.08.2023 Украина.ру
Норвежский футболист "Динамо" сбежал из России после атаки дронов на "Москва-Сити"
Легионер-полузащитник футбольного клуба "Ростов", выступавший на правах аренды за московский клуб "Динамо", норвежец Матиас Норманн направил в оба клуба заявление о расторжении контрактов. Портал Sport24 в четверг, 10 августа, сообщил, что такое решение спортсмен принял после атаки дронов на "Москву-Сити"
2023-08-10T13:35
2023-08-10T13:35
новости
футболист
москва
динамо
москва-сити
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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка отметил, что звонил футболисту, когда тот не пришел на тренировку, но тот не взял трубку, а позже стало известно о его решении."Мы с ним не общались по этому поводу, он мне ничего не говорил. Я узнал о его решении через клуб. В общем, это его жизнь, я ничего плохого ему не желаю. Он выбрал свой путь, — сказал Личка.
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новости, футболист, москва, динамо, москва-сити
Новости, футболист, Москва, Динамо, Москва-Сити

Норвежский футболист "Динамо" сбежал из России после атаки дронов на "Москва-Сити"

13:35 10.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Динамо" - "Краснодар"
Футбол. РПЛ. Матч Динамо - Краснодар - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Легионер-полузащитник футбольного клуба "Ростов", выступавший на правах аренды за московский клуб "Динамо", норвежец Матиас Норманн направил в оба клуба заявление о расторжении контрактов. Портал Sport24 в четверг, 10 августа, сообщил, что такое решение спортсмен принял после атаки дронов на "Москву-Сити"
"Норманн направил в клубы "Ростов" и "Динамо" заявление о расторжении контракта. Он уехал из страны в связи с ситуацией с дронами в "Москва-Сити". Будем обращаться в суд", - подтвердил информацию генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка отметил, что звонил футболисту, когда тот не пришел на тренировку, но тот не взял трубку, а позже стало известно о его решении.
"Мы с ним не общались по этому поводу, он мне ничего не говорил. Я узнал о его решении через клуб. В общем, это его жизнь, я ничего плохого ему не желаю. Он выбрал свой путь, — сказал Личка.
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