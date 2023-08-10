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Норвежский футболист "Динамо" сбежал из России после атаки дронов на "Москва-Сити"

Норвежский футболист "Динамо" сбежал из России после атаки дронов на "Москва-Сити" - 10.08.2023 Украина.ру

Норвежский футболист "Динамо" сбежал из России после атаки дронов на "Москва-Сити"

Легионер-полузащитник футбольного клуба "Ростов", выступавший на правах аренды за московский клуб "Динамо", норвежец Матиас Норманн направил в оба клуба заявление о расторжении контрактов. Портал Sport24 в четверг, 10 августа, сообщил, что такое решение спортсмен принял после атаки дронов на "Москву-Сити"

2023-08-10T13:35

2023-08-10T13:35

2023-08-10T13:35

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москва-сити

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка отметил, что звонил футболисту, когда тот не пришел на тренировку, но тот не взял трубку, а позже стало известно о его решении."Мы с ним не общались по этому поводу, он мне ничего не говорил. Я узнал о его решении через клуб. В общем, это его жизнь, я ничего плохого ему не желаю. Он выбрал свой путь, — сказал Личка.

https://ukraina.ru/20230809/1048591823.html

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новости, футболист, москва, динамо, москва-сити