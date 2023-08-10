https://ukraina.ru/20230810/1048604433.html

Суд над Дубинским, коридор для судов, обстрел. Главное на Украине на 13:00 10 августа

Суд над Дубинским, коридор для судов, обстрел. Главное на Украине на 13:00 10 августа - 10.08.2023 Украина.ру

Суд над Дубинским, коридор для судов, обстрел. Главное на Украине на 13:00 10 августа

Военно-морские силы Украины объявили коридоры для судов, идущих в украинские порты. В Киеве суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому. Украинские военные продолжают наносить удары по территории Украины

2023-08-10T13:02

2023-08-10T13:02

2023-08-10T14:44

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 93 удара по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 58 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, на Горловском — 25 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, на Ясиноватском — 10 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Светлодарском — 1 обстрел из РСЗО, выпустив 357 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались восьми населённых пунктов республики: Светлодарск, Горловка (Калининский, Центрально-Городской, Никитовский районы), Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Горняцкий, Кировский, Червоногвардейский районы), Старомихайловка.«Поступили сведения о гибели четырех гражданских лиц, в том числе ребенка 2019 года рождения, в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Светлодарске. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, в том числе подросток 2006 года рождения, в Киевском и Петровском районах Донецка, Светлодарске», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 16 жилых домостроений в Петровском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Старомихайловке, Центрально-Городском и Никитовском районе Горловки, Ясиноватой и Светлодарске, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню 10 августа ВСУ выпустили по Петровскому, Киевскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 28 снарядов калибром 155 мм, по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки — 8 снарядов калибром 152 мм, по Ясиноватой — 5 снарядов калибром 155 мм.«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 августа по состоянию на 11:30 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Горловка (Центрально-городской район) — по ул. Кирова, 27 погиб мужчина 1949 года рождения», — указывалось в сообщении представительства ДНР в СЦКК.По данным агентства «Таврия. Новости Херсонской области», за минувшие сутки ВСУ выпустили 79 снарядов по территории этого региона РФ.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчёра днем ВСУ выпустили 79 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Казачьи Легеря — 14; Алешки — 25; Корсунка — 14; Крынки — 12; Голая Пристань — 14», — отмечалось в публикации агентства.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии.«Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Корсунка, Казачьи Лагеря. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — сообщило агентство.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале утром 10 августа опубликовал сводку ударов ВСУ по территории этого региона России.«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Наумовка — три. В селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. <...>. В Борисовском районе из миномёта обстреляли окраину села Богун-Городок — зафиксировано 5 прилётов. <...> В Валуйском городском округе по селу Кукуевка выпущен один миномётный снаряд. <...> В Волоконовском районе под миномётный обстрел попал хутор Старый — установлено 8 прилётов», — отмечалось в сводке.Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.«В Грайворонском городском округе 5 снарядов разорвались в центре посёлка Горьковский. К большому горю, один человек погиб. Ещё четверо человек пострадали. Двое из них доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода – мужчина с осколочным ранением голени и стопы, переломом большеберцовой кости и повреждением задней большеберцовой артерии и мужчина с осколочными ранениями обеих стоп. Остальные были доставлены в Грайворонскую ЦРБ. Женщина в состоянии средней тяжести находится под наблюдением врачей. Мужчина с нетяжёлыми осколочными ранениями получил необходимую медицинскую помощь и был отпущен домой на амбулаторное лечение», — также сообщал Гладков.Кроме того, в результате обстрела в посёлке Горьковский были повреждены два частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Также повреждения получили три автомобиля. На одной из улиц оборвана линия электропередачи. К настоящему времени электроснабжение было восстановлено.«По окраине села Сподарюшино выпущено 16 минометных снарядов, по окраине села Мокрая Орловка — 9, по окраинам сел Козинка и Заречье-Второе — 3 и 5 миномётных снарядов соответственно. <...> В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Колотиловка — зафиксировано 4 прилёта», — отмечалось в сводке.Во всех случаях обошлось без последствий.Также в Шебекинском городском округе по хуторам Марьино и Панков было выпущено по 5 миномётных снарядов, по селу Муром — два, по МАПП «Шебекино» — 8 миномётных снарядов. В селе Новая Таволжанка был сбитодин украинский беспилотник.В приграничных с Украиной регионах обстановка остаётся крайне напряжённой.Коридор для судовВоенно-морские силы Украины объявили временные коридоры для торговых судов, идущих в украинские порты на Чёрном море или покидающие их.«Объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины. Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ № 6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и опасность минной опасности со стороны российской федерации.Ранее данные маршруты уже были предложены Украиной в обращении в Международную морскую организацию (IMO). Совет Международной морской организации признал право Украины на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом», — указывалось на странице украинских ВМС в соцсетях.Там же отмечалось, что указанные маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный ещё с начала спецоперации.«До прохода по маршрутам будут допускаться суда, владельцы/капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях», — подчеркнули в ВМС.Ранее, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти намерены предпринять ряд действий, согласованных на Ставке верховного главнокомандующего, для возобновления «зернового коридора». О каких действиях идёт речь, не конкретизировалось.Суд над ДубинскимСуд в Киеве избрал меру пресечения для народного депутата Александра Дубинского в виде личного обязательства. Депутату запрещено покидать Киевскую область, он обязан сдать загранпаспорт. Также Дубинский будет носить электронный браслет.Сам народный депутат на суде заявил, что его выезд с Украины был согласован с Минздравом.«Когда я подал запрос в министерство здравоохранение на возможность пересечения границы для сопровождения отца, Минздрав установил два пункта пропуска: Паланка — Маяки — Удобнoе и пункт пропуска Устилуг. В день, когда отец должен был выезжать за границу, мне ещё не дали соответствующие документы и я не мог выехать. Я обратился в Минздрав и мне сказали, что документы будут вечером. Так как балеты для отца уже были куплены, мы решили, что он поедет без меня, а я приеду на следующий день. Соответствующий порядок действий я согласовал с Минздрав, где мне сообщили, что так можно, если человек, которого сопровождают уже выехал за границу, то тот, кто сопровождает, может выехать позже. Нельзя только наоборот. Касательно разных пунктов пропуска: мой отец выезжал через Тудора — Старокозачее, а я через Паланка — Маяки — Удобнoе. Между этими пунктами пропусками расстояние в несколько километров и они работают объединённо. В то время, как я выезжал за границу, в пункте пропуска Паланка — Маяки— Удобнoе была меньше очередь, поэтому я выбрал этот пункт», — объяснил Дубинский.Ранее у народного депутата прошли обыски по обвинению в служебном подлоге.«Нардеп получил разрешение покинуть Украину под этим предлогом и покинул страну. В свою очередь, отец самостоятельно, без сопровождения сына уехал за границу, а затем вернулся в Украину гораздо раньше, чем нардеп. ГБР выясняет, каким образом в период пребывания за границей нардеп смог подписывать и направлять официальные документы, в т. ч. в государственные органы, что может свидетельствовать об их подделке», — заявило тогда Госбюро расследований.Сам Дубинский назвал произошедшее расправой за дачу свидетельских показаний по делу о госизмене, которые, как уверен Дубинский, разозлили главу Офиса президента Андрея Ермака и президента Зеленского.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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