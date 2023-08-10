Над входом в нацистский концлагерь Терезин в Чехии вывесили украинский флаг
На месте нацистского концлагеря Терезин в Чехии вывесили украинский флаг. Об этом 10 июля сообщил телеграм-канал "Осташко! Важное"
Терезин был был крупнейшим концлагерем на чешской территории в период гитлеровской оккупации. Его узников Советская армия освободила 9 мая 1945 года.
"Кроме того, до и во время Первой мировой туда массово сгонялись "русины", жившие на территориях Прикарпатской Руси, Галиции и Буковины. Тех, кто наотрез отказывался принимать новую национальность "украинец", жестоко убивали. И вот спустя 100 лет украинский флаг реет над могилами жертв. Это все равно, что рядом с польским флагом в Освенциме повесить фашистский", - говорится в публикации канала.
"Я не удивлюсь если через лет 20 они Освенцим начнут называть оздоровительным лагерем", "Скоро и в Освенциме повесят нацистский флаг", "Тот кто не помнит свою историю, обречен на ее повторение", "Среди украинцев надзирателей было полно, так что логично", "Над нацистским концлагерем реет флаг нацистского государства. Логика вышла из чата", - отреагировали пользователи.
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