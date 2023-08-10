https://ukraina.ru/20230810/1048604249.html

Над входом в нацистский концлагерь Терезин в Чехии вывесили украинский флаг

Над входом в нацистский концлагерь Терезин в Чехии вывесили украинский флаг - 10.08.2023 Украина.ру

Над входом в нацистский концлагерь Терезин в Чехии вывесили украинский флаг

На месте нацистского концлагеря Терезин в Чехии вывесили украинский флаг. Об этом 10 июля сообщил телеграм-канал "Осташко! Важное"

2023-08-10T13:03

2023-08-10T13:03

2023-08-10T13:03

новости

новости украины

украина

чехия

флаг

концлагерь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048603624_0:264:912:777_1920x0_80_0_0_44753db07e78579a77898c9fecb04164.jpg.webp

Терезин был был крупнейшим концлагерем на чешской территории в период гитлеровской оккупации. Его узников Советская армия освободила 9 мая 1945 года."Кроме того, до и во время Первой мировой туда массово сгонялись "русины", жившие на территориях Прикарпатской Руси, Галиции и Буковины. Тех, кто наотрез отказывался принимать новую национальность "украинец", жестоко убивали. И вот спустя 100 лет украинский флаг реет над могилами жертв. Это все равно, что рядом с польским флагом в Освенциме повесить фашистский", - говорится в публикации канала.

https://ukraina.ru/20230810/1048602103.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украина, чехия, флаг, концлагерь