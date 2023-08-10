https://ukraina.ru/20230810/1048603207.html

Простым людям война не нужна. А кому нужна? В Киеве начинают прозревать

Простым людям война не нужна. А кому нужна? В Киеве начинают прозревать - 10.08.2023 Украина.ру

Простым людям война не нужна. А кому нужна? В Киеве начинают прозревать

На Украине начинают задумываться над тем, что продолжение конфликта несет серьезные риски для существования самой украинской государственности

2023-08-10T13:58

2023-08-10T13:58

2023-08-10T13:58

эксклюзив

украина

сво

россия

конфликт

государственность

игорь мосийчук

мародерство

олег соскин

сша

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При этом главную опасность представляет не внешний противник, куда опаснее мародеры внутри украинской же власти. Поэтому зачистка тыла является условием выживаемости, считает экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.По его словам, война может быть надолго по той причине, что есть те, кто на ней зарабатывает."Если мы хотим сохранить государственность, если мы хотим выжить как народ — выжить как народ! - мы должны зачистить тыл", - сказал он в интервью журналисту Александру Шелесту.Мосийчук пояснил, что речь идет о зачистке от мародеров, в том числе и в политическом руководстве. А тогда в этом руководстве "бесконечно уменьшится количество заинтересантов в бесконечной войне".По его словам, "путь к миру — это, в том числе, путь через очищение органов власти от мародеров, коррупционеров, от тех, кто наживается на войне"."Зачем нужна война простым людям? Она не нужна. Зачем нужна война этим товарищам (коррупционерам во власти — Ред.)? Они на ней делают миллиарды", — сказал Мосийчук. Он сообщил, что среди его друзей есть много предпринимателей самого разного уровня — и все они заинтересованы в том, чтобы остановить войну. Часть из них уже потеряли все, потеряли заводы, предприятия, у части — что-то еще работает. Но если война продолжится, и они все это потеряют. Как потеряют все и люди, которые на этих производствах работают."Если добьют этих людей — крах неизбежен. Поэтому, для того, чтобы их не добили… Добить — враги-то попасть могут, а вот эти мародеры добить могут быстрее, чем враг. Поэтому для сохранения государственности и нашего народа надо зачистить от этих негодяев органы власти", — заявил экс-нардеп.Но пока мира не видно — ни мира с победой, ни мира-заморозки, отметил Мосийчук. По его мнению, тех, кто говорит о заморозке, нужно спросить — а звонили ли они в Кремль? Ведь для заморозки нужно согласие двух сторон. А пока, считает политик, на Украине будет продолжаться мобилизация. Однако, по его словам, "кто не хочет воевать, того ты не заставишь, а если заставишь, то толку от этого для армии и для всего не будет никакого".Поэтому все принудительные меры призыва не имеют смысла, считает Мосийчук. По его мнению, резонны предложения некоторых депутатов привлекать тех украинцев, которые по разным причинам не хотят брать в руки оружие, к строительству оборонных сооружений и т.п. — по сути, это стройбат.Напомним, именно Игорь Мосийчук в 2015 году предлагал отменить на Украине празднование Дня Победы 9 мая, заменив его на "день примирения и траура" 8 мая — чтобы было "как в Европе".Что до негодяев-коррупционеров, то их списки в последнее время активно пополняют как генералы и военкомы, так и депутаты Рады от президентской партии "Слуга народа". Комментируя последние разоблачения на том же канале Шелеста, украинский политтехнолог Борис Тизенгаузен пояснил массовую коррупцию тем, что в Раде оказалось много случайных людей без политического опыта, которым от предлагаемых им в качестве взяток сумм "сносит крышу".По мнению политтехнолога, украинское информпространство в конечном счете — "после войны" — расконсервируется, единый телемарафон прекратит существование, телеканалы займут свои ниши. И вот тогда масштабы коррупции будут всем видны.Шелест напомнил, что пока что относительно периода "после войны" предлагают еще на три года продлить запрет выезда за границу для мужчин. Эксперт на это заметил, что это — не предложение официальных органов, но самой серьезной проблемой будет решение вопроса о возвращение выехавших украинцев — многие из них социализировались, многие уже работают. И никто в европейских странах возвращать Украине квалифицированные кадры не собирается.А сами выехавшие что думают? "Они согласны закатать рукава, вернуться в страну разрушенную, с разрушенной экономикой, в страну, где и психо-эмоциональное состояние у людей не в порядке — и начать тут отстраивать, на голом патриотизме все начать строить? Чтобы их вернуть, нам нужно предложить им больше, чем они имеют там сейчас", — сказал политтехнолог, добавив, что пока никто не предложил системного решения этой проблемы возвращения людей на Украину.Вот кто точно вернется домой — это люди с оружием, те, кто уцелеет на линии соприкосновения. А запрос на справедливость сейчас так высок, что, если его не реализует государство, то — "его реализуют люди, которые здесь или которые вернутся оттуда", сказал Тизенгаузен. Он добавил, что "если сейчас не погасить эти (коррупционные — Ред.) пожары, то вернутся и вынесут".Впрочем, когда именно люди смогут с войны вернуться, сейчас никто точно не скажет. Ситуация на линии соприкосновения напряженная. Украинская пресса все врет, а вот западные СМИ говорят правду, считает политолог Олег Соскин. Хотя тут же называет систему, выстроенную в США, "фактически мафиозной". Эта система, по его словам, может рухнуть с поражением Байдена.Что до Украины, то реального прорыва в контрнаступлении нет, а внутри страны социально-экономическая ситуация все хуже, констатировал эксперт в очередном выпуске своего видеоблога. И деньги для Украины в США заканчиваются, как заканчивается и оптимизм западных элит. Зеленского толкают на наступление — чтобы "он мог вместе со "слугами" перебить остатки мужского населения в Украине". И тогда, возможно, найдут еще немного денег."Но пока у них этот фокус не проходит", — констатировал Соскин. По его словам, согласно опросам, сейчас более половины — 55 процентов — избирателей в США выступают против того, чтобы Конгресс санкционировал дополнительное выделение средств для поддержки Украины. Этот показатель будет расти, начинаются изменения в общественном сознании американцев, у которых в жизни есть и свои проблемы."И поэтому люди думают — да сколько же можно Украине выделять денег. Выделяй, не выделяй, они ничего сделать не могут, Россию победить нельзя", — обрисовал ситуацию эксперт, добавив, что это "очень опасная установка" для Киева, но она теперь утверждается во многих странах, не только в США.По сути, у Украины остались 20 дней августа и сентябрь, считает Соскин. Если ничего за это время сделать в плане контрнаступления не удастся, то Зеленский попадает в капкан, а это ухудшает положение Байдена. Создалась такая ситуация. что "чем хуже у Зеленского, тем хуже у Байдена, чем хуже у Байдена, тем хуже у Зеленского", констатировал политолог.Он также подчеркнул, что потери ВСУ — огромны, долго скрывать их не удастся. И это приведет, в конечном счете, к "гибели диктатора" и к уничтожению всего, что диктатор со своими подельниками делал — "это объективный процесс", отметил эксперт.

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https://ukraina.ru/20230726/1048250874.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, сво, россия, конфликт, государственность, игорь мосийчук, мародерство, олег соскин, сша, джо байден, потери всу