Привычные и давно забытые: на Украине фиксируют заболевания-последствия теракта на Каховской ГЭС - 10.08.2023 Украина.ру
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Привычные и давно забытые: на Украине фиксируют заболевания-последствия теракта на Каховской ГЭС
Привычные и давно забытые: на Украине фиксируют заболевания-последствия теракта на Каховской ГЭС - 10.08.2023 Украина.ру
Привычные и давно забытые: на Украине фиксируют заболевания-последствия теракта на Каховской ГЭС
На Украине массово распространяются вирусные заболевания, врачи винят в этом питьевую воду, однако власти оперативно "разоблачают" эту информацию. Сообщения об этом фиксируются в социальных сетях
2023-08-10T12:17
2023-08-10T12:17
новости
новости украины
заболевания
вода
каховская гэс
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Так, в Киеве из водопроводных кранов сейчас течет грязная вода с маслянистыми следами и включениями, похожими на плесень. А на Западной Украине участились случаи младенческой смертности, которые медики также связывают с качеством питьевой воды. В Одесской области - массовый мор рыбы.В Харьковской области, продолжили авторы поста, и вовсе катастрофическая ситуация. По информации канала, с начала августа в местные больницы привезли почти тысячу человек с "гепатитом А".Сообщается, что среди госпитализированных много мобилизованных солдат 103-й ТРО, переброшенных в регион из Львовской области. У медиков две версии их инфицирования - употребление в пищу сырой воды из местного водопровода и перенос возбудителей с захоронений, организованных с нарушением санитарных правил."Государственные СМИ и органы государственной власти в основе своей никак не комментируют происходящее. Все публикации про эпидемии и заражения оперативно "разоблачаются" СНБО Украины и лично господином [Алексеем] Даниловым, однако правды украинскому населению никто не говорит и в ближайшие месяцы не скажет..." - резюмирует "Фреш".В июне профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин заявил, что катастрофа на Каховской ГЭС, возможно, самая серьезная в Европе в этом веке."Ил, грязь идут вниз по течению. Все это будет осаждаться в устье Днепра. Разрушения Каховской ГЭС может повлиять на близлежащую акваторию Черного моря, которая находится вблизи устья Днепра. Мы помним, что были эпидемии холеры и другие инфекционные заболевания. Не исключено, что эти микробы могут попасть в воду", - сказал Малинин.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
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новости, новости украины, заболевания, вода, каховская гэс
Новости, Новости Украины, заболевания, вода, Каховская ГЭС

Привычные и давно забытые: на Украине фиксируют заболевания-последствия теракта на Каховской ГЭС

12:17 10.08.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости
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На Украине массово распространяются вирусные заболевания, врачи винят в этом питьевую воду, однако власти оперативно "разоблачают" эту информацию. Сообщения об этом фиксируются в социальных сетях
Так, в Киеве из водопроводных кранов сейчас течет грязная вода с маслянистыми следами и включениями, похожими на плесень. А на Западной Украине участились случаи младенческой смертности, которые медики также связывают с качеством питьевой воды. В Одесской области - массовый мор рыбы.

"В Черкасской области пытаются остановить эпидемию кори, вспомнив про прививки. Однако по информации местных врачей вкалывать планируют не старые советские вакцины, используемые до сих пор в России, а непонятные китайско-американские препараты, не прошедшие должного испытания", - говорится в публикации телеграм-канала "Укропский фреш".

Учение по предотвращению распространения холеры в аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
28 июня, 04:27
Эффект бумеранга. Грозит ли Украине вспышка холеры после подрыва Каховской дамбыПоследнее время власти Украины выдают противоречивую информацию о последствиях подрыва дамбы Каховской ГЭС, в частности об эпидемиологической ситуации. Затопление обширных территорий, включая выгребные ямы, канализационные коллекторы, кладбища обычно ведет к тому, что в водах оказываются возбудители различных заболеваний.
В Харьковской области, продолжили авторы поста, и вовсе катастрофическая ситуация. По информации канала, с начала августа в местные больницы привезли почти тысячу человек с "гепатитом А".
Сообщается, что среди госпитализированных много мобилизованных солдат 103-й ТРО, переброшенных в регион из Львовской области. У медиков две версии их инфицирования - употребление в пищу сырой воды из местного водопровода и перенос возбудителей с захоронений, организованных с нарушением санитарных правил.
"Государственные СМИ и органы государственной власти в основе своей никак не комментируют происходящее. Все публикации про эпидемии и заражения оперативно "разоблачаются" СНБО Украины и лично господином [Алексеем] Даниловым, однако правды украинскому населению никто не говорит и в ближайшие месяцы не скажет..." - резюмирует "Фреш".
В июне профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин заявил, что катастрофа на Каховской ГЭС, возможно, самая серьезная в Европе в этом веке.
"Ил, грязь идут вниз по течению. Все это будет осаждаться в устье Днепра. Разрушения Каховской ГЭС может повлиять на близлежащую акваторию Черного моря, которая находится вблизи устья Днепра. Мы помним, что были эпидемии холеры и другие инфекционные заболевания. Не исключено, что эти микробы могут попасть в воду", - сказал Малинин.
- РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 08:38
"Эпидемия холеры и многое другое": эксперты оценили, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на Черное мореИз-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Черное море попадут загрязняющие вещества и бактерии. Такое заключение сделали российские ученые, занимающиеся вопросами водных проблем. Их слова 9 июня процитировало издание РБК
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
 
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