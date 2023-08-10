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Привычные и давно забытые: на Украине фиксируют заболевания-последствия теракта на Каховской ГЭС

Привычные и давно забытые: на Украине фиксируют заболевания-последствия теракта на Каховской ГЭС - 10.08.2023 Украина.ру

Привычные и давно забытые: на Украине фиксируют заболевания-последствия теракта на Каховской ГЭС

На Украине массово распространяются вирусные заболевания, врачи винят в этом питьевую воду, однако власти оперативно "разоблачают" эту информацию. Сообщения об этом фиксируются в социальных сетях

2023-08-10T12:17

2023-08-10T12:17

2023-08-10T12:17

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Так, в Киеве из водопроводных кранов сейчас течет грязная вода с маслянистыми следами и включениями, похожими на плесень. А на Западной Украине участились случаи младенческой смертности, которые медики также связывают с качеством питьевой воды. В Одесской области - массовый мор рыбы.В Харьковской области, продолжили авторы поста, и вовсе катастрофическая ситуация. По информации канала, с начала августа в местные больницы привезли почти тысячу человек с "гепатитом А".Сообщается, что среди госпитализированных много мобилизованных солдат 103-й ТРО, переброшенных в регион из Львовской области. У медиков две версии их инфицирования - употребление в пищу сырой воды из местного водопровода и перенос возбудителей с захоронений, организованных с нарушением санитарных правил."Государственные СМИ и органы государственной власти в основе своей никак не комментируют происходящее. Все публикации про эпидемии и заражения оперативно "разоблачаются" СНБО Украины и лично господином [Алексеем] Даниловым, однако правды украинскому населению никто не говорит и в ближайшие месяцы не скажет..." - резюмирует "Фреш".В июне профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин заявил, что катастрофа на Каховской ГЭС, возможно, самая серьезная в Европе в этом веке."Ил, грязь идут вниз по течению. Все это будет осаждаться в устье Днепра. Разрушения Каховской ГЭС может повлиять на близлежащую акваторию Черного моря, которая находится вблизи устья Днепра. Мы помним, что были эпидемии холеры и другие инфекционные заболевания. Не исключено, что эти микробы могут попасть в воду", - сказал Малинин.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.

https://ukraina.ru/20230628/1047617239.html

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