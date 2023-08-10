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Вторая балканская: как Болгария не послушала Россию и потеряла четверть своей территории

Вторая балканская: как Болгария не послушала Россию и потеряла четверть своей территории - 10.08.2023 Украина.ру

Вторая балканская: как Болгария не послушала Россию и потеряла четверть своей территории

Балканские войны не то, чтобы обойдены вниманием историков, но их предпосылки, ход и итоги оказались в тени грандиозных событий, которые развернулись через год после подведения итогов второй Балканской. А ведь Первая Мировая началась именно с Балкан и именно там были опробованы некоторые из систем вооружения, определивших характер Второй Мировой

2023-08-10T18:00

2023-08-10T18:00

2023-08-10T18:00

история

история

балканы

болгария

сербия

османская империя

греция

первая мировая война

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10 августа 1913 года был подписан Бухарестский мирный договор, завершивший Вторую Балканскую войну. Её, вопреки увещеваниям России, начала Болгария, которая в результате потеряла значительные территории.Для Российской империи балкано-черноморский регион являлся приоритетным направлением внешней политики ещё с конца XVIII века. С одной стороны, Россия стремилась установить контроль над Константинополем и черноморскими проливами, что автоматически обеспечивало ей выход в тёплые моря. С другой стороны, она позиционировала себя как покровительницу христианских народов Османской империи, и этот миссионерский посыл наполнял внешнюю политику Петербурга особым мистическим смыслом.Антагонистом России на Ближнем и Среднем Востоке выступала Великобритания, краеугольным камнем внешней политики которой являлось обеспечение безопасности её империи в Азии. Этот внешнеполитический императив требовал контроля над коммуникациями в Восточном Средиземноморье, а Балканы были подступом к этому важному для Лондона геополитическому пространству.Интересы двух других великих европейских держав – Франции и Германии – на Балканах носили преимущественно экономический характер, хотя на рубеже XIX-XX веков Берлин активно наращивал своё политическое влияние в Османской империи.Однако внешняя политика ни одного из упомянутых государств не была в той мере зациклена на Балканах, как в случае Австро-Венгрии, считавшей этот регион своим "задним двором". Для неё гегемония на Балканах была сопряжена с поддержанием своего великодержавного статуса, и Вена болезненно относилась к изменению расстановки сил в регионе, и прежде всего к усилению местных игроков – малых балканских стран.Поэтому утверждения о том, что провозглашение (вопреки решениям Берлинского конгресса) независимости Болгарии 22 сентября 1908 года было согласовано с Австро-Венгрией, выглядят натянутыми. Скорее провозгласивший себя царём Болгарии Фердинанд Саксен-Кобург-Готский, до того князь Болгарский и генерал-губернатор турецкой автономной Восточной Румелии, воспользовался сумятицей в Османской империи и подготовкой Вены к аннексии Боснии и Герцеговины. Кроме того, поддержка Болгарии со стороны России также сыграла свою роль.После неудачной для Османской империи итало-турецкой войны 1911-12 годов в балканских странах осознали необходимость в совместных действиях, чтобы противостоять туркам. Это осознание не без давления со стороны российской дипломатии привело к подписанию 13 мая 1912 года договора о союзе между Сербией и Болгарией, сопровождавшегося военной конвенцией и секретным соглашением о разделе балканских владений Турции.Греция, не желая быть оставленной вне возможного союза против Османской империи, начала переговоры с Болгарией, которые привели к подписанию греко-болгарского договора 16 мая 1912 года. А в августе того же года между Болгарией и Черногорией была достигнута договорённость о совместных действиях против турок.Таким образом, на Балканах была создана сеть альянсов, направленных против Османской империи и, фактически, против Австрии. Они получили название Балканского союза, на который Россия имела ощутимое влияние.Россия в первую очередь рассчитывала на то, что Балканский союз начнёт противостояние с её соперником в Центральной Европе – Австро-Венгрией. Однако страны-члены союза не были в этом заинтересованы и начали противостояние с Турцией, которая на протяжении столетий оккупировала Балканы.8 октября 1912 года, когда русский министр иностранных дел Сергей Сазонов находился в Берлине, делая заявления об "обеспечении мира на Балканах", официальный представитель Черногории Пламенац сообщил турецкому министру иностранных дел, что Черногория объявляет войну Порте. 18 октября 1912 года войну Турции объявили Сербия и Болгария, на следующий день – Греция. Началась война, получившая название Первой Балканской.К началу ноября турки потеряли большую часть своих европейских владений. Правда, признали они это только 30 мая 1913 года, когда был подписан Лондонский мирный договор, завершивший Первую Балканскую войну.Однако страны Балканского союза должны были сами, без иностранного посредничества, поделить завоёванные территории, что оказалось невозможным. Ни один из победителей в Первой Балканской войне не был удовлетворён в полной мере её результатом.Сербия не получила доступа к Адриатике из-за провозглашения 28 ноября 1912 года нового государства – Албании. Черногория вынуждена была оставить ранее занятый город Шкодер. Греция не присоединила к себе Фракию. Но главное – Болгария была недовольна претензиями сербов на всю Македонию, хотя по сербско-болгарскому договору от 13 мая 1912 года она должна была быть поделена между двумя странами.Серьёзные споры также возникли между Болгарией и Грецией. Афины не смогли получить Северный Эпир, который остался в составе Албании. Поэтому греки хотели вознаградить себя за счёт Южной Македонии и Западной Фракии, имея для этого исторические основания. Естественно, это подрывало интересы Болгарии. Кроме того, греки и болгары не могли поделить Салоники.Так что ещё осенью 1912 года начались стычки между союзниками по Балканскому союзу. Хотя Сербия и Греция ещё продолжали вместе с Болгарией воевать против Турции, они начали переговоры по поводу ограничения аппетитов Софии. Белград и Афины имели много общих интересов, в первую очередь – хотели разделить между собой Албанию и Македонию.Русское правительство пыталось сохранить Балканский союз, но тщетно. Местные амбиции и свары вышли на первое место, чем немедленно воспользовался Тройственный союз.Берлин и Вена использовали в своих интересах великодержавные устремления верхушки и интеллигенции в первую очередь Болгарии, но также Греции и Сербии. Белград германцы склоняли к войне с Болгарией и даже Грецией, чтобы забрать Салоники и выйти к Эгейскому морю, а Софии предлагали аннексировать всю Македонию.Потому неудивительно, что уже через день после заключения Лондонского мира, 1 июня 1913 года, был оформлен греко-сербский союз. Соглашение предусматривало раздел Македонии между Сербией и Грецией, установление между государствами общей границы. Был подписан и секретный протокол о разделе Албании на сферы влияния Сербии и Греции. К союзу присоединилась Румыния, которая хотела под шумок отнять у Болгарии Добруджу, кроме того, Сербию поддерживала Черногория.Русская дипломатия побуждала Грецию и Сербию умерить свои аппетиты, а Болгарию – проявить уступчивость. Но Вена подталкивала Софию к войне, обещая гарантии территориальной целостности, денежный заём и даже организацию в Албании бандформирований, чтобы те атаковали сербов с тыла.Болгарские власти в этой ситуации начали давление на Россию, чтобы та заняла антисербскую позицию, но на это Петербург не пошёл. В России понимали, что Сербия – её единственный надёжный союзник на Балканах. Россия предлагала арбитраж в рамках упомянутого сербско-болгарского договора. Император Николай II обратился к главам Сербии и Болгарии с личным посланием, где предупредил, что в случае братоубийственной войны, Петербург сохранит за собой свободу действий, но София и Белград лишь жаловались друг на друга.Хотя в конце июня 1913 года обе стороны уже стянули войска к границе, но в Петербурге 28 июня всё же начались сербско-болгарские переговоры при посредничестве России. Однако в Болгарии взяла верх "военная партия" во главе с царём Фердинандом и генералом Савовым, и 29 июня 1913 года болгарские войска без объявления войны перешли в наступление на Сербию и Грецию. В ответ 30 июня Греция, Сербия и Черногория объявили войну Болгарии.Уже 2 июля 1913 года сербские и греческие войска перешли в контрнаступление. Болгарское руководство явно переоценило свои силы, недооценило противника и плохо подготовилось к войне. Также выяснился полный провал оценки со стороны Софии военно-политической ситуации на Балканах. Болгарское руководство рассчитывало, что Вена и Берлин удержат Румынию от вступления в войну, при этом сама Австро-Венгрия атакует Сербию. Но ни одна из этих надежд не оправдалась.5 июля германский кайзер Вильгельм II предостерёг Австро-Венгрию от вмешательства в войну, Италия также энергично поддержала эту позицию. Габсбургам пришлось уступить. Видя, что болгарская армия терпит поражение 10 июля 450-тысячная армия Румынии спокойно пошла на Варну и Софию.Ещё одним большим просчётом Софии стала позиция Османской империи, которая решила воспользоваться катастрофическим положением Болгарии. Турция выставила 250-тысячную армию, которая 12 июля пересекла реку Марицу и без особых проблем захватила Восточную Фракию. 23 июля турки заняли Адрианополь (Эдирне), а на следующий день турецкие войска пересекли старую болгарскую границу 1912 года.29 июля 1913 года София, поняв безвыходность ситуации и перед угрозой военной катастрофы, пошла на мирные переговоры. При посредничестве России 31 июля было подписано перемирие между Болгарией и Румынией, а 10 августа в Бухаресте был заключён мирный договор, положивший конец Второй Балканской войне.По нему Сербия получила не только "спорную", но и почти всю "болгарскую" зону в Македонии, Греция – южную Македонию с Салониками и часть западной Фракии, часть восточной Фракии с Адрианополем вернулась к Турции, а Румыния приобрела южную Добруджу. Таким образом, Болгария потеряла не только большую часть своих завоеваний в Первой Балканской войне, но и некоторые давние свои земли."Бухарестский мир" ознаменовал новую расстановку сил на Балканах. Вместо единого Балканского союза под эгидой России теперь появились две группировки: Сербия, Греция и Румыния, с одной стороны, и Болгария, вскоре завязавшая переговоры с Турцией, – с другой. Сам факт распада балканского блока был чрезвычайно выгоден для Германии и Австрии, хотя этот выигрыш был умалён отходом Румынии в лагерь Антанты."Бухарестский мир" также имел далеко идущие косвенные последствия, став одним из шагов к Первой мировой войне, в которой, к примеру, реваншистская Болгария встала на сторону Австро-Венгрии и Германии. Согласно легенде, после подписания договора болгарский царь Фердинанд произнёс фразу "Ma vengeance sera terrible" ("Моя месть будет ужасна").В свою очередь, Австро-Венгрия опасалась возникновения на своих границах сильного сербского государства, которое после поражения Болгарии и Турции в Балканских войнах могло стать сильнейшей державой на Балканах. Ведь Сербия крайне радикализировалась, победы сразу в двух войнах (причём во второй без поддержки России) вызвали национальный подъём. Белград заявлял претензии как на Албанию, так и на австро-венгерские земли, населённые сербами – Воеводину и Боснию и Герцеговину (БиГ).Именно в столице БиГ, Сараево, серб Гаврила Принцип из созданной сербской контрразведкой организации "Млада Босна", убил наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда. Это и стало формальной причиной Первой мировой войны.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

история, балканы, болгария, сербия, османская империя, греция, первая мировая война