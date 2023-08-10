https://ukraina.ru/20230810/1048601135.html

Появился третий: в сеть попали снимки Кулебы с его новой возлюбленной

Появился третий: в сеть попали снимки Кулебы с его новой возлюбленной - 10.08.2023 Украина.ру

Появился третий: в сеть попали снимки Кулебы с его новой возлюбленной

Украинский фотограф Юлия Елинецкая опубликовала снимки с романтической фотосессии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его новой возлюбленной, пиарщицы Светланы Павелецкой. Соответствующий пост фотограф разместила в своих соцсетях 9 августа

2023-08-10T10:51

2023-08-10T10:51

2023-08-10T10:51

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"В новой семье у Кулебяки появился третий, ну логично. И даже логично, что бульдог французский. Их "друг" Макрон одобрит", "Он на собаку двоих детей променял, я сейчас все правильно понимаю?", "Нормально у них дома. Явно не все отдали на благо фронта", - отреагировали пользователи.Светлана Павелецкая - совладелица издательства "Книголав", бывший маркетинговый директор "1+1 медиа". Ранее была замужем за украинским бизнесменом Валерием Павелецким, в 2013 году у пары родился сын.О романе с Кулебой женщина сообщила в апреле 2023 года, когда он еще состоял в официальном браке с основателем общественной организации "Город-сад" и депутатом Киевсовета от "Слуги народа" Евгением Кулебой. У пары двое сыновей, сейчас им 12 и 16 лет.Сам министр подтвердил роман с Павелецкой позже, отметив, что живут они вместе с апреля 2022 года, а его пути с женой разошлись, оставив только "общий знаменатель" в виде детей.

https://ukraina.ru/20230810/1048600085.html

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