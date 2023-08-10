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Появился третий: в сеть попали снимки Кулебы с его новой возлюбленной
Появился третий: в сеть попали снимки Кулебы с его новой возлюбленной - 10.08.2023 Украина.ру
Появился третий: в сеть попали снимки Кулебы с его новой возлюбленной
Украинский фотограф Юлия Елинецкая опубликовала снимки с романтической фотосессии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его новой возлюбленной, пиарщицы Светланы Павелецкой. Соответствующий пост фотограф разместила в своих соцсетях 9 августа
2023-08-10T10:51
2023-08-10T10:51
2023-08-10T10:51
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"В новой семье у Кулебяки появился третий, ну логично. И даже логично, что бульдог французский. Их "друг" Макрон одобрит", "Он на собаку двоих детей променял, я сейчас все правильно понимаю?", "Нормально у них дома. Явно не все отдали на благо фронта", - отреагировали пользователи.Светлана Павелецкая - совладелица издательства "Книголав", бывший маркетинговый директор "1+1 медиа". Ранее была замужем за украинским бизнесменом Валерием Павелецким, в 2013 году у пары родился сын.О романе с Кулебой женщина сообщила в апреле 2023 года, когда он еще состоял в официальном браке с основателем общественной организации "Город-сад" и депутатом Киевсовета от "Слуги народа" Евгением Кулебой. У пары двое сыновей, сейчас им 12 и 16 лет.Сам министр подтвердил роман с Павелецкой позже, отметив, что живут они вместе с апреля 2022 года, а его пути с женой разошлись, оставив только "общий знаменатель" в виде детей.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, дмитрий кулеба, снимки, возлюбленные
Появился третий: в сеть попали снимки Кулебы с его новой возлюбленной
Украинский фотограф Юлия Елинецкая опубликовала снимки с романтической фотосессии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его новой возлюбленной, пиарщицы Светланы Павелецкой. Соответствующий пост фотограф разместила в своих соцсетях 9 августа
"Я к вам с историей о любви. Света, Дима и Марик", – подписала снимки фотограф, отметив, что сделаны они были у пары дома и в позировании также участвовал французский бульдог.
"В новой семье у Кулебяки появился третий, ну логично. И даже логично, что бульдог французский. Их "друг" Макрон одобрит", "Он на собаку двоих детей променял, я сейчас все правильно понимаю?", "Нормально у них дома. Явно не все отдали на благо фронта", - отреагировали пользователи.
Светлана Павелецкая - совладелица издательства "Книголав", бывший маркетинговый директор "1+1 медиа". Ранее была замужем за украинским бизнесменом Валерием Павелецким, в 2013 году у пары родился сын.
О романе с Кулебой женщина сообщила в апреле 2023 года, когда он еще состоял в официальном браке с основателем общественной организации "Город-сад" и депутатом Киевсовета от "Слуги народа" Евгением Кулебой. У пары двое сыновей, сейчас им 12 и 16 лет.
Сам министр подтвердил роман с Павелецкой позже, отметив, что живут они вместе с апреля 2022 года, а его пути с женой разошлись, оставив только "общий знаменатель" в виде детей.