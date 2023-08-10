Появился третий: в сеть попали снимки Кулебы с его новой возлюбленной - 10.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230810/1048601135.html
Появился третий: в сеть попали снимки Кулебы с его новой возлюбленной
Появился третий: в сеть попали снимки Кулебы с его новой возлюбленной - 10.08.2023 Украина.ру
Появился третий: в сеть попали снимки Кулебы с его новой возлюбленной
Украинский фотограф Юлия Елинецкая опубликовала снимки с романтической фотосессии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его новой возлюбленной, пиарщицы Светланы Павелецкой. Соответствующий пост фотограф разместила в своих соцсетях 9 августа
2023-08-10T10:51
2023-08-10T10:51
новости
новости украины
дмитрий кулеба
снимки
возлюбленные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102876/99/1028769914_0:0:854:480_1920x0_80_0_0_d23b2caeb31e085908a531b3f8cdb7ab.jpg
"В новой семье у Кулебяки появился третий, ну логично. И даже логично, что бульдог французский. Их "друг" Макрон одобрит", "Он на собаку двоих детей променял, я сейчас все правильно понимаю?", "Нормально у них дома. Явно не все отдали на благо фронта", - отреагировали пользователи.Светлана Павелецкая - совладелица издательства "Книголав", бывший маркетинговый директор "1+1 медиа". Ранее была замужем за украинским бизнесменом Валерием Павелецким, в 2013 году у пары родился сын.О романе с Кулебой женщина сообщила в апреле 2023 года, когда он еще состоял в официальном браке с основателем общественной организации "Город-сад" и депутатом Киевсовета от "Слуги народа" Евгением Кулебой. У пары двое сыновей, сейчас им 12 и 16 лет.Сам министр подтвердил роман с Павелецкой позже, отметив, что живут они вместе с апреля 2022 года, а его пути с женой разошлись, оставив только "общий знаменатель" в виде детей.
https://ukraina.ru/20230810/1048600085.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102876/99/1028769914_0:0:854:642_1920x0_80_0_0_37a24ea3818e7018d2206daad3df9fdf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, дмитрий кулеба, снимки, возлюбленные
Новости, Новости Украины, Дмитрий Кулеба, снимки, возлюбленные

Появился третий: в сеть попали снимки Кулебы с его новой возлюбленной

10:51 10.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Читать в
Украинский фотограф Юлия Елинецкая опубликовала снимки с романтической фотосессии министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его новой возлюбленной, пиарщицы Светланы Павелецкой. Соответствующий пост фотограф разместила в своих соцсетях 9 августа

"Я к вам с историей о любви. Света, Дима и Марик", – подписала снимки фотограф, отметив, что сделаны они были у пары дома и в позировании также участвовал французский бульдог.

© Юлия Елинецкая/Соцсети
© Юлия Елинецкая/Соцсети
"В новой семье у Кулебяки появился третий, ну логично. И даже логично, что бульдог французский. Их "друг" Макрон одобрит", "Он на собаку двоих детей променял, я сейчас все правильно понимаю?", "Нормально у них дома. Явно не все отдали на благо фронта", - отреагировали пользователи.
Светлана Павелецкая - совладелица издательства "Книголав", бывший маркетинговый директор "1+1 медиа". Ранее была замужем за украинским бизнесменом Валерием Павелецким, в 2013 году у пары родился сын.
О романе с Кулебой женщина сообщила в апреле 2023 года, когда он еще состоял в официальном браке с основателем общественной организации "Город-сад" и депутатом Киевсовета от "Слуги народа" Евгением Кулебой. У пары двое сыновей, сейчас им 12 и 16 лет.
Сам министр подтвердил роман с Павелецкой позже, отметив, что живут они вместе с апреля 2022 года, а его пути с женой разошлись, оставив только "общий знаменатель" в виде детей.
Виталий Гогунский - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
10:24
Родился на Украине, поддержал СВО: звезду сериала "Универ" не пустили в ГрузиюВласти Грузии не пустили в страну российского актера Виталия Гогунского по политическим причинам. Об этом заявил директор артиста Табриз Шахиди 10 августа Телеграм-каналу Mash.
 
НовостиНовости УкраиныДмитрий Кулебаснимкивозлюбленные
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03Над входом в нацистский концлагерь Терезин в Чехии вывесили украинский флаг
13:02Суд над Дубинским, коридор для судов, обстрел. Главное на Украине на 13:00 10 августа
12:49"Поступила умно": продюсер рассказал, куда пропала Ротару
12:36Украина объявила новые временные маршруты движения гражданских судов в Черном море
12:29Не было денег на дорогу: суд наказал не доехавшего до военкомата украинца
12:19На Украине решили наказать алкогольную компанию Bacardi за экспорт в Россию
12:17Привычные и давно забытые: на Украине фиксируют заболевания-последствия теракта на Каховской ГЭС
12:06Балицкий дал совет пророссийски настроенным гражданам, живущим под контролем Украины
12:04Киевские городские власти предусмотрели пятнадцать сценариев в случае блэкаута
11:31"Живу интересами народа": Балицкий рассказал о множестве покушений на его жизнь
11:17Музей истории Украины планирует убрать все символы, напоминающие об общем с Россией прошлом
10:51Появился третий: в сеть попали снимки Кулебы с его новой возлюбленной
10:30Житель Самарской области передавал Киеву данные об эшелонах с военной техникой
10:24Родился на Украине, поддержал СВО: звезду сериала "Универ" не пустили в Грузию
10:22Украинца-инвалида, которого кормят с ложки и водят в туалет, признали годным к службе в ВСУ
10:20"Высадка вражеского десанта": украинские военные выступили против открытия пляжей в Одессе
10:06Четверо львовян погибли в подвале. В их смерти обвиняют картофель
10:04CNN: Украина отчиталась перед США о применении кассетных бомб
10:02Американец пригрозил убить Байдена и был застрелен
09:41Атака беспилотников, броневики из Канады, новые деньги. Главное на Украине на утро 10 августа
Лента новостейМолния