Родился на Украине, поддержал СВО: звезду сериала "Универ" не пустили в Грузию - 10.08.2023 Украина.ру
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Родился на Украине, поддержал СВО: звезду сериала "Универ" не пустили в Грузию
Родился на Украине, поддержал СВО: звезду сериала "Универ" не пустили в Грузию - 10.08.2023 Украина.ру
Родился на Украине, поддержал СВО: звезду сериала "Универ" не пустили в Грузию
Власти Грузии не пустили в страну российского актера Виталия Гогунского по политическим причинам. Об этом заявил директор артиста Табриз Шахиди 10 августа Телеграм-каналу Mash.
2023-08-10T10:24
2023-08-10T10:24
новости
грузия
актеры
запрет
украина
россия
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Власти Грузии не пустили в страну российского актера Виталия Гогунского по политическим причинам. Об этом заявил директор артиста Табриз Шахиди 10 августа телеграм-каналу Mash.Актера, ставшего известным по роли Кузи в сериале "Универ", в аэропорту Тбилиси завели в самолет в сопровождении пограничного конвоя. Гогунский, который в Грузию приехал на съемки, даже не успел выйти в город, сообщил Телеграм-канал.Гогунский родился в городе Кременчуг в Полтавской области Украины. Он высказывался в поддержку СВО и неоднократно был в зоне специальной военной операции с концертами.
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новости, грузия, актеры, запрет, украина, россия
Новости, Грузия, актеры, запрет, Украина, Россия

Родился на Украине, поддержал СВО: звезду сериала "Универ" не пустили в Грузию

10:24 10.08.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиталий Гогунский
Виталий Гогунский - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Власти Грузии не пустили в страну российского актера Виталия Гогунского по политическим причинам. Об этом заявил директор артиста Табриз Шахиди 10 августа Телеграм-каналу Mash.
Власти Грузии не пустили в страну российского актера Виталия Гогунского по политическим причинам. Об этом заявил директор артиста Табриз Шахиди 10 августа телеграм-каналу Mash.
Актера, ставшего известным по роли Кузи в сериале "Универ", в аэропорту Тбилиси завели в самолет в сопровождении пограничного конвоя. Гогунский, который в Грузию приехал на съемки, даже не успел выйти в город, сообщил Телеграм-канал.
Гогунский родился в городе Кременчуг в Полтавской области Украины. Он высказывался в поддержку СВО и неоднократно был в зоне специальной военной операции с концертами.
Президентские выборы в Грузии
1 августа, 14:44
Кобахидзе обвинил грузинских журналистов в провокациях по отношению к российским туристам Председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе 1 августа раскритиковал местные СМИ за провокационные вопросы российским туристам, передает грузинский телеканал mtavari.tv
 
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