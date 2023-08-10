Родился на Украине, поддержал СВО: звезду сериала "Универ" не пустили в Грузию
Власти Грузии не пустили в страну российского актера Виталия Гогунского по политическим причинам. Об этом заявил директор артиста Табриз Шахиди 10 августа Телеграм-каналу Mash.
Власти Грузии не пустили в страну российского актера Виталия Гогунского по политическим причинам. Об этом заявил директор артиста Табриз Шахиди 10 августа телеграм-каналу Mash.
Актера, ставшего известным по роли Кузи в сериале "Универ", в аэропорту Тбилиси завели в самолет в сопровождении пограничного конвоя. Гогунский, который в Грузию приехал на съемки, даже не успел выйти в город, сообщил Телеграм-канал.
Гогунский родился в городе Кременчуг в Полтавской области Украины. Он высказывался в поддержку СВО и неоднократно был в зоне специальной военной операции с концертами.
1 августа, 14:44Кобахидзе обвинил грузинских журналистов в провокациях по отношению к российским туристам Председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе 1 августа раскритиковал местные СМИ за провокационные вопросы российским туристам, передает грузинский телеканал mtavari.tv