https://ukraina.ru/20230810/1048600085.html

Родился на Украине, поддержал СВО: звезду сериала "Универ" не пустили в Грузию

Родился на Украине, поддержал СВО: звезду сериала "Универ" не пустили в Грузию - 10.08.2023 Украина.ру

Родился на Украине, поддержал СВО: звезду сериала "Универ" не пустили в Грузию

Власти Грузии не пустили в страну российского актера Виталия Гогунского по политическим причинам. Об этом заявил директор артиста Табриз Шахиди 10 августа Телеграм-каналу Mash.

2023-08-10T10:24

2023-08-10T10:24

2023-08-10T10:24

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Власти Грузии не пустили в страну российского актера Виталия Гогунского по политическим причинам. Об этом заявил директор артиста Табриз Шахиди 10 августа телеграм-каналу Mash.Актера, ставшего известным по роли Кузи в сериале "Универ", в аэропорту Тбилиси завели в самолет в сопровождении пограничного конвоя. Гогунский, который в Грузию приехал на съемки, даже не успел выйти в город, сообщил Телеграм-канал.Гогунский родился в городе Кременчуг в Полтавской области Украины. Он высказывался в поддержку СВО и неоднократно был в зоне специальной военной операции с концертами.

https://ukraina.ru/20230801/1048402603.html

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новости, грузия, актеры, запрет, украина, россия