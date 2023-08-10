Четверо львовян погибли в подвале. В их смерти обвиняют картофель - 10.08.2023 Украина.ру
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Четверо львовян погибли в подвале. В их смерти обвиняют картофель
Четверо львовян погибли в подвале. В их смерти обвиняют картофель - 10.08.2023 Украина.ру
Четверо львовян погибли в подвале. В их смерти обвиняют картофель
Во Львовской области погибли четыре человека, их тела нашли в подвале одного из жилых домов. Об этом 10 августа сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
2023-08-10T10:06
2023-08-10T10:06
новости
новости украины
львовская область
картофель
погибшие
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"Люди зашли в подвальное помещение дома, где хранился картофель и, вероятно, потеряли сознание из-за вдыхания опасных газов. Такая высокая концентрация газов могла возникнуть из-за процесса гниения картофеля. При разложении органических материалов, таких как картофель, возникают различные химические реакции, которые могут выделять опасные газы", - пояснили в ведомстве.Известно, что погибли одна женщина и трое мужчин.Смерти в подвалах и кессонах, где люди обычно хранят овощи случаются каждый год. Эксперты отмечают, что чаще всего это происходит летом, когда люди чистят хранилище от прошлогоднего урожая, подготавливая помещение под новый.Спасатели предлагают соблюдать несколько простых правил, которые могут спасти жизнь при этой работе:- подвал или кессон нужно предварительно хорошо проветрить,- в течение года следить за тем, чтобы там не скапливались гнилые овощи, - прежде чем, приступать к работе, стоит зажечь спичку. Если она погасла, значит кислорода в хранилище нет и его нужно незамедлительно покинуть.
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новости, новости украины, львовская область, картофель, погибшие
Новости, Новости Украины, Львовская область, картофель, погибшие

Четверо львовян погибли в подвале. В их смерти обвиняют картофель

10:06 10.08.2023
 
© Klymenko Time
© Klymenko Time
Читать в
Во Львовской области погибли четыре человека, их тела нашли в подвале одного из жилых домов. Об этом 10 августа сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
"Люди зашли в подвальное помещение дома, где хранился картофель и, вероятно, потеряли сознание из-за вдыхания опасных газов. Такая высокая концентрация газов могла возникнуть из-за процесса гниения картофеля. При разложении органических материалов, таких как картофель, возникают различные химические реакции, которые могут выделять опасные газы", - пояснили в ведомстве.
Известно, что погибли одна женщина и трое мужчин.
Смерти в подвалах и кессонах, где люди обычно хранят овощи случаются каждый год. Эксперты отмечают, что чаще всего это происходит летом, когда люди чистят хранилище от прошлогоднего урожая, подготавливая помещение под новый.
Спасатели предлагают соблюдать несколько простых правил, которые могут спасти жизнь при этой работе:
- подвал или кессон нужно предварительно хорошо проветрить,
- в течение года следить за тем, чтобы там не скапливались гнилые овощи,
- прежде чем, приступать к работе, стоит зажечь спичку. Если она погасла, значит кислорода в хранилище нет и его нужно незамедлительно покинуть.
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