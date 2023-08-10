https://ukraina.ru/20230810/1048599105.html

Атака беспилотников, броневики из Канады, новые деньги. Главное на Украине на утро 10 августа

Атака беспилотников, броневики из Канады, новые деньги. Главное на Украине на утро 10 августа - 10.08.2023 Украина.ру

Атака беспилотников, броневики из Канады, новые деньги. Главное на Украине на утро 10 августа

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских беспилотников над регионам России. Канада поставила Украине обещанные бронемашины. Администрация президента США Джо Байдена хочет выделить ещё больше денег для Украины

2023-08-10T09:41

2023-08-10T09:41

2023-08-10T10:29

хроники

эксклюзив

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По данным Минобороны РФ, сегодня ночью над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя были «пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами».«Два БПЛА летящих в направлении города Москвы, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря», — указывалось в сообщении.В результате пострадавших и разрушений не было.Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, сбиты два дрона, которые направлялись в сторону столицы России, были около четырёх часов утра. При этом один из БПЛА был сбит в районе ЦКАД.До этого телеграм-канал Baza так же сообщил о закрытии неба над аэропортом «Внуково».«План "Ковёр" введен в аэропорту Внуково. На данный момент в аэропорту задержано 11 рейсов на вылет и на прилёт. По предварительным данным план был объявлен около 2:30 ночи. Такой план вводится, когда в небе обнаружены неизвестные летающие объекты», — написал телеграм-канал в 04:47.Позже РИА «Новости» сообщило и о том, что ограничения сняты.«По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 02:43 часов были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов были перенаправлены в другие авиагавани. С 5:15 часов ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — отмечалось в ответе агентству пресс-службы аэропорта.Также ограничения вводили и в другой московской воздушной гавани — «Домодедово».«"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения, в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Ограничения действовали с 02:59 до 05:15. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", — сказали в "Домодедово"», — сообщила агентству пресс-служба этого аэропорта.Днём ранее в Энергодаре перехватили украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской атомной электростанции.«Сегодня в небе над Энергодаром был замечен БПЛА украинских формирований который шел в направлении ЗАЭС. Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен. При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным», — рассказали РИА «Новости» 9 августа в российских силовых структурах.Предположительно, целью противника была территория Запорожской АЭС, уточнили в силовых структурах.Броневики из КанадыМинистр обороны Украины Алексей Резников показал новые бронемашины Senator от компании Roshel, которые Украине направила от Канады. Резников поблагодарил своих канадских коллег Аниту Ананд и Билла Блэра, а также народ Канады.«Добро пожаловать в Украину, Senators Roshel! Эти бронемашины помогают прикрывать наши войска при выполнении боевых задач. Они спасут тысячи жизней наших солдат. Потому что, в конце концов, именно люди могут победить в этой войне. Я рад, что наши взгляды на поле боя совпадают с нашими канадскими партнёрами. Спасибо канадскому правительству, Аните Ананд, Биллу Блэру и всему народу Канады», — написал он в своём микроблоге.Резников также выложил видео с канадской техникой.Решение о дополнительных 200 таких бронемашин для Украины объявили еще в январе. Первые восемь бронемашин прибыли на Украину в мае. Передача остальных броневиков, как указывается на сайте правительства Канады, «в процессе».Ранее ряд украинских военных пожаловался на нехватку бронетехники даже у «элитных» подразделений.«"Азов"*. Тут слова излишни, все знают, что это такое. Это как раз та бригада, в которой я не сомневаюсь потому, что это даже не гвардия. Это преторианцы. Так е***ить умеют только эти ребята. Они сейчас по максимуму концентрируются на муштре личного состава и накопления средств. Но и тут вопрос. Неужели подразделение-легенда, защитники Мариуполя, украинская элита, не заслужила себе право получать всё наилучшее? Знаете, у меня бы меньше горела задница, если бы хотя бы в "Азове"* появился танковый батальон "Челленджеров" или те же самые "Брэдли". Или если бы хотя бы им, курва, не нужно было собирать себе на всё силами тыловиков», — писал боец бригады «Рубеж» Национальной гвардии Украины 24 июля.Эта бригада, как и «Азов»*, входит в так называемую «Гвардию наступления», которую используют для прорыва украинской обороны.При этом боец рассказывал о плачевном состоянии в других бригадах, жаловался на отсутствие БМП и на негодность для штурмовых действий МТЛБ и БТР, но выражал надежду на лучшее в связи с назначением нового командующего Национальной гвардией Украины.Ещё больше денегАдминистрация президента США Джо Байдена 10 августа должна обнародовать запрос в конгресс на дополнительное финансирование помощи Украине на фоне завершения очередного бюджетного года, сообщили американскому изданию Politico два информированных собеседника.Кроме Украины, этот запрос будет предусматривать и финансирование Тайваня, а также дополнительные средства на ликвидацию последствий стихийных бедствий.При этом, писало Politico, окончательный перечень запросов окончательно формирует Офис менеджмента и бюджета США при Белом доме, поэтому он может измениться. Источники отказались сообщать изданию конкретные суммы дополнительного финансирования.Также Politico напомнило, что 30 сентября завершается очередной финансовый год в США, а следовательно, и правительственное финансирование некоторых программ.Если к тому времени конгресс не согласует с Белым домом хотя бы временный план расходов, США ждет шатдаун — вынужденное приостановление работы федеральных органов власти. Бюджетный запрос Белого дома должен предотвратить этот сценарий.В то же время, по мнению Politico, принятие такого запроса будет нелёгким: в палате представителей конгресса США преобладают республиканцы. А многие из них против принятия временного финансирования без резкого сокращения расходов. Также ряд американских СМИ не раз критиковал администрацию Байдена за выделение денег Украине. При этом критика ужесточалась, когда становились известны факты разворовывания денег на украинскую армию на самой Украине.* Запрещённая в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20230809/1048593294.html

https://ukraina.ru/20230809/1048583968.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив