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Здание Купянского горсовета разрушилось из-за взрыва

Здание Купянского горсовета разрушилось из-за взрыва - 10.08.2023 Украина.ру

Здание Купянского горсовета разрушилось из-за взрыва

Здание Купянского городского совета было повреждено в результате взрыва в Харьковской области Украины. Об этом 10 августа сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале

2023-08-10T08:50

2023-08-10T08:50

2023-08-10T09:08

купянск

новости

здание

взрыв

удар

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"В полночь (был нанесен - ред.) удар по городу Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждено здание горсовета", - написал Синегубов.Накануне исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона принять решение об эвакуации. Позже Синегубов сообщал, что обязательная эвакуация населения и принудительная эвакуация детей может быть проведена из 53 населенных пунктов Купянского района.В начале недели замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на Купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои.

https://ukraina.ru/20230805/1048499986.html

купянск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

купянск, новости, здание, взрыв, удар