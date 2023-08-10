Здание Купянского горсовета разрушилось из-за взрыва
08:50 10.08.2023 (обновлено: 09:08 10.08.2023)
Здание Купянского городского совета было повреждено в результате взрыва в Харьковской области Украины. Об этом 10 августа сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале
"В полночь (был нанесен - ред.) удар по городу Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждено здание горсовета", - написал Синегубов.
Накануне исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона принять решение об эвакуации.
Позже Синегубов сообщал, что обязательная эвакуация населения и принудительная эвакуация детей может быть проведена из 53 населенных пунктов Купянского района.
В начале недели замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на Купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои.