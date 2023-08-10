Здание Купянского горсовета разрушилось из-за взрыва - 10.08.2023 Украина.ру
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Здание Купянского горсовета разрушилось из-за взрыва
Здание Купянского горсовета разрушилось из-за взрыва - 10.08.2023 Украина.ру
Здание Купянского горсовета разрушилось из-за взрыва
Здание Купянского городского совета было повреждено в результате взрыва в Харьковской области Украины. Об этом 10 августа сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале
2023-08-10T08:50
2023-08-10T09:08
купянск
новости
здание
взрыв
удар
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"В полночь (был нанесен - ред.) удар по городу Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждено здание горсовета", - написал Синегубов.Накануне исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона принять решение об эвакуации. Позже Синегубов сообщал, что обязательная эвакуация населения и принудительная эвакуация детей может быть проведена из 53 населенных пунктов Купянского района.В начале недели замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на Купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои.
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купянск, новости, здание, взрыв, удар
Купянск, Новости, здание, взрыв, удар

Здание Купянского горсовета разрушилось из-за взрыва

08:50 10.08.2023 (обновлено: 09:08 10.08.2023)
 
© Kharkivian (Сергій Петров) / wikimedia.orgКупянский горсовет
Купянский горсовет
© Kharkivian (Сергій Петров) / wikimedia.org
Читать в
Здание Купянского городского совета было повреждено в результате взрыва в Харьковской области Украины. Об этом 10 августа сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале
"В полночь (был нанесен - ред.) удар по городу Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждено здание горсовета", - написал Синегубов.
Накануне исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона принять решение об эвакуации.
Позже Синегубов сообщал, что обязательная эвакуация населения и принудительная эвакуация детей может быть проведена из 53 населенных пунктов Купянского района.
В начале недели замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что на Купянском направлении в районе Харькова на минувшей неделе шли тяжелые бои.
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
5 августа, 14:40
ВС РФ освободили населенный пункт на Купянском направлении - Минобороны РФВС РФ освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ 5 августа
 
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