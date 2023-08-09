https://ukraina.ru/20230809/1048593294.html

Гибель ребенка в Донецке, планы Польши на Западной Украине. Итоги 9 августа

Гибель ребенка в Донецке, планы Польши на Западной Украине. Итоги 9 августа - 09.08.2023 Украина.ру

Гибель ребенка в Донецке, планы Польши на Западной Украине. Итоги 9 августа

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку; мэр украинского города сбежал в Румынию; Шойгу рассказал об угрозах со стороны Польши

2023-08-09T18:33

2023-08-09T18:33

2023-08-09T18:33

эксклюзив

хроники

украина

донецк

ребенок

польша

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101370/97/1013709777_0:691:1960:1794_1920x0_80_0_0_27e4d946634823b77de0b9c871e49710.jpg

Обстрел ДонецкаВ Донецке в результате артиллерийского обстрела погибла четырехлетняя девочка. Во время атаки она находилась в двухэтажном доме, в гостях у своих родственников. Дом уничтожен полностью, по информации врио главы ДНР Дениса Пушилина, под завалом находится одна женщина – соседка погибшей девочки.Разбор завалов продолжается, уточнил Пушилин. Попавший под обстрел дом находился в Петровском районе города.Телеграм-канал "Донбасс решает" опубликовал видео, на котором местная жительница рассказывает о трагедии:"С утра под обстрелами артиллерии противника Киевский, Кировский и Петровский районы столицы ДНР, Горловка. В Киевском районе ранен один человек. К этому времени повреждены шесть жилых домов в Донецке и Горловке. Кроме того, в Горловке повреждена школа", - также написал в своем телеграм-канале врио главаы республики.В течении дня по Донецку было выпущено 163 боеприпаса, в том числе – кассетного типа.Опубликован комментарий советника врио главы Донецкой Народной Республики по правам ребенка Элеоноры Федоренко:Студент Академии художеств имени Ильи Репина в Санкт-Петербурге Сурен Харазян создал статую "Детям – жертвам войны в Донбассе". Монумент планируют установить в Енакиево, ДНР. Гипсовая фигура, ставшая выпускной работой Харазяна, будет отлита в бронзе, сообщает ЛенТв.Угрозы от Польши и ФинляндииПольша планирует создать польско-украинское соединение якобы для безопасности, а по сути – для оккупации Западной Украины, заявил на заседании Коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу.Также он сказал:– В Финляндии вероятно размещение сил и ударных вооружений НАТО, которые смогут на значительную глубину поражать критически важные объекты северо-западных регионов России;– Польша начала масштабные закупки оружия у США, Британии и Южной Кореи, это несёт риски для России;– Польша стала главным инструментом антироссийской политики США, заявляет о намерении построить "самую мощную армию" в Европе;– Коллегия российского военного ведомства на заседании в среду рассмотрит вопросы создания Московского и Ленинградского военных округов с одновременным усилением группировок на западных границах страны.Польша накапливает вооруженные силы в приграничных с Белоруссией районах под прикрытием легенды об угрозе со стороны ЧВК "Вагнер", рассказал в интервью изданию Украина.ру директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция", доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Шпаковский."Если не отталкиваться от шуток нашего президента [Александра Лукашенко], вряд ли можно говорить, что эти несколько тысяч могут представлять для Польши угрозу. Но если Польша решится на военную авантюру на Западной Украине или на белорусском направлении подготовленные сотрудники группы "Вагнера", как минимум, не будут лишними, а как максимум, примут активное участие в защите интересов Союзного государства", – объяснил он.Также 9 августа замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик в интервью польскому агентству PAP заявил, что Варшава, совместно с Литвой планирует закрыть границу с Белоруссией в случае "дальнейших провокаций со стороны Минска".Закрыть могут даже железнодорожные переезды, уточнил он.Частная военная компания (ЧВК) "Вагнер", по его мнению, не несет реальной угрозы для Польши, но может быть "привлечена к провокациям".На Украине сбежал городской главаМэр Закарпатского города Рахов Виктор Медведь сам себе выписал командировку в Румынию, а на Украину так и не вернулся. Об этом 9 августа в своих соцсетях сообщил журналист Виталий Глагола, прикрепив фотографии распоряжения Медведя.Вернуться в Рахов городской глава должен был через три дня после выезда – то есть 2 августа, но до сих пор его никто не видел.Согласно распоряжению о командировке, Медведь должен был в румынской коммуне Бистра обсудить подписание нового совместного грантового проекта.Издание "Ужгород 24" отмечает, что депутаты горсовета до сих пор не проинформировали жителей города о пропаже мэра, и удержались от голосования за досрочное прекращение полномочий Медведя.В Закарпатской, как и других приграничных областях, пограничники ежедневно отлавливают мужчин, пытающихся пересечь границу по лесу или реке Тисе, но чиновники и их семьи выезжают без каких-либо проблем.Одновременно с этим, в среду, в Верховную Раду Украины был внесен законопроект, который ограничит выезд подростков в возрасте от 16 до 18 лет за границу.Верховную Раду внесли законопроект, который ограничит выезд подростков в возрасте от 16 до 18 лет за границу.Документ предлагает разрешить подростком пересекать границу только:- В сопровождении одного родителя и при согласии второго- В сопровождении доверенного лица- Если речь идет о ребенке-сироте или ребенке, лишенного родительской опеки з разрешения органа опеки и заботы, который будет предоставляться в порядке, определенном Кабинет министров.Неоднократно в сеть попадали истории 17-ти летних парней, которых не выпускали за границу для того, чтобы в день своего совершеннолетия они находились на Украине, и попадали под мобилизацию. То же касается и мужчин 59-ти лет.

https://ukraina.ru/20230809/1048589329.html

https://ukraina.ru/20230809/1048590978.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, донецк, ребенок, польша, сергей шойгу