Мэр украинского города сам себе выписал командировку и сбежал в Румынию - 09.08.2023 Украина.ру
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Мэр украинского города сам себе выписал командировку и сбежал в Румынию
Мэр украинского города сам себе выписал командировку и сбежал в Румынию - 09.08.2023 Украина.ру
Мэр украинского города сам себе выписал командировку и сбежал в Румынию
Против мэра города Рахов в Закарпатской области Виктора Медведя украинские правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье "незаконная переправка через госграницу". Об этом 9 августа сообщило Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области
2023-08-09T16:44
2023-08-09T16:44
новости
украина
закарпатская область
мэр
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Медведь сам себе оформил командировку и сбежал в Румынию, утверждают в правоохранительных органах."Установлено, что чиновник воспользовался служебным положением и для того, чтобы покинуть пределы Украины, оформил для себя командировку в соседнюю Румынию", – говорится в сообщении управления полиции.Мэр Рахова выехал в румынскую коммуну Бистра еще 30 июня. Командировка должна была длиться трое суток, но до сегодняшнего дня он не вернулся на родину.Виктор Медведь в июле стал фигурантом дела о растрате бюджета. Он объявлен в розыск.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, закарпатская область, мэр
Новости, Украина, Закарпатская область, мэр

Мэр украинского города сам себе выписал командировку и сбежал в Румынию

16:44 09.08.2023
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польском участке госграницы
Международный пункт пропуска Угринов-Долгобичув на украинско-польском участке госграницы - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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Против мэра города Рахов в Закарпатской области Виктора Медведя украинские правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье "незаконная переправка через госграницу". Об этом 9 августа сообщило Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области
Медведь сам себе оформил командировку и сбежал в Румынию, утверждают в правоохранительных органах.
"Установлено, что чиновник воспользовался служебным положением и для того, чтобы покинуть пределы Украины, оформил для себя командировку в соседнюю Румынию", – говорится в сообщении управления полиции.
Мэр Рахова выехал в румынскую коммуну Бистра еще 30 июня. Командировка должна была длиться трое суток, но до сегодняшнего дня он не вернулся на родину.
Виктор Медведь в июле стал фигурантом дела о растрате бюджета. Он объявлен в розыск.
Андрей Холодов
16:13
Засевший за границей соратник Зеленского лишился мандата депутата РадыДепутаты Верховной Рады Украины проголосовали за лишение мандата своего коллеги из "Слуги народа" Андрея Холодова. Об этом 9 августа в социальных сетях сообщила председатель партии Елена Шуляк
 
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