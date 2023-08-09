https://ukraina.ru/20230809/1048590474.html

Мэр украинского города сам себе выписал командировку и сбежал в Румынию

Мэр украинского города сам себе выписал командировку и сбежал в Румынию - 09.08.2023 Украина.ру

Мэр украинского города сам себе выписал командировку и сбежал в Румынию

Против мэра города Рахов в Закарпатской области Виктора Медведя украинские правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье "незаконная переправка через госграницу". Об этом 9 августа сообщило Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

2023-08-09T16:44

2023-08-09T16:44

2023-08-09T16:44

новости

украина

закарпатская область

мэр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101714/76/1017147624_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_59a7988ea33e4da7c6aea62514a5f93f.jpg

Медведь сам себе оформил командировку и сбежал в Румынию, утверждают в правоохранительных органах."Установлено, что чиновник воспользовался служебным положением и для того, чтобы покинуть пределы Украины, оформил для себя командировку в соседнюю Румынию", – говорится в сообщении управления полиции.Мэр Рахова выехал в румынскую коммуну Бистра еще 30 июня. Командировка должна была длиться трое суток, но до сегодняшнего дня он не вернулся на родину.Виктор Медведь в июле стал фигурантом дела о растрате бюджета. Он объявлен в розыск.

https://ukraina.ru/20230809/1048587403.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, закарпатская область, мэр