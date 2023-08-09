Мэр украинского города сам себе выписал командировку и сбежал в Румынию
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польском участке госграницы
Против мэра города Рахов в Закарпатской области Виктора Медведя украинские правоохранительные органы открыли уголовное дело по статье "незаконная переправка через госграницу". Об этом 9 августа сообщило Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области
Медведь сам себе оформил командировку и сбежал в Румынию, утверждают в правоохранительных органах.
"Установлено, что чиновник воспользовался служебным положением и для того, чтобы покинуть пределы Украины, оформил для себя командировку в соседнюю Румынию", – говорится в сообщении управления полиции.
Мэр Рахова выехал в румынскую коммуну Бистра еще 30 июня. Командировка должна была длиться трое суток, но до сегодняшнего дня он не вернулся на родину.
Виктор Медведь в июле стал фигурантом дела о растрате бюджета. Он объявлен в розыск.