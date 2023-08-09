https://ukraina.ru/20230809/1048589979.html
СВО или нападение? Зачем Россия укрепляет обороноспособность Белоруссии - Скоробогатый. Видео
СВО или нападение? Зачем Россия укрепляет обороноспособность Белоруссии - Скоробогатый. Видео - 09.08.2023 Украина.ру
СВО или нападение? Зачем Россия укрепляет обороноспособность Белоруссии - Скоробогатый. Видео
Редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал, как России удалось укрепить свои рубежи во время украинского... Украина.ру, 09.08.2023
2023-08-09T16:27
2023-08-09T16:27
2023-08-09T16:27
пётр скоробогатый
видео
россия
украина
сво
купянск
харьков
днепр
резервы
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/09/1048589646_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9072aed9e95e6582577bb52440c6bd2d.jpg
Редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал, как России удалось укрепить свои рубежи во время украинского наступления, нужно ли склонять Украину к переговорам и о многом другом: 00:25 – О главных задачах украинского наступления; 04:55 – Способны ли ВСУ форсировать Днепр? 06:50 – В каком случае российская армия сможет перейти к тактическому наступлению?08:45 - Что мы можем предъявить в качестве военного аргумента, чтобы ВСУ ушли из Донбасса, Херсона и Запорожья? 12:15 - Удаётся ли нам убедить дружественные страны в том, что Украина – это вопрос нашей безопасности? 14:43 – Какой процент населения Украины поддерживает Россию и что делать с враждебно настроенными украинцами? 17:05 - Можно ли напрямую увязывать с украинским конфликтом ситуацию в Нигере? 21:48 - Зачем Россия укрепляет обороноспособность Белоруссии?
купянск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/09/1048589646_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f3b24b1202192df6b2c98f6c94f422c8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пётр скоробогатый, видео, россия, украина, сво, купянск, харьков, днепр, резервы, китай, африка, одесса, белоруссия, видео
Пётр Скоробогатый, Видео, Россия, Украина, СВО, Купянск, Харьков, Днепр, резервы, Китай, Африка, Одесса, Белоруссия
СВО или нападение? Зачем Россия укрепляет обороноспособность Белоруссии - Скоробогатый. Видео
Редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал, как России удалось укрепить свои рубежи во время украинского наступления, нужно ли склонять Украину к переговорам и о многом другом:
00:25 – О главных задачах украинского наступления;
04:55 – Способны ли ВСУ форсировать Днепр?
06:50 – В каком случае российская армия сможет перейти к тактическому наступлению?
08:45 - Что мы можем предъявить в качестве военного аргумента, чтобы ВСУ ушли из Донбасса, Херсона и Запорожья?
12:15 - Удаётся ли нам убедить дружественные страны в том, что Украина – это вопрос нашей безопасности?
14:43 – Какой процент населения Украины поддерживает Россию и что делать с враждебно настроенными украинцами?
17:05 - Можно ли напрямую увязывать с украинским конфликтом ситуацию в Нигере? 21:48 - Зачем Россия укрепляет обороноспособность Белоруссии?