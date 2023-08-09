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СВО или нападение? Зачем Россия укрепляет обороноспособность Белоруссии - Скоробогатый. Видео

СВО или нападение? Зачем Россия укрепляет обороноспособность Белоруссии - Скоробогатый. Видео - 09.08.2023 Украина.ру

СВО или нападение? Зачем Россия укрепляет обороноспособность Белоруссии - Скоробогатый. Видео

Редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал, как России удалось укрепить свои рубежи во время украинского... Украина.ру, 09.08.2023

2023-08-09T16:27

2023-08-09T16:27

2023-08-09T16:27

пётр скоробогатый

видео

россия

украина

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резервы

китай

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Редактор отдела политики журнала "Эксперт" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру рассказал, как России удалось укрепить свои рубежи во время украинского наступления, нужно ли склонять Украину к переговорам и о многом другом: 00:25 – О главных задачах украинского наступления; 04:55 – Способны ли ВСУ форсировать Днепр? 06:50 – В каком случае российская армия сможет перейти к тактическому наступлению?08:45 - Что мы можем предъявить в качестве военного аргумента, чтобы ВСУ ушли из Донбасса, Херсона и Запорожья? 12:15 - Удаётся ли нам убедить дружественные страны в том, что Украина – это вопрос нашей безопасности? 14:43 – Какой процент населения Украины поддерживает Россию и что делать с враждебно настроенными украинцами? 17:05 - Можно ли напрямую увязывать с украинским конфликтом ситуацию в Нигере? 21:48 - Зачем Россия укрепляет обороноспособность Белоруссии?

купянск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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