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В Энергодаре перехватили украинский ударный дрон, летевший в сторону Запорожской АЭС
В Энергодаре перехватили украинский ударный дрон, летевший в сторону Запорожской АЭС - 09.08.2023 Украина.ру
В Энергодаре перехватили украинский ударный дрон, летевший в сторону Запорожской АЭС
Украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской атомной электростанции, был перехвачен 9 августа в районе Энергодара. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
2023-08-09T16:16
2023-08-09T16:16
2023-08-09T16:17
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"Сегодня в небе над Энергодаром был замечен БПЛА украинских формирований который шел в направлении ЗАЭС. Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен. При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным", — рассказал собеседник агентства.В силовых структурах предположили, что целью противника была территория ЗАЭС.Самая крупная по установленной мощности атомная электростанция в Европе – Запорожская, с марта прошлого года находится под охраной российских военных. Киевский режим продолжает обстреливать предприятие и прилегающий к нему город Энергодар, невзирая на риски атомной аварии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, запорожская аэс, бпла
В Энергодаре перехватили украинский ударный дрон, летевший в сторону Запорожской АЭС
16:16 09.08.2023 (обновлено: 16:17 09.08.2023)
Украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской атомной электростанции, был перехвачен 9 августа в районе Энергодара. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.