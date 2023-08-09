В Энергодаре перехватили украинский ударный дрон, летевший в сторону Запорожской АЭС - 09.08.2023 Украина.ру
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В Энергодаре перехватили украинский ударный дрон, летевший в сторону Запорожской АЭС
В Энергодаре перехватили украинский ударный дрон, летевший в сторону Запорожской АЭС - 09.08.2023 Украина.ру
В Энергодаре перехватили украинский ударный дрон, летевший в сторону Запорожской АЭС
Украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской атомной электростанции, был перехвачен 9 августа в районе Энергодара. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
2023-08-09T16:16
2023-08-09T16:17
новости
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"Сегодня в небе над Энергодаром был замечен БПЛА украинских формирований который шел в направлении ЗАЭС. Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен. При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным", — рассказал собеседник агентства.В силовых структурах предположили, что целью противника была территория ЗАЭС.Самая крупная по установленной мощности атомная электростанция в Европе – Запорожская, с марта прошлого года находится под охраной российских военных. Киевский режим продолжает обстреливать предприятие и прилегающий к нему город Энергодар, невзирая на риски атомной аварии.
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новости, запорожская аэс, бпла
Новости, Запорожская АЭС, БПЛА

В Энергодаре перехватили украинский ударный дрон, летевший в сторону Запорожской АЭС

16:16 09.08.2023 (обновлено: 16:17 09.08.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов Запорожской АЭС
Последствия обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской атомной электростанции, был перехвачен 9 августа в районе Энергодара. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
"Сегодня в небе над Энергодаром был замечен БПЛА украинских формирований который шел в направлении ЗАЭС. Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен. При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным", — рассказал собеседник агентства.
В силовых структурах предположили, что целью противника была территория ЗАЭС.
Самая крупная по установленной мощности атомная электростанция в Европе – Запорожская, с марта прошлого года находится под охраной российских военных. Киевский режим продолжает обстреливать предприятие и прилегающий к нему город Энергодар, невзирая на риски атомной аварии.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Вчера, 17:13
Киев продолжает "обеспечивать" Запорожскую АЭС, речь идет о миллионах бюджетных гривенУкраинский "Энергоатом" ворует сотни миллионов бюджетных средств, "обеспечивая" Запорожскую АЭС. Новость с таким названием 8 августа выпустил телеграм-канал "Укропский фреш"
 
НовостиЗапорожская АЭСБПЛА
 
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