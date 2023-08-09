США собираются бросить Украину, когда ей стало совсем плохо: что говорили об Украине в мире 9 августа - 09.08.2023 Украина.ру
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США собираются бросить Украину, когда ей стало совсем плохо: что говорили об Украине в мире 9 августа
США собираются бросить Украину, когда ей стало совсем плохо: что говорили об Украине в мире 9 августа - 09.08.2023 Украина.ру
США собираются бросить Украину, когда ей стало совсем плохо: что говорили об Украине в мире 9 августа
Украина.ру, 09.08.2023
2023-08-09T16:21
2023-08-09T16:21
эксклюзив
украина
всу
вс рф
контрнаступление
сша
зарубежье
россия
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Украина — не хозяйка своей судьбы"Одна из главных трагедий Украины, осуществляющей критическое наступление, которое пока не оправдывает ни её собственных, ни западных ожиданий, заключается в том, что она не может самостоятельно решать свою судьбу. Правительство Владимира Зеленского зависит от огромного потока вооружений США и Запада. И президент России Владимир Путин также сыграет большую роль в том, закончится ли [конфликт] и когда &lt;...&gt; Таким образом, исход конфликта будет зависеть от внешних факторов, от политических сил в США, Москве и европейских столицах", - констатирует телеканал CNN.В 2024 году в частности пройдут президентские выборы в США, а затянувшееся и неудачное контрнаступление ВСУ может сказаться на поддержке Украины со стороны Вашингтона."Пока это больше похож на утомительную работу, чем на блицкриг. Война сейчас вступила в более сложную стадию для Украины", — констатирует CNN.Трудности ВСУ, с которыми они сталкиваются, и большие боевые потери американский телеканал объясняет укреплёнными многослойными оборонными позициями, окопами и минными полями, которые ВС РФ выстраивали на протяжении нескольких месяцев, а также реалиями на поле боя — атакующая сторона должна иметь численное преимущество перед хорошо окопавшимися войсками.И украинские, и иностранные чиновники признают, что продвижение украинских войск происходит медленнее, чем они надеялись. "Крайне маловероятно", что Киев сможет в ближайшие недели изменить баланс сил в конфликте, признался высокопоставленный дипломат одной из западных стран, пожелавший не называть своё имя.У Украины нет шансов на победу над РоссиейЧлен Сената США от Республиканской партии Томми Табервилль, который, по его же словам, не поддержал отправку Киеву ни единого цента, в эфире телеканала Fox News прокомментировал результаты опроса телеканала CNN, согласно которым 55% американцев выступают против одобрения Конгрессом дополнительного финансирования Украины."Я встречался на Украине с президентом Зеленским за три месяца до того, как это началось. В тот момент они уже воевали. Но, в конце концов, это команда младших школьников (власти Украины – ред.), играющая против команды колледжа (России – ред.). Они не могут выиграть", - заявил он.Политик подчеркнул, что Вашингтон не понимает сути украинского конфликта. Американские власти могут сколько угодно "бросаться деньгами", но без вступления в боевые действия военных США и НАТО у ВСУ нет шансов."Поэтому они пытаются отвлечь внимание от реальной проблемы, а это администрация Байдена. И демократы. Они — полная катастрофа", — заявил Табервилль.США готовятся умыть руки и оставить Украину наедине с проблемами"За кулисами в Вашингтоне активно обсуждают выход из украинского конфликта, пока всё не стало ещё хуже", — заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.По словам полковника, провал контрнаступления привёл не только к гибели огромного количества бойцов ВСУ, но к тотальному разрушению оборонно-промышленного комплекса США.Россия никуда не денется, а вот Украина может исчезнуть как государство, подчеркнул Макгрегор.Продолжение наступательных действий украинских войск в зоне СВО в итоге приведёт к падению киевского режима, предупредил он."Для Киева всё очень плохо, даже если США пошлют истребители F-16 или танки, это ничего не изменит. Пришло время сказать, что Белый дом был неправ", — констатировал бывший советник главы Пентагона.
https://ukraina.ru/20230809/1048575177.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, украина, всу, вс рф, контрнаступление, сша, зарубежье, россия
Эксклюзив, Украина, ВСУ, ВС РФ, контрнаступление, США, Зарубежье, Россия

США собираются бросить Украину, когда ей стало совсем плохо: что говорили об Украине в мире 9 августа

16:21 09.08.2023
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкФлаги США и Украины
Флаги США и Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина — не хозяйка своей судьбы
"Одна из главных трагедий Украины, осуществляющей критическое наступление, которое пока не оправдывает ни её собственных, ни западных ожиданий, заключается в том, что она не может самостоятельно решать свою судьбу.
Правительство Владимира Зеленского зависит от огромного потока вооружений США и Запада. И президент России Владимир Путин также сыграет большую роль в том, закончится ли [конфликт] и когда
<...> Таким образом, исход конфликта будет зависеть от внешних факторов, от политических сил в США, Москве и европейских столицах", - констатирует телеканал CNN.
В 2024 году в частности пройдут президентские выборы в США, а затянувшееся и неудачное контрнаступление ВСУ может сказаться на поддержке Украины со стороны Вашингтона.
"Пока это больше похож на утомительную работу, чем на блицкриг. Война сейчас вступила в более сложную стадию для Украины", — констатирует CNN.
Трудности ВСУ, с которыми они сталкиваются, и большие боевые потери американский телеканал объясняет укреплёнными многослойными оборонными позициями, окопами и минными полями, которые ВС РФ выстраивали на протяжении нескольких месяцев, а также реалиями на поле боя — атакующая сторона должна иметь численное преимущество перед хорошо окопавшимися войсками.
И украинские, и иностранные чиновники признают, что продвижение украинских войск происходит медленнее, чем они надеялись. "Крайне маловероятно", что Киев сможет в ближайшие недели изменить баланс сил в конфликте, признался высокопоставленный дипломат одной из западных стран, пожелавший не называть своё имя.
Александр Полищук интервью
06:15
Александр Полищук: ВСУ растрезвонили на весь мир, как победили под Харьковом, а теперь умываются кровьюВ отличие от РККА образца 1942 года у российской армии, которая проводит специальную военную операцию, нет головокружения от успехов, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
У Украины нет шансов на победу над Россией
Член Сената США от Республиканской партии Томми Табервилль, который, по его же словам, не поддержал отправку Киеву ни единого цента, в эфире телеканала Fox News прокомментировал результаты опроса телеканала CNN, согласно которым 55% американцев выступают против одобрения Конгрессом дополнительного финансирования Украины.
"Я встречался на Украине с президентом Зеленским за три месяца до того, как это началось. В тот момент они уже воевали.
Но, в конце концов, это команда младших школьников (власти Украины – ред.), играющая против команды колледжа (России – ред.). Они не могут выиграть", - заявил он.
Политик подчеркнул, что Вашингтон не понимает сути украинского конфликта. Американские власти могут сколько угодно "бросаться деньгами", но без вступления в боевые действия военных США и НАТО у ВСУ нет шансов.
"Поэтому они пытаются отвлечь внимание от реальной проблемы, а это администрация Байдена. И демократы. Они — полная катастрофа", — заявил Табервилль.
США готовятся умыть руки и оставить Украину наедине с проблемами
"За кулисами в Вашингтоне активно обсуждают выход из украинского конфликта, пока всё не стало ещё хуже", — заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
По словам полковника, провал контрнаступления привёл не только к гибели огромного количества бойцов ВСУ, но к тотальному разрушению оборонно-промышленного комплекса США.
04:29
Что после войны. Украинские эксперты о том, кто будет строить новую Украину — пакистанцы и вьетнамцыУкраина, провозглашенная в 1991 году, ушла безвозвратно, страну надо будет выстраивать заново, формулируя новый общественный договор между гражданами и властью, считают эксперты. Если, конечно, будет кому его формулировать после окончания конфликта
Россия никуда не денется, а вот Украина может исчезнуть как государство, подчеркнул Макгрегор.
Продолжение наступательных действий украинских войск в зоне СВО в итоге приведёт к падению киевского режима, предупредил он.
"Для Киева всё очень плохо, даже если США пошлют истребители F-16 или танки, это ничего не изменит. Пришло время сказать, что Белый дом был неправ", — констатировал бывший советник главы Пентагона.
 
ЭксклюзивУкраинаВСУВС РФконтрнаступлениеСШАЗарубежьеРоссия
 
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