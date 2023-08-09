США собираются бросить Украину, когда ей стало совсем плохо: что говорили об Украине в мире 9 августа
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Украина — не хозяйка своей судьбы
"Одна из главных трагедий Украины, осуществляющей критическое наступление, которое пока не оправдывает ни её собственных, ни западных ожиданий, заключается в том, что она не может самостоятельно решать свою судьбу.
Правительство Владимира Зеленского зависит от огромного потока вооружений США и Запада. И президент России Владимир Путин также сыграет большую роль в том, закончится ли [конфликт] и когда
<...> Таким образом, исход конфликта будет зависеть от внешних факторов, от политических сил в США, Москве и европейских столицах", - констатирует телеканал CNN.
В 2024 году в частности пройдут президентские выборы в США, а затянувшееся и неудачное контрнаступление ВСУ может сказаться на поддержке Украины со стороны Вашингтона.
"Пока это больше похож на утомительную работу, чем на блицкриг. Война сейчас вступила в более сложную стадию для Украины", — констатирует CNN.
Трудности ВСУ, с которыми они сталкиваются, и большие боевые потери американский телеканал объясняет укреплёнными многослойными оборонными позициями, окопами и минными полями, которые ВС РФ выстраивали на протяжении нескольких месяцев, а также реалиями на поле боя — атакующая сторона должна иметь численное преимущество перед хорошо окопавшимися войсками.
И украинские, и иностранные чиновники признают, что продвижение украинских войск происходит медленнее, чем они надеялись. "Крайне маловероятно", что Киев сможет в ближайшие недели изменить баланс сил в конфликте, признался высокопоставленный дипломат одной из западных стран, пожелавший не называть своё имя.
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У Украины нет шансов на победу над Россией
Член Сената США от Республиканской партии Томми Табервилль, который, по его же словам, не поддержал отправку Киеву ни единого цента, в эфире телеканала Fox News прокомментировал результаты опроса телеканала CNN, согласно которым 55% американцев выступают против одобрения Конгрессом дополнительного финансирования Украины.
"Я встречался на Украине с президентом Зеленским за три месяца до того, как это началось. В тот момент они уже воевали.
Но, в конце концов, это команда младших школьников (власти Украины – ред.), играющая против команды колледжа (России – ред.). Они не могут выиграть", - заявил он.
Политик подчеркнул, что Вашингтон не понимает сути украинского конфликта. Американские власти могут сколько угодно "бросаться деньгами", но без вступления в боевые действия военных США и НАТО у ВСУ нет шансов.
"Поэтому они пытаются отвлечь внимание от реальной проблемы, а это администрация Байдена. И демократы. Они — полная катастрофа", — заявил Табервилль.
США готовятся умыть руки и оставить Украину наедине с проблемами
"За кулисами в Вашингтоне активно обсуждают выход из украинского конфликта, пока всё не стало ещё хуже", — заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
По словам полковника, провал контрнаступления привёл не только к гибели огромного количества бойцов ВСУ, но к тотальному разрушению оборонно-промышленного комплекса США.
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Россия никуда не денется, а вот Украина может исчезнуть как государство, подчеркнул Макгрегор.
Продолжение наступательных действий украинских войск в зоне СВО в итоге приведёт к падению киевского режима, предупредил он.
"Для Киева всё очень плохо, даже если США пошлют истребители F-16 или танки, это ничего не изменит. Пришло время сказать, что Белый дом был неправ", — констатировал бывший советник главы Пентагона.