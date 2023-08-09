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От Брянска Брянке: что "большая Россия" делает в ЛНР? Видео
От Брянска Брянке: что "большая Россия" делает в ЛНР? Видео - 09.08.2023 Украина.ру
От Брянска Брянке: что "большая Россия" делает в ЛНР? Видео
Брянка в ЛНР. В городе активно ведутся восстановительные и строительные работы: облагораживают памятники, чинят дороги, строят дома. Шефство над Брянкой взяла... Украина.ру, 09.08.2023
2023-08-09T15:38
2023-08-09T15:38
2023-08-09T15:38
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Брянка в ЛНР. В городе активно ведутся восстановительные и строительные работы: облагораживают памятники, чинят дороги, строят дома. Шефство над Брянкой взяла созвучная Брянская область, которая не понаслышке знает об угрозе со стороны ВСУ. Брянщина регулярно помогает городу и его жителям. Как именно? Как к этому относится местное население? Подробности в нашем сюжете.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, ЛНР, ДНР, Брянск, Брянка, Луганск, Донбасс, Новороссия, восстановление, Ленин, памятник, медицина, дороги, Владимир Зеленский, Владимир Путин
От Брянска Брянке: что "большая Россия" делает в ЛНР? Видео
Брянка в ЛНР. В городе активно ведутся восстановительные и строительные работы: облагораживают памятники, чинят дороги, строят дома. Шефство над Брянкой взяла созвучная Брянская область, которая не понаслышке знает об угрозе со стороны ВСУ.
Брянщина регулярно помогает городу и его жителям. Как именно? Как к этому относится местное население? Подробности в нашем сюжете.