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От Брянска Брянке: что "большая Россия" делает в ЛНР? Видео

От Брянска Брянке: что "большая Россия" делает в ЛНР? Видео - 09.08.2023 Украина.ру

От Брянска Брянке: что "большая Россия" делает в ЛНР? Видео

Брянка в ЛНР. В городе активно ведутся восстановительные и строительные работы: облагораживают памятники, чинят дороги, строят дома. Шефство над Брянкой взяла... Украина.ру, 09.08.2023

2023-08-09T15:38

2023-08-09T15:38

2023-08-09T15:38

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Брянка в ЛНР. В городе активно ведутся восстановительные и строительные работы: облагораживают памятники, чинят дороги, строят дома. Шефство над Брянкой взяла созвучная Брянская область, которая не понаслышке знает об угрозе со стороны ВСУ. Брянщина регулярно помогает городу и его жителям. Как именно? Как к этому относится местное население? Подробности в нашем сюжете.

брянка

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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