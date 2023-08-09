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Засевший за границей соратник Зеленского лишился мандата депутата Рады

Засевший за границей соратник Зеленского лишился мандата депутата Рады - 09.08.2023 Украина.ру

Засевший за границей соратник Зеленского лишился мандата депутата Рады

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за лишение мандата своего коллеги из "Слуги народа" Андрея Холодова. Об этом 9 августа в социальных сетях сообщила председатель партии Елена Шуляк

2023-08-09T16:13

2023-08-09T16:13

2023-08-09T16:13

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За увольнение парламентария проголосовали 308 депутатов.Причиной такого решения послужила информация о том, что Холодов не появлялся на Украине с января 2023 года, и как следствие не посещал заседания Рады, но зато живет и ведет бизнес в Вене.Сам Холодов заявил, что у него больные жена и ребенок, он не успевает сочетать их лечение с депутатскими обязанностями, и написал заявление о сложении с себя мандата.Совсем недавно на Украине разгорелся аналогичный скандал в связи с поездкой депутата Юрия Аристова на Мальдивы, а чуть позже в аналогичном "грехе" обвинили и главу Департамента культуры киевской администрации Сергея Анжияка.В среду, 9 августа, другой депутат Верховной Рады - Александр Дубинский - объявил, что получил подозрение по статье "Служебный подлог". Его также обвиняют в заморских путешествиях во время военного положения.Однако Дубинский уверен, что его преследуют совсем по иной причине - из-за публикации "пленок Байдена-Порошенко" в 2020 году.Примечательно, что в начале этого года уже были аналогичные скандалы. Сначала депутат Верховной Рады Николай Тищенко был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.А вот лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко примерно в то же время отправившаяся в вояж в Дубай, избежала санкций.

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