Засевший за границей соратник Зеленского лишился мандата депутата Рады
Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за лишение мандата своего коллеги из "Слуги народа" Андрея Холодова. Об этом 9 августа в социальных сетях сообщила председатель партии Елена Шуляк
За увольнение парламентария проголосовали 308 депутатов.
Причиной такого решения послужила информация о том, что Холодов не появлялся на Украине с января 2023 года, и как следствие не посещал заседания Рады, но зато живет и ведет бизнес в Вене.
Сам Холодов заявил, что у него больные жена и ребенок, он не успевает сочетать их лечение с депутатскими обязанностями, и написал заявление о сложении с себя мандата.
Совсем недавно на Украине разгорелся аналогичный скандал в связи с поездкой депутата Юрия Аристова на Мальдивы, а чуть позже в аналогичном "грехе" обвинили и главу Департамента культуры киевской администрации Сергея Анжияка.
26 июля, 16:59Так вот для чего нужна была "мальдивская" история: на украинских чиновников наложили запрет Днем 26 июня на посты пограничных пунктов Украины были разосланы указания о запрете на выезд за границу всех чиновников и депутатов страны. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил парламентарий Алексей Гончаренко
27 июля, 11:03Охота на ведьм? Еще одному украинскому чиновнику грозит увольнение за заморский отдыхПосле скандальной истории с депутатом от "Слуги народа" Юрием Аристовым, в отдыхе за границей обвинили еще одного украинского чиновника - главу Департамента культуры киевской администрации Сергея Анжияка. Соответствующий пост в соцсетях написала киевская писательница и краевед Аннабелла Морина
В среду, 9 августа, другой депутат Верховной Рады - Александр Дубинский - объявил, что получил подозрение по статье "Служебный подлог". Его также обвиняют в заморских путешествиях во время военного положения.
Однако Дубинский уверен, что его преследуют совсем по иной причине - из-за публикации "пленок Байдена-Порошенко" в 2020 году.
Примечательно, что в начале этого года уже были аналогичные скандалы. Сначала депутат Верховной Рады Николай Тищенко был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.
А вот лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко примерно в то же время отправившаяся в вояж в Дубай, избежала санкций.