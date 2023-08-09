https://ukraina.ru/20230809/1048586882.html

Украинский националист оправдывал терроризм в мордовской колонии и был наказан

Украинский националист оправдывал терроризм в мордовской колонии и был наказан - 09.08.2023 Украина.ру

Украинский националист оправдывал терроризм в мордовской колонии и был наказан

Запрещенной деятельностью осужденный занимался, отбывая срок в мордовской колонии

2023-08-09T15:42

2023-08-09T15:42

2023-08-09T15:42

новости

терроризм

правый сектор

срок

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Два с половиной года строгого режима получил бывший участник экстремистской организации "Правый сектор"* Кирилл Банецкий за оправдание терроризма во время бесед с людьми, отбывающими вместе с ним наказание в мордовской колонии. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии.Суд установил, что в феврале 2022 года Банецкий, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Мордовии за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и участие в незаконном вооруженном формировании, занимался оправданием террористической деятельности.Банецкий склонял осужденных к тому, чтобы после отбытия наказания они выехали в страны с повышенным уровнем опасности "для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, запрещенных на территории РФ", говорится в сообщении.В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном."Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор Центрального окружного военного суда вступил в законную силу", - подчеркивается в сообщении.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ukraina.ru/20230731/1048364773.html

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новости, терроризм, правый сектор, срок