Украинский националист оправдывал терроризм в мордовской колонии и был наказан - 09.08.2023 Украина.ру
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Украинский националист оправдывал терроризм в мордовской колонии и был наказан
Украинский националист оправдывал терроризм в мордовской колонии и был наказан - 09.08.2023 Украина.ру
Украинский националист оправдывал терроризм в мордовской колонии и был наказан
Запрещенной деятельностью осужденный занимался, отбывая срок в мордовской колонии
2023-08-09T15:42
2023-08-09T15:42
новости
терроризм
правый сектор
срок
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Два с половиной года строгого режима получил бывший участник экстремистской организации "Правый сектор"* Кирилл Банецкий за оправдание терроризма во время бесед с людьми, отбывающими вместе с ним наказание в мордовской колонии. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии.Суд установил, что в феврале 2022 года Банецкий, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Мордовии за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и участие в незаконном вооруженном формировании, занимался оправданием террористической деятельности.Банецкий склонял осужденных к тому, чтобы после отбытия наказания они выехали в страны с повышенным уровнем опасности "для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, запрещенных на территории РФ", говорится в сообщении.В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном."Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор Центрального окружного военного суда вступил в законную силу", - подчеркивается в сообщении.*Запрещенная в России экстремистская организация
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новости, терроризм, правый сектор, срок
Новости, терроризм, Правый сектор, срок

Украинский националист оправдывал терроризм в мордовской колонии и был наказан

15:42 09.08.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Запрещенной деятельностью осужденный занимался, отбывая срок в мордовской колонии
Два с половиной года строгого режима получил бывший участник экстремистской организации "Правый сектор"* Кирилл Банецкий за оправдание терроризма во время бесед с людьми, отбывающими вместе с ним наказание в мордовской колонии. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии.
Суд установил, что в феврале 2022 года Банецкий, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Мордовии за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и участие в незаконном вооруженном формировании, занимался оправданием террористической деятельности.
Банецкий склонял осужденных к тому, чтобы после отбытия наказания они выехали в страны с повышенным уровнем опасности "для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, запрещенных на территории РФ", говорится в сообщении.
В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.
"Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор Центрального окружного военного суда вступил в законную силу", - подчеркивается в сообщении.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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