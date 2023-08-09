https://ukraina.ru/20230809/1048586609.html
Украинский депутат оказался главарем банды рэкетиров
Украинский депутат оказался главарем банды рэкетиров - 09.08.2023 Украина.ру
Украинский депутат оказался главарем банды рэкетиров
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Кропивницком (Кировограде)экетиро местного депутата, который по версии следствия возглавлял преступную группировку рэкетиров, занимавшихся вымогательством. Сообщение об этом появилось 9 июля в телеграм-канале ведомства
2023-08-09T15:04
2023-08-09T15:04
2023-08-09T15:04
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"В результате спецоперации в Кропивницком нейтрализована преступная группировка рэкетиров, которую возглавлял действующий депутат городского совета. Под его руководством уголовники "выбивали" 92 тысячи долларов из местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес. Эту сумму потерпевший должен был передать злоумышленникам в уплату несуществующего долга перед предводителем преступной группы", - говорится в сообщении СБУ.Депутату предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины "Вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения". Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества."Зато не мобилизуют", "Да ладно, не может быть такого на Украине", "Зато сидит в кепке с гербом и футболке с флагом, "патриот"", - отреагировали пользователи.
https://ukraina.ru/20230809/1048583459.html
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новости, новости украины, украина, сбу, задержание, рэкет, депутат
Новости, Новости Украины, Украина, СБУ, задержание, рэкет, депутат
Украинский депутат оказался главарем банды рэкетиров
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Кропивницком (Кировограде)экетиро местного депутата, который по версии следствия возглавлял преступную группировку рэкетиров, занимавшихся вымогательством. Сообщение об этом появилось 9 июля в телеграм-канале ведомства
"В результате спецоперации в Кропивницком нейтрализована преступная группировка рэкетиров, которую возглавлял действующий депутат городского совета. Под его руководством уголовники "выбивали" 92 тысячи долларов из местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес. Эту сумму потерпевший должен был передать злоумышленникам в уплату несуществующего долга перед предводителем преступной группы", - говорится в сообщении СБУ.
Депутату предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины "Вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения". Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
"Зато не мобилизуют", "Да ладно, не может быть такого на Украине", "Зато сидит в кепке с гербом и футболке с флагом, "патриот"", - отреагировали пользователи.