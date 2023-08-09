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За Киркорова заплатишь: на Украине собираются ввести штраф за прослушивание русской музыки

За Киркорова заплатишь: на Украине собираются ввести штраф за прослушивание русской музыки - 09.08.2023 Украина.ру

За Киркорова заплатишь: на Украине собираются ввести штраф за прослушивание русской музыки

Авторы законопроекта считают, что через культуру могут создаваться сепаратистские настроения в обществе

2023-08-09T15:22

2023-08-09T15:22

2023-08-09T15:22

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За использование российской музыки в общественных местах на Украине хотят ввести штраф. Об этом говорится в законопроекте №9547, который предстоит рассмотреть депутатам украинского парламента.Авторы законопроекта считают, что предлагаемые изменения связаны не только с "отказом от российского культурного продукта, но и с поддержкой национального достояния в данной области".В объяснительной записке к тексту законопроекта отмечается, что через культуру "могут создаваться сепаратистские настроения среди населения" и поэтому их "нужно искоренять"."Такие продукты часто по своей сути были информационными спецоперациями, направленными на ослабление нашего государства. Именно поэтому следует принимать действенные меры по ограничению музыкального продукта государства-агрессора на территории Украины", - говорится в документе.За публичное исполнение, показ, оповещение в заведениях торговли, общепита и сферы услуг запрещенных музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов предлагается ввести штраф в размере от 5 100 до 8 500 гривен (от 13 000 до 22 000 рублей). За повторное нарушение от 17 000 до 25 500 гривен (от 44 000 до 66 000 рублей).В Белой Церкви Киевской области в июле произошла драка из-за того, что местные жители слушали на улице песню Ольги Зарубиной "На теплоходе музыка играет". Любители и противники российской эстрады подрались под звуки песни, которую никто так и не выключил.

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