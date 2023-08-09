За Киркорова заплатишь: на Украине собираются ввести штраф за прослушивание русской музыки - 09.08.2023 Украина.ру
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За Киркорова заплатишь: на Украине собираются ввести штраф за прослушивание русской музыки
За Киркорова заплатишь: на Украине собираются ввести штраф за прослушивание русской музыки - 09.08.2023 Украина.ру
За Киркорова заплатишь: на Украине собираются ввести штраф за прослушивание русской музыки
Авторы законопроекта считают, что через культуру могут создаваться сепаратистские настроения в обществе
2023-08-09T15:22
2023-08-09T15:22
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музыка
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За использование российской музыки в общественных местах на Украине хотят ввести штраф. Об этом говорится в законопроекте №9547, который предстоит рассмотреть депутатам украинского парламента.Авторы законопроекта считают, что предлагаемые изменения связаны не только с "отказом от российского культурного продукта, но и с поддержкой национального достояния в данной области".В объяснительной записке к тексту законопроекта отмечается, что через культуру "могут создаваться сепаратистские настроения среди населения" и поэтому их "нужно искоренять"."Такие продукты часто по своей сути были информационными спецоперациями, направленными на ослабление нашего государства. Именно поэтому следует принимать действенные меры по ограничению музыкального продукта государства-агрессора на территории Украины", - говорится в документе.За публичное исполнение, показ, оповещение в заведениях торговли, общепита и сферы услуг запрещенных музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов предлагается ввести штраф в размере от 5 100 до 8 500 гривен (от 13 000 до 22 000 рублей). За повторное нарушение от 17 000 до 25 500 гривен (от 44 000 до 66 000 рублей).В Белой Церкви Киевской области в июле произошла драка из-за того, что местные жители слушали на улице песню Ольги Зарубиной "На теплоходе музыка играет". Любители и противники российской эстрады подрались под звуки песни, которую никто так и не выключил.
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новости, новости украины, музыка, верховная рада
Новости, Новости Украины, музыка, Верховная Рада

За Киркорова заплатишь: на Украине собираются ввести штраф за прослушивание русской музыки

15:22 09.08.2023
 
© flickr.com / AvarineМикрофон эстрада
Микрофон эстрада - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© flickr.com / Avarine
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Авторы законопроекта считают, что через культуру могут создаваться сепаратистские настроения в обществе
За использование российской музыки в общественных местах на Украине хотят ввести штраф. Об этом говорится в законопроекте №9547, который предстоит рассмотреть депутатам украинского парламента.
Авторы законопроекта считают, что предлагаемые изменения связаны не только с "отказом от российского культурного продукта, но и с поддержкой национального достояния в данной области".
В объяснительной записке к тексту законопроекта отмечается, что через культуру "могут создаваться сепаратистские настроения среди населения" и поэтому их "нужно искоренять".
"Такие продукты часто по своей сути были информационными спецоперациями, направленными на ослабление нашего государства. Именно поэтому следует принимать действенные меры по ограничению музыкального продукта государства-агрессора на территории Украины", - говорится в документе.
За публичное исполнение, показ, оповещение в заведениях торговли, общепита и сферы услуг запрещенных музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов предлагается ввести штраф в размере от 5 100 до 8 500 гривен (от 13 000 до 22 000 рублей). За повторное нарушение от 17 000 до 25 500 гривен (от 44 000 до 66 000 рублей).
В Белой Церкви Киевской области в июле произошла драка из-за того, что местные жители слушали на улице песню Ольги Зарубиной "На теплоходе музыка играет". Любители и противники российской эстрады подрались под звуки песни, которую никто так и не выключил.
- РИА Новости, 1920, 23.07.2023
23 июля, 09:45
Песня "На теплоходе музыка играет" вызвала скандал и драку в Киевской областиВ Белой Церкви Киевской области накануне произошла драка из-за того, что местные жители слушали на улице песню Ольги Зарубиной "На теплоходе музыка играет", сообщил 22 июля телеграм-канал "Підслухано в БЦ"
 
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