https://ukraina.ru/20230809/1048583968.html

Взрыв в Подмосковье, батальон "Монако", украинские кол-центры. Главное на 14:00 9 августа

Взрыв в Подмосковье, батальон "Монако", украинские кол-центры. Главное на 14:00 9 августа - 09.08.2023 Украина.ру

Взрыв в Подмосковье, батальон "Монако", украинские кол-центры. Главное на 14:00 9 августа

В Сергиевом Посаде прогремел взрыв — несколько десятков человек пострадали; украинские правоохранители взялись за мошеннические кол-центры; дочь генпрокурора Украины устала от Скандинавии

2023-08-09T14:00

2023-08-09T14:00

2023-08-09T14:52

эксклюзив

хроники

украина

монако

взрыв

подмосковье

колл-центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/09/1048583852_0:79:801:529_1920x0_80_0_0_2db7d850cc0e8b23a3a4febc56a8b4e3.jpg

Взрыв в Сергиевом ПосадеОколо 11 часов утра в подмосковном Сергиевом Посаде, на территории Загорского оптико-механического завода, произошел взрыв, который видели жители разных районов города.Информация об атаке украинского беспилотника, появившаяся о многих телеграм-каналах, не подтвердилась: местные экстренные службы сообщили о том, что взрыв произошел на складе с пиротехнической продукции, который располагался на территории завода.От взрывной волны пострадали несколько соседних домов, учебное заведение и отдельные помещения на территории завода. По информации телеграм-каналов, четыре здания полностью разрушены.В городской администрации Сергиева Посада заверили, что все, что было разрушено или повреждено в результате взрыва, будет восстановлено за счет местных властей.«Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.По факту взрыва Следственный комитет России (СК) возбудил дело по статье 217 УК РФ — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, прибывший на место происшествия, на своей странице во «ВКонтакте» написал о спасательной операции:«Сейчас на месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов. Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь».Информация о пострадавших была актуальна на 12:00, местные телеграм-каналы сообщают, что число людей, получивших травмы и повреждения, выросло.По словам Воробьева, пять человек могут находиться под завалами.Пополнение в «Батальоне "Монако"»Анастасия Костина, дочь генпрокурора Украины Андрея Костина спровоцировала скандал своей историей в Instagram*:С начала военных действий все фото в ее соцсетях из Европы, преимущественно скандинавских стран. В родной Одессе она не была полтора года.Аккаунт Костина ведет на русском и английском языках.После активного возмущения подписчиков комментарии девушка закрыла.Генпрокурор Костин — член партии «Слуга народа», и, по информации украинских СМИ, друг руководителя Офиса президента Украины (ОП) Андрея Ермака.Дети украинских чиновников и политиков часто попадают в скандалы: совсем недавно объектом критики стала 16-летняя внучка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова — певица Маша Данилова.Неделю назад, 1 августа она опубликовала тизер своего нового клипа Old Money: Данилова перечисляет признаки «богатой», по ее мнению, жизни, которыми хвастаются подростки. В частности, первые две строки означают, что обидевший ее молодой человек, упустил шанс «роскошно» провести с ней время, и теперь в соцсетях будет наблюдать за этой «роскошью».В июле ее клип «Кайф» транслировал на своей стене один из центральных торговых центров Киева. В обществе это вызвало широкий резонанс, так как одна минута такой трансляции стоит тысячи долларов, но певица и администрация ТЦ оправдались тем, что это был подарок за ее участие в благотворительной акции.В истории с Костиной примечательно также само слово «Монако»: на Украине «Батальоном "Монако"» называют выехавших (в том числе вопреки запретам) за границу чиновников, артистов, предпринимателей, а также их родственников и друзей.«Потом представители этого "батальона" будут возвращаться, люди это обеспеченные, они наймут политтехнологов, журналистов — и начнут рассказывать о своей роли в достижении победы. Принципиально важно для общества будет "не повестись на эти легенды"», — рассказал украинский политтехнолог Александр Кочетков на пресс-конференции информационного издания «Интерфакс-Украина».Бой мошенникамВторой день украинские правоохранители публикуют видео задержаний и конфискации в мошеннических кол-центрах.В среду, 9 августа, Национальная полиция Киевской области сообщила об обнаружении кол-центра, «сотрудники» которого обманули граждан более чем на миллион гривен.Кол-центр находился в одном из офисных зданий в Печерском районе Киевской столицы.Накрытый накануне кол-центр в Днепродзержинске (Каменское, Днепропетровская область), выманивал деньги у граждан Латвии, как сообщили в украинской прокуратуре. Задержание сотрудников проводилось при поддержке Европола и Евроюста.Пятерых задержали в Днепропетровске (Днепре), еще пятерых — на территории Латвии.«Аферисты под видом сотрудников правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений узнавали у латышей данные их банковских счетов, а потом снимали оттуда деньги», — написали в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.Известно о 14 потерпевших гражданах Латвии, у которых украли около 2 млн гривен.Напоминаю, что действующее законодательство позволяет по этой статье конфисковать абсолютно всё, включая помещение, в котором работал кол-центр»одной из инкриминируемых им статей является организация и создание преступного сообщества и участие в нем.Напоминаю, что действующее законодательство позволяет по этой статье конфисковать абсолютно всё, включая помещение, в котором работал кол-центр", — написал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады (ВР) от «Слуги народа» Максим Бужанский.* Соцсеть Instagram запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

https://ukraina.ru/20230809/1048581221.html

https://ukraina.ru/20230729/1048308580.html

https://ukraina.ru/20230809/1048544553.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, монако, взрыв, подмосковье, колл-центр