Взрыв в Подмосковье, батальон "Монако", украинские кол-центры. Главное на 14:00 9 августа - 09.08.2023 Украина.ру
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Взрыв в Подмосковье, батальон "Монако", украинские кол-центры. Главное на 14:00 9 августа
Взрыв в Подмосковье, батальон "Монако", украинские кол-центры. Главное на 14:00 9 августа - 09.08.2023 Украина.ру
Взрыв в Подмосковье, батальон "Монако", украинские кол-центры. Главное на 14:00 9 августа
В Сергиевом Посаде прогремел взрыв — несколько десятков человек пострадали; украинские правоохранители взялись за мошеннические кол-центры; дочь генпрокурора Украины устала от Скандинавии
2023-08-09T14:00
2023-08-09T14:52
эксклюзив
хроники
украина
монако
взрыв
подмосковье
колл-центр
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Взрыв в Сергиевом ПосадеОколо 11 часов утра в подмосковном Сергиевом Посаде, на территории Загорского оптико-механического завода, произошел взрыв, который видели жители разных районов города.Информация об атаке украинского беспилотника, появившаяся о многих телеграм-каналах, не подтвердилась: местные экстренные службы сообщили о том, что взрыв произошел на складе с пиротехнической продукции, который располагался на территории завода.От взрывной волны пострадали несколько соседних домов, учебное заведение и отдельные помещения на территории завода. По информации телеграм-каналов, четыре здания полностью разрушены.В городской администрации Сергиева Посада заверили, что все, что было разрушено или повреждено в результате взрыва, будет восстановлено за счет местных властей.«Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.По факту взрыва Следственный комитет России (СК) возбудил дело по статье 217 УК РФ — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, прибывший на место происшествия, на своей странице во «ВКонтакте» написал о спасательной операции:«Сейчас на месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов. Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь».Информация о пострадавших была актуальна на 12:00, местные телеграм-каналы сообщают, что число людей, получивших травмы и повреждения, выросло.По словам Воробьева, пять человек могут находиться под завалами.Пополнение в «Батальоне "Монако"»Анастасия Костина, дочь генпрокурора Украины Андрея Костина спровоцировала скандал своей историей в Instagram*:С начала военных действий все фото в ее соцсетях из Европы, преимущественно скандинавских стран. В родной Одессе она не была полтора года.Аккаунт Костина ведет на русском и английском языках.После активного возмущения подписчиков комментарии девушка закрыла.Генпрокурор Костин — член партии «Слуга народа», и, по информации украинских СМИ, друг руководителя Офиса президента Украины (ОП) Андрея Ермака.Дети украинских чиновников и политиков часто попадают в скандалы: совсем недавно объектом критики стала 16-летняя внучка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова — певица Маша Данилова.Неделю назад, 1 августа она опубликовала тизер своего нового клипа Old Money: Данилова перечисляет признаки «богатой», по ее мнению, жизни, которыми хвастаются подростки. В частности, первые две строки означают, что обидевший ее молодой человек, упустил шанс «роскошно» провести с ней время, и теперь в соцсетях будет наблюдать за этой «роскошью».В июле ее клип «Кайф» транслировал на своей стене один из центральных торговых центров Киева. В обществе это вызвало широкий резонанс, так как одна минута такой трансляции стоит тысячи долларов, но певица и администрация ТЦ оправдались тем, что это был подарок за ее участие в благотворительной акции.В истории с Костиной примечательно также само слово «Монако»: на Украине «Батальоном "Монако"» называют выехавших (в том числе вопреки запретам) за границу чиновников, артистов, предпринимателей, а также их родственников и друзей.«Потом представители этого "батальона" будут возвращаться, люди это обеспеченные, они наймут политтехнологов, журналистов — и начнут рассказывать о своей роли в достижении победы. Принципиально важно для общества будет "не повестись на эти легенды"», — рассказал украинский политтехнолог Александр Кочетков на пресс-конференции информационного издания «Интерфакс-Украина».Бой мошенникамВторой день украинские правоохранители публикуют видео задержаний и конфискации в мошеннических кол-центрах.В среду, 9 августа, Национальная полиция Киевской области сообщила об обнаружении кол-центра, «сотрудники» которого обманули граждан более чем на миллион гривен.Кол-центр находился в одном из офисных зданий в Печерском районе Киевской столицы.Накрытый накануне кол-центр в Днепродзержинске (Каменское, Днепропетровская область), выманивал деньги у граждан Латвии, как сообщили в украинской прокуратуре. Задержание сотрудников проводилось при поддержке Европола и Евроюста.Пятерых задержали в Днепропетровске (Днепре), еще пятерых — на территории Латвии.«Аферисты под видом сотрудников правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений узнавали у латышей данные их банковских счетов, а потом снимали оттуда деньги», — написали в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.Известно о 14 потерпевших гражданах Латвии, у которых украли около 2 млн гривен.Напоминаю, что действующее законодательство позволяет по этой статье конфисковать абсолютно всё, включая помещение, в котором работал кол-центр»одной из инкриминируемых им статей является организация и создание преступного сообщества и участие в нем.Напоминаю, что действующее законодательство позволяет по этой статье конфисковать абсолютно всё, включая помещение, в котором работал кол-центр", — написал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады (ВР) от «Слуги народа» Максим Бужанский.* Соцсеть Instagram запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
https://ukraina.ru/20230809/1048581221.html
https://ukraina.ru/20230729/1048308580.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, украина, монако, взрыв, подмосковье, колл-центр
Эксклюзив, Хроники, Украина, Монако, взрыв, Подмосковье, колл-центр

Взрыв в Подмосковье, батальон "Монако", украинские кол-центры. Главное на 14:00 9 августа

14:00 09.08.2023 (обновлено: 14:52 09.08.2023)
 
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Сергиевом Посаде прогремел взрыв — несколько десятков человек пострадали; украинские правоохранители взялись за мошеннические кол-центры; дочь генпрокурора Украины устала от Скандинавии
Взрыв в Сергиевом Посаде
Около 11 часов утра в подмосковном Сергиевом Посаде, на территории Загорского оптико-механического завода, произошел взрыв, который видели жители разных районов города.
Информация об атаке украинского беспилотника, появившаяся о многих телеграм-каналах, не подтвердилась: местные экстренные службы сообщили о том, что взрыв произошел на складе с пиротехнической продукции, который располагался на территории завода.
От взрывной волны пострадали несколько соседних домов, учебное заведение и отдельные помещения на территории завода. По информации телеграм-каналов, четыре здания полностью разрушены.
В городской администрации Сергиева Посада заверили, что все, что было разрушено или повреждено в результате взрыва, будет восстановлено за счет местных властей.
«Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.
По факту взрыва Следственный комитет России (СК) возбудил дело по статье 217 УК РФ — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, прибывший на место происшествия, на своей странице во «ВКонтакте» написал о спасательной операции:
«Сейчас на месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов. Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь».
Информация о пострадавших была актуальна на 12:00, местные телеграм-каналы сообщают, что число людей, получивших травмы и повреждения, выросло.
По словам Воробьева, пять человек могут находиться под завалами.
Пополнение в «Батальоне "Монако"»
Анастасия Костина, дочь генпрокурора Украины Андрея Костина спровоцировала скандал своей историей в Instagram*:

«[Достала, мат] эта Шотландия-Финляндия. Я хочу домой, в Монако», — написала она на фоне своей фотографии.

С начала военных действий все фото в ее соцсетях из Европы, преимущественно скандинавских стран. В родной Одессе она не была полтора года.
Аккаунт Костина ведет на русском и английском языках.
После активного возмущения подписчиков комментарии девушка закрыла.
Генпрокурор Костин — член партии «Слуга народа», и, по информации украинских СМИ, друг руководителя Офиса президента Украины (ОП) Андрея Ермака.
Дети украинских чиновников и политиков часто попадают в скандалы: совсем недавно объектом критики стала 16-летняя внучка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова — певица Маша Данилова.
Неделю назад, 1 августа она опубликовала тизер своего нового клипа Old Money: Данилова перечисляет признаки «богатой», по ее мнению, жизни, которыми хвастаются подростки. В частности, первые две строки означают, что обидевший ее молодой человек, упустил шанс «роскошно» провести с ней время, и теперь в соцсетях будет наблюдать за этой «роскошью».
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В истории с Костиной примечательно также само слово «Монако»: на Украине «Батальоном "Монако"» называют выехавших (в том числе вопреки запретам) за границу чиновников, артистов, предпринимателей, а также их родственников и друзей.
«Потом представители этого "батальона" будут возвращаться, люди это обеспеченные, они наймут политтехнологов, журналистов — и начнут рассказывать о своей роли в достижении победы. Принципиально важно для общества будет "не повестись на эти легенды"», — рассказал украинский политтехнолог Александр Кочетков на пресс-конференции информационного издания «Интерфакс-Украина».
Бой мошенникам
Второй день украинские правоохранители публикуют видео задержаний и конфискации в мошеннических кол-центрах.
В среду, 9 августа, Национальная полиция Киевской области сообщила об обнаружении кол-центра, «сотрудники» которого обманули граждан более чем на миллион гривен.
Кол-центр находился в одном из офисных зданий в Печерском районе Киевской столицы.

«В офисном помещении полицейские обнаружили 17 работников и 25 оборудованных рабочих мест. Работники кол-центра обманывали потерпевших под предлогом инвестиций в псевдопроекты».

Накрытый накануне кол-центр в Днепродзержинске (Каменское, Днепропетровская область), выманивал деньги у граждан Латвии, как сообщили в украинской прокуратуре. Задержание сотрудников проводилось при поддержке Европола и Евроюста.
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Пятерых задержали в Днепропетровске (Днепре), еще пятерых — на территории Латвии.
«Аферисты под видом сотрудников правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений узнавали у латышей данные их банковских счетов, а потом снимали оттуда деньги», — написали в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Известно о 14 потерпевших гражданах Латвии, у которых украли около 2 млн гривен.
Напоминаю, что действующее законодательство позволяет по этой статье конфисковать абсолютно всё, включая помещение, в котором работал кол-центр»одной из инкриминируемых им статей является организация и создание преступного сообщества и участие в нем.
Напоминаю, что действующее законодательство позволяет по этой статье конфисковать абсолютно всё, включая помещение, в котором работал кол-центр", — написал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады (ВР) от «Слуги народа» Максим Бужанский.
* Соцсеть Instagram запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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