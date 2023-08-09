Взрыв в Подмосковье, батальон "Монако", украинские кол-центры. Главное на 14:00 9 августа
14:00 09.08.2023 (обновлено: 14:52 09.08.2023)
В Сергиевом Посаде прогремел взрыв — несколько десятков человек пострадали; украинские правоохранители взялись за мошеннические кол-центры; дочь генпрокурора Украины устала от Скандинавии
Взрыв в Сергиевом Посаде
Около 11 часов утра в подмосковном Сергиевом Посаде, на территории Загорского оптико-механического завода, произошел взрыв, который видели жители разных районов города.
Информация об атаке украинского беспилотника, появившаяся о многих телеграм-каналах, не подтвердилась: местные экстренные службы сообщили о том, что взрыв произошел на складе с пиротехнической продукции, который располагался на территории завода.
От взрывной волны пострадали несколько соседних домов, учебное заведение и отдельные помещения на территории завода. По информации телеграм-каналов, четыре здания полностью разрушены.
В городской администрации Сергиева Посада заверили, что все, что было разрушено или повреждено в результате взрыва, будет восстановлено за счет местных властей.
«Загорский оптико-механический завод» (ЗОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.
По факту взрыва Следственный комитет России (СК) возбудил дело по статье 217 УК РФ — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, прибывший на место происшествия, на своей странице во «ВКонтакте» написал о спасательной операции:
«Сейчас на месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов. Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь».
Информация о пострадавших была актуальна на 12:00, местные телеграм-каналы сообщают, что число людей, получивших травмы и повреждения, выросло.
По словам Воробьева, пять человек могут находиться под завалами.
Пополнение в «Батальоне "Монако"»
Анастасия Костина, дочь генпрокурора Украины Андрея Костина спровоцировала скандал своей историей в Instagram*:
«[Достала, мат] эта Шотландия-Финляндия. Я хочу домой, в Монако», — написала она на фоне своей фотографии.
С начала военных действий все фото в ее соцсетях из Европы, преимущественно скандинавских стран. В родной Одессе она не была полтора года.
Аккаунт Костина ведет на русском и английском языках.
После активного возмущения подписчиков комментарии девушка закрыла.
Генпрокурор Костин — член партии «Слуга народа», и, по информации украинских СМИ, друг руководителя Офиса президента Украины (ОП) Андрея Ермака.
Дети украинских чиновников и политиков часто попадают в скандалы: совсем недавно объектом критики стала 16-летняя внучка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова — певица Маша Данилова.
Неделю назад, 1 августа она опубликовала тизер своего нового клипа Old Money: Данилова перечисляет признаки «богатой», по ее мнению, жизни, которыми хвастаются подростки. В частности, первые две строки означают, что обидевший ее молодой человек, упустил шанс «роскошно» провести с ней время, и теперь в соцсетях будет наблюдать за этой «роскошью».
В июле ее клип «Кайф» транслировал на своей стене один из центральных торговых центров Киева. В обществе это вызвало широкий резонанс, так как одна минута такой трансляции стоит тысячи долларов, но певица и администрация ТЦ оправдались тем, что это был подарок за ее участие в благотворительной акции.
В истории с Костиной примечательно также само слово «Монако»: на Украине «Батальоном "Монако"» называют выехавших (в том числе вопреки запретам) за границу чиновников, артистов, предпринимателей, а также их родственников и друзей.
«Потом представители этого "батальона" будут возвращаться, люди это обеспеченные, они наймут политтехнологов, журналистов — и начнут рассказывать о своей роли в достижении победы. Принципиально важно для общества будет "не повестись на эти легенды"», — рассказал украинский политтехнолог Александр Кочетков на пресс-конференции информационного издания «Интерфакс-Украина».
Бой мошенникам
Второй день украинские правоохранители публикуют видео задержаний и конфискации в мошеннических кол-центрах.
В среду, 9 августа, Национальная полиция Киевской области сообщила об обнаружении кол-центра, «сотрудники» которого обманули граждан более чем на миллион гривен.
Кол-центр находился в одном из офисных зданий в Печерском районе Киевской столицы.
«В офисном помещении полицейские обнаружили 17 работников и 25 оборудованных рабочих мест. Работники кол-центра обманывали потерпевших под предлогом инвестиций в псевдопроекты».
Накрытый накануне кол-центр в Днепродзержинске (Каменское, Днепропетровская область), выманивал деньги у граждан Латвии, как сообщили в украинской прокуратуре. Задержание сотрудников проводилось при поддержке Европола и Евроюста.
29 июля, 11:22Западная Украина за неделюЗападная Украина за минувшую неделю: Скандальные военкомы, антипольские колл-центры во ЛьвовеВо Львове действует сеть мошеннических "инвестиционных фирм", которые выманивают деньги у граждан Польши. Польские СМИ предполагают, что злоумышленники действуют под прикрытием украинских правоохранителей
Пятерых задержали в Днепропетровске (Днепре), еще пятерых — на территории Латвии.
«Аферисты под видом сотрудников правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений узнавали у латышей данные их банковских счетов, а потом снимали оттуда деньги», — написали в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Известно о 14 потерпевших гражданах Латвии, у которых украли около 2 млн гривен.
Напоминаю, что действующее законодательство позволяет по этой статье конфисковать абсолютно всё, включая помещение, в котором работал кол-центр»одной из инкриминируемых им статей является организация и создание преступного сообщества и участие в нем.
Напоминаю, что действующее законодательство позволяет по этой статье конфисковать абсолютно всё, включая помещение, в котором работал кол-центр", — написал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады (ВР) от «Слуги народа» Максим Бужанский.
* Соцсеть Instagram запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
08:00ИсторияЛегендарный "Данилыч": Л.Д. Кучме – 85 летЛеонид Данилович Кучма находится в странной ситуации. Он был одним из создателей современной Украины (пожалуй, даже в большей степени, чем ныне покойный Леонид Макарович Кравчук). Однако он оказался не только свидетелем, но даже и в какой-то мере участником разрушения этой самой Украины. По-человечески его жалко